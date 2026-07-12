La piscina está bien, pero los expertos coinciden: el lugar donde deben ir los mayores de 70 años en Murcia para combatir el calor en verano

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En lugares como Valencia ya habían activado su red de refugios climáticos, y Murcia no podía quedarse atrás ante las constantes olas de calor que estamos sufriendo en verano. Esto es especialmente necesario para proteger a los mayores de 70 años.

Y es que las personas mayores necesitan una alternativa de proximidad y gratuita para protegerse del calor. Eso es exactamente en lo que consiste un refugio climático, un espacio pensado para estar fresco sin tener que desplazarse ni pagar entrada.

De hecho, el calor excesivo y sostenido, y su relación con los problemas de salud, especialmente entre las personas mayores, los bebés y quienes tienen alguna enfermedad es lo que ha motivado al Ayuntamiento de Murcia a activar su red de refugios climáticos.

Los refugios climáticos son lo que necesitan los mayores de 70 en Murcia

Lo mejor de los refugios climáticos es que son un espacio fresco, accesible y preparado para pasar las horas más duras del día. Por eso, se han convertido en una herramienta municipal para combatir el impacto del calor en la ciudad.

El Ayuntamiento de Murcia explica que estos espacios pueden ser interiores o exteriores. Entre los primeros figuran bibliotecas, museos y edificios municipales. Entre los segundos, parques y jardines con presencia de verde urbano y fuentes de agua.

La red municipal nació para poner a disposición de la ciudadanía lugares con temperatura confortable en los periodos calurosos. En su primera fase cuenta con 31 espacios repartidos entre el centro de la ciudad y sus pedanías.

Entre los puntos destacados aparecen el edificio municipal de la Glorieta, el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería, el Espacio Joven 585 m² y el edificio de atención al cliente de Aguas de Murcia.

Qué debes mirar antes de ir a un refugio climático en Murcia

Hay que tener en cuenta que lo recomendable es que las personas mayores de 65 años identifiquen antes de salir de casa dónde está el refugio climático más cercano por si sufren un mareo o si necesitan descansar.

Además, el Ayuntamiento murciano también aconseja consultar los horarios de apertura antes de desplazarse. Es un detalle indispensable, porque no todos los refugios funcionan igual ni tienen el mismo calendario.

Otra buena medida es vestirse para la ocasión con ropa fresca, tápate la cabeza y, por supuesto, usa crema solar para combatir el calor. Si notas síntomas como mareos busca una sombra y pide ayuda.

Qué ofrece Murcia a los mayores de 70 años en su red de refugios climáticos

Los refugios climáticos de Murcia ofrecen sombra, climatización, zonas de descanso y acceso a agua potable. Es decir, son una alternativa de proximidad en el barrio para combatir el calor.

Los espacios que forman parte de la red están gestionados por diferentes organismos municipales. En caso de que quieras saber a dónde acudir, lo mejor es que consultes previamente en el Ayuntamiento o busques información en el barrio.

Hay espacios culturales, municipales y de atención ciudadana, lo que permite que cada persona encuentre una opción razonablemente próxima dentro de su zona.

Cuál es el objetivo de los refugios climáticos murcianos en verano

El objetivo final es habilitar puntos cercanos donde la ciudadanía pueda encontrar confort térmico y descanso cuando la temperatura exterior convierte la calle en un riesgo, sobre todo para quienes tienen más dificultades para regular el calor o moverse con rapidez.

Eso sí, hay una cosa que no podemos olvidar, especialmente en personas mayores. Tener un refugio climático cerca no sustituye las recomendaciones básicas contra el calor, sólo añade una nueva capa de protección urbana.

Por ejemplo, los días de calor es más importante que nunca utilizar ropa cómoda y transpirable, beber mucha agua, usar protección solar y evitar las horas centrales del día.