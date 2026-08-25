Óscar López blinda MUFACE con 4.808 millones mientras Mónica García quiere llevar a los funcionarios a la pública

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reforzado MUFACE con el mayor concierto sanitario de su historia mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene su intención de avanzar hacia la integración progresiva de los funcionarios en el Sistema Nacional de Salud.

El contraste se produce dentro del mismo Gobierno. MUFACE no depende del Ministerio de Sanidad, sino de Función Pública, y ha sido precisamente el departamento de López el que ha garantizado la continuidad del sistema concertado para los próximos tres años.

El nuevo concierto de asistencia sanitaria para 2025-2027 asciende a 4.808,5 millones de euros, lo que supone 1.276,5 millones más que el acuerdo anterior. El incremento acumulado de la prima media alcanza el 41,2%, después de que el Gobierno elevara sustancialmente las condiciones económicas para conseguir que las aseguradoras siguieran prestando el servicio.

“Esfuerzo sin precedentes”

El propio Óscar López presentó el acuerdo como un “esfuerzo sin precedentes” del Ejecutivo y defendió que permitía garantizar el futuro del mutualismo administrativo.

La decisión contrasta directamente con la posición política mantenida por Mónica García. La ministra de Sanidad ha cuestionado reiteradamente el modelo de MUFACE y ha defendido la necesidad de “ir internalizando de manera progresiva” a sus beneficiarios dentro de la sanidad pública.

Sin embargo, mientras García plantea esa transición, el departamento socialista que tiene las competencias efectivas sobre MUFACE ha hecho justamente lo contrario: más financiación, mejores primas y continuidad del concierto hasta 2027.

Además, el modelo mantiene un elevado respaldo entre los propios mutualistas. En torno a un millón de titulares y beneficiarios de MUFACE han elegido recibir asistencia a través de las entidades concertadas, frente a quienes optan por los servicios sanitarios públicos de las comunidades autónomas.

El resultado deja una contradicción evidente en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Mónica García cuestiona políticamente el mutualismo desde Sanidad, pero Óscar López lo sostiene desde Función Pública con casi 4.810 millones de euros y una subida superior a los 1.270 millones respecto al concierto anterior.

En la práctica, el ministro socialista encargado de gestionar MUFACE ha optado por preservar y reforzar el sistema de libre elección sanitaria de los funcionarios, pese a las reservas expresadas desde el Ministerio de Sanidad.