La Organización Médica Colegial concede su Medalla de Oro al Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas

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La Organización Médica Colegial (OMC), institución que representa al conjunto de la profesión médica en España, ha concedido por unanimidad de todos los colegios oficiales su Medalla de Oro al Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la defensa de las profesiones sanitarias, la colaboración entre las organizaciones colegiales y la protección de la salud de los ciudadanos.

La Medalla de Oro constituye la máxima distinción que concede la OMC y reconoce a personalidades y profesionales cuya trayectoria o contribución ha tenido una especial relevancia para las profesiones sanitarias y el conjunto del sistema de salud de nuestro país.

En el caso del Dr. Castro Reino, este reconocimiento pone especialmente en valor su firme defensa de una regulación de la publicidad sanitaria que permita combatir los mensajes engañosos y las prácticas comerciales que pueden poner en riesgo la salud de los pacientes. Se trata de una reivindicación compartida por las organizaciones colegiales sanitarias, que consideran imprescindible que la publicidad relacionada con la salud esté sometida a controles específicos y que la información dirigida a la ciudadanía responda a criterios de veracidad, rigor científico y responsabilidad profesional.

Asimismo, la distinción reconoce su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre las diferentes profesiones sanitarias, promoviendo el diálogo, la colaboración institucional y la defensa de intereses comunes, siempre desde el respeto a las competencias de cada profesión y con la seguridad del paciente como prioridad.

Entrega de la Medalla de Oro el 14 de noviembre

La entrega de la Medalla de Oro de la Organización Médica Colegial tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en Madrid, en el transcurso de la Convención Nacional de la Profesión Médica.

Con esta distinción, la Organización Médica Colegial pone en valor la trayectoria institucional del Dr. Óscar Castro Reino y su contribución a una visión de las profesiones sanitarias basada en la cooperación, la ética profesional, la independencia del criterio clínico y la defensa de los derechos de los pacientes.