El 15 de octubre se celebra el Día Mundial de la Ambliopía, una ocasión importante para aumentar la conciencia sobre esta condición ocular que afecta a millones de personas en todo el mundo. La ambliopía, comúnmente conocida como «ojo vago», es una afección que puede pasar desapercibida, pero sus consecuencias pueden ser profundas y duraderas en la vida de quienes la padecen.

La ambliopía es una condición ocular en la que uno o ambos ojos tienen una visión deficiente, aunque no necesariamente tengan una discapacidad visual grave. De acuerdo con la Clínica Mayo, se trata de una afección que generalmente se desarrolla durante la infancia y se caracteriza por una visión borrosa o desenfocada en el ojo afectado. Esto ocurre porque el cerebro no procesa adecuadamente las imágenes captadas por el ojo afectado y, en su lugar, favorece la visión del ojo más fuerte.

Los datos de la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica (SEEOP), indican que un 5% de los niños en edad escolar podrían estar afectados por esta dolencia. Para monitorizarlo correctamente, instan a los padres a realizar una valoración oftalmológica y exploración de la agudeza visual de todos los niños a los 4 años. De esa manera se puede realizar un diagnóstico precoz y tratar con mejores garantías el ojo vago.

Impacto en el día a día

Para comprender la magnitud de la ambliopía, es esencial considerar su impacto en la vida cotidiana de quienes la padecen. En un mundo altamente visual, la capacidad de ver claramente es crucial para el aprendizaje, la socialización y el bienestar emocional. La ambliopía puede afectar estos aspectos de diversas maneras:

Rendimiento académico: Los niños con ambliopía pueden tener dificultades en la lectura, la escritura y el aprendizaje en general. La visión borrosa o desenfocada puede dificultar la comprensión de material escrito y afectar negativamente su desempeño académico. Interacción social: La ambliopía también puede influir en la forma en que los niños interactúan con sus compañeros. La autoestima puede verse afectada, ya que algunos pueden sentirse avergonzados de su apariencia o de no ser capaces de participar plenamente en actividades visuales, como ver una película o jugar videojuegos. Seguridad personal: La ambliopía puede afectar la percepción de la profundidad y la visión periférica, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes, especialmente en situaciones de tráfico o deportes. Oportunidades laborales: Los adultos con ambliopía pueden enfrentar obstáculos en su vida profesional. La dificultad para leer o realizar tareas que requieran una visión nítida puede limitar sus opciones laborales y su avance en la carrera. Calidad de vida: La ambliopía puede tener un impacto psicológico significativo. La baja autoestima, la ansiedad y la depresión son emociones que algunas personas con ambliopía pueden experimentar debido a las limitaciones que impone su afección.



Tratamiento

Uno de los aspectos más desafiantes de la ambliopía es que los síntomas pueden pasar desapercibidos, ya que los niños a menudo no son conscientes de que ven de manera diferente. Es por eso que el diagnóstico temprano es esencial. Las revisiones oftalmológicas regulares en la infancia pueden detectar la ambliopía y permitir un tratamiento oportuno. Tal y como explican desde la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica (SEEOP), la ambliopía tiene tratamiento y no deja secuelas.

El tratamiento típico de la ambliopía implica el uso de parches o gotas de atropina para bloquear temporalmente la visión del ojo más fuerte, lo que obliga al cerebro a utilizar el ojo afectado. Además, a menudo se requiere terapia visual para mejorar la agudeza visual y la percepción espacial. El tratamiento puede llevar tiempo y dedicación tanto por parte del paciente como de sus cuidadores, pero es fundamental para maximizar las posibilidades de una recuperación exitosa.

A pesar de la efectividad del tratamiento temprano, la ambliopía presenta desafíos únicos. La adherencia al tratamiento es crucial, y puede ser un obstáculo, especialmente en el caso de los niños, quienes pueden sentirse incómodos o molestos con el uso de parches o gotas. La paciencia y el apoyo de los padres y el personal médico son fundamentales para superar estos obstáculos.

En algunos casos, la ambliopía no se detecta hasta más tarde en la vida, cuando el tratamiento es menos efectivo. Para los adultos con ambliopía, el tratamiento puede ser más complicado, pero sigue siendo beneficioso.

Nuevas terapias e investigaciones

A medida que avanzan la investigación y la tecnología oftalmológica, se están desarrollando nuevas terapias y enfoques para el tratamiento de la ambliopía. Algunos estudios han investigado la eficacia de la realidad virtual y otros métodos de entrenamiento visual para mejorar la agudeza visual en pacientes con ambliopía. Es el caso del proyecto ‘Imaging function and dysfunction of neuronal circuits in the visual cortex’ llevado a cabo por la Real Academia de Artes y Ciencias los Países Bajos (Amsterdam) financiado por la Unión Europea.

El programa de investigación tiene como objetivo comprender la dinámica de la organización estructural y funcional de la corteza visual y las implicaciones para la ambliopía. Las conclusiones demuestran cómo, mediante una adecuada estimulación, la ambliopía en adultos puede mejorar a través de una adecuada estimulación neuronal.

La detección temprana y el tratamiento oportuno siguen siendo la piedra angular de la gestión de la ambliopía, pero es alentador ver cómo la ciencia avanza en busca de soluciones más efectivas y accesibles para las personas afectadas.