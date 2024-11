Fact checked

¿Sabías que podrías estar practicando deporte sin darte cuenta? Una encuesta a través de Grupo IO Investigación para cuantificar la dimensión de un hábito muy extendido en nuestra sociedad y que reivindica como fenómeno cultural de nuestra era, lo evidencia: caminar mientras se habla por teléfono, o hacer Phonning. Según este estudio, en la actualidad, el 63,6% de los españoles camina mientras habla por teléfono. De este importante porcentaje, hasta un 41 % lo hace de forma consciente, buscando proactivamente moverse mientras conversan.

Así, más de 31 millones de personas en España ya practican el Phonning cuando hablan por sus teléfonos móviles, y de forma muy particular durante las llamadas con amigos y familiares, por delante de las conversaciones de trabajo o de otra naturaleza.

Además, se practica con mayor intensidad durante las estaciones más cálidas del año, la primavera y el verano, cuando el tiempo acompaña a salir a pasear mientras hablamos.

Lo practicas sin darte cuenta

Maratones, medias maratones… la era del running está de moda, pero antes de la llegada de cualquiera de estas tendencias deportivas, el Phonning ya se practicaba. De hecho, a la luz de los datos provenientes de la encuesta de Finetwork, el Phonning podría convertirse en el próximo gran fenómeno deportivo nacional. Y es que los phonners en España recorren hasta 181 kilómetros al año mientras hablan por teléfono.

De los encuestados que aún no se han sumado al Phonning, el 40 % se plantea empezar a practicarlo. Esto se traduce en más de 7 millones de nuevos phonners potenciales en nuestro país, listos para dar sus primeros pasos. Motivos no faltan: «Caminar mientras hablamos no solo nos permite cuidar la salud de una forma natural y casi sin darnos cuenta, sino que también mejora nuestro estado de ánimo y nos permite aprovechar mejor el tiempo de nuestras conversaciones», defiende Teresa Rivera.

Con este estudio, se busca visibilizar el Phonning como una forma sencilla y eficaz de mantenerse activo y transformar nuestros hábitos cotidianos en una práctica saludable y de bienestar personal. En línea con este propósito, la operadora con sede en Elda (Alicante), conjuntamente con la agencia creativa La Despensa, ha diseñado unas zapatillas deportivas idóneas para practicar este deporte, de las que producirá una edición limitada. Asimismo, se ha elaborado un reglamento con consejos para su práctica correcta y un buen toque de humor, que prevé enviar a instituciones deportivas para favorecer el impulso de este hábito saludable entre la sociedad española.

¿Cuánto andamos?

Caminar es una forma de ejercicio aeróbico que mejora la circulación, fortalece el corazón, ayuda a controlar el peso, mejora el estado de ánimo y reduce el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Además, es una actividad de bajo impacto, ideal para personas de todas las edades.

Como promedio caminamos de 3.000 a 4.000 pasos al día, o aproximadamente de 1,5 a 2 millas (2,4 a 3,2 km). Es una buena idea averiguar cuántos pasos al día caminas actualmente, como tu propio valor de referencia. Luego, puedes encaminarte a la meta de 10.000 pasos si intentas agregar 1.000 pasos por día cada dos semanas.

¿Por qué establecer un objetivo de pasos diario? La caminata es una forma de ejercicio que está disponible para la mayoría de las personas. No se necesitan equipos especiales más que el calzado adecuado para caminar. Y no hay necesidad de una membresía costosa en un gimnasio.

Sin embargo, caminar como actividad física regular puede ayudar a reducir el riesgo de estos problemas de salud comunes: