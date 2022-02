Profesionalidad, experiencia, conocimientos, tecnología de vanguardia y entorno hospitalario. Estos son los ejes más importantes de Oftalvist, una clínica privada que se ha convertido en una de las principales referencias oftalmológicas a nivel nacional, fruto de la fusión de un grupo de oftalmólogos de importante trayectoria profesional, junto con el apoyo de la Clínica Vistahermosa ubicada en la provincia de Alicante. “Desde el principio, cuando decidimos abrir Oftalvist, teníamos muy presente que, además de vocación, debíamos diferenciarnos y ofrecer algo más. Y, sin duda, ese algo más estaba en la tecnología”, explica en conversación telefónica el Dr. Pedro Tañá, Director Médico del Grupo Oftalvist a OKDIARIO.

Oftalvist, que trata todo tipo de problemas y patologías oculares, está formado por más de 70 oftalmólogos y trabaja en 42 clínicas en trece provincias españolas, a las que pronto se sumará un centro más en Barcelona. “Se tratará de un espacio puntero de diagnóstico que inauguraremos en los próximos meses de la mano del grupo hospitalario HLA”, detalla.

Producto del trabajo bien hecho, Oftalvist atiende en este momento a más de 300.000 pacientes, de los cuales 60.000 son nuevos cada año. Un hecho que, sin duda, eleva el compromiso aún más de este grupo oftalmológico con la tecnología y la investigación. “En este momento, trabajamos con una veintena de grandes empresas farmacéuticas que confían en nosotros para seguir recertificando productos y estamos en 54 ensayos clínicos multicéntricos”, concluye el Dr. Tañá.

El primer centro de Oftalvist lo abrieron en la clínica HLA Vistahermosa de Alicante hace 20 años y fueron pioneros en apostar por la tecnología de vanguardia. ¿Cómo fueron aquellos comienzos y qué han hecho para diferenciarse de los demás?

Nosotros, como tantos otros profesionales de la Medicina, tenemos una profesión absolutamente vocacional. Lo que nos planteamos cuando decidimos comenzar a tener actividad, tanto a nivel de medicina pública como privada, fue diferenciarnos y ofrecer algo más a los pacientes y, sin duda, ese algo más hablaba sobre todo de tecnología. La mayor parte de la cirugía en España se hacía con métodos tradicionales, pero a mediados de los años 90, cuando fundamos Oftalvist, hubo una gran revolución tecnológica aplicada a la cirugía oftalmológica y nosotros contamos desde el principio con una fusión muy importante con una clínica puntera y líder en Alicante: el Hospital Clínica Vistahermosa del Grupo HLA. Esta alianza nos permitió disponer de la tecnología que queríamos y el acceso a las mayores innovaciones tecnológicas de aquellos años.

Lo que les permitió, entre otros aspectos, ser pioneros en tecnología oftalmológica de vanguardia en ese momento, ¿no es así?

Así es, fuimos de los primeros en comenzar a trabajar con la facoemulsificación, una técnica poco frecuente en cirugía de cataratas en la provincia de Alicante en aquel momento. Además, también fuimos punteros en 2004 en usar los láseres de fetmosegundo para cirugía refractiva. De hecho, el primero de Europa se compró y se montó en la Clínica Vistahermosa de Alicante donde nosotros operamos y comenzamos. Recuerdo que en aquel momento sólo EEUU tenía alrededor de 100 unidades, así que viajé a EEUU y estuve viendo la técnica y observé las diferencias que había entre la cirugía tradicional con cuchilla mecánica de España y Europa, frente a lo que hacían allí con los láseres. Observé que se trataba de un cambio enorme.

Así que, bueno, creo que lo que más nos impulsó en aquel momento fue eso: una unión tecnológica entre profesionales bien formados y con ganas de hacer las cosas bien, y un grupo hospitalario como el de Vistahermosa de Alicante que nos dio el valor y la capacidad de poder invertir en tecnologías que nos diferenciaban, sobre todo, a nivel seguridad con los pacientes.

Con respecto a la tecnología láser de femtosegundo para cirugía refractiva que trata la miopía, hipermetropía y astigmatismo. Me gustaría que explicara, ya que me parece importante, que ustedes operan 100% con láser y no usan cuchillas como sí ocurre en otras clínicas oftalmológicas.

Para mí, desde luego, lo más importante es que fuimos pioneros en usar este láser. Hoy las clínicas importantes trabajan sin cuchilla, pero también es verdad que el 80% de los ojos que se operan en España se siguen haciendo con una cuchilla que corta. Para mí es importante que nosotros implementamos la seguridad para nuestros pacientes hace muchos años, desde que la tecnología nos lo permitió. Pero, efectivamente, en España hay un alto porcentaje que sí que se hace aún con cuchilla.

Aparte de la tecnología, otra característica de Oftalvist es la gran subespecialización dentro de la oftalmología de todos sus profesionales. Imaginamos que se trata de buscar a los mejores y hacer un buen equipo para fidelizar a los clientes, ¿no es esta una parte de su éxito?

Claro, es que la oftalmología ha cambiado mucho en las últimas dos décadas, como por ejemplo, la microcirugía de retina que se hacía cuando yo era joven en el Hospital General de Alicante, que nada tiene que ver con lo que se hace ahora. La oftalmología es una especialidad que requiere de un entrenamiento y una formación constante, permanente, porque aunque el ojo sea pequeño, puedo asegurar que se trata de una especialidad muy amplia y que requiere estar muy actualizados si queremos dar lo mejor a nuestros pacientes.

Mire, cuando nosotros abrimos una unidad en alguna provincia nueva buscamos lo mismo: un oftalmólogo de prestigio, alguien relativamente joven con el que formar un proyecto nuevo y que sea capaz de hacer equipo. No buscamos a francotiradores solitarios que quieran trabajar solos, no; deben ser capaces de hacer equipos punteros. Esta es nuestra filosofía y siempre lo ha sido, necesitamos profesionales especializados porque creemos que se consigue un rendimiento mejor.

De hecho, no han parado de crecer cada día desde su fundación, atendiendo alrededor de 60.000 nuevos pacientes cada año.

Bueno, siempre hemos pretendido tener un crecimiento orgánico y prudente, y eso quiere decir que lo que intentamos es que nuestros médicos fidelicen a los pacientes. En Medicina seguimos pensando que funciona mucho más el boca a boca, es decir, hacer las cosas bien atrae a más pacientes. Así que si hemos visto en el último año a 60.000 pacientes nuevos, eso quiere decir que hacemos las cosas aceptablemente bien y que los pacientes siguen confiando en Oftalvist.

Con respecto a la confianza de los pacientes, también está el aspecto de hacer las intervenciones en entornos hospitalarios. Un hecho que, sin duda, eleva aún más esa confianza de estar en buenas manos y de poder atender a los pacientes de manera global si se presenta algún inconveniente imprevisto.

Sí, también fue una filosofía mía de inicio. Es que creo que los criterios de esterilidad, de seguridad, circuitos, protocolos, etc, en un hospital donde se hacen cirugías mayores no tiene nada que ver con la cirugía que podemos hacer en una planta baja. Nosotros, en algunos centros, por imposibilidad, tenemos algún quirófano más pequeño, pero el 99% de nuestras cirugías las hacemos en centros hospitalarios.

Por último, Dr. Tañá, también me gustaría tratar con usted el gran compromiso de Oftalvist con la investigación. Algo imprescindible, por otro lado.

Es que los médicos a los que no les guste investigar es que ya son mayores. La investigación quiere decir estar al día, estudiar y querer innovar para estar en los últimos proyectos de grandes empresas. Hoy en día la investigación no es que uno decida hacer una investigación con 20 pacientes, hoy los grupos farmacéuticos grandes buscan empresas grandes de las que se puedan fiar para aprobar sus productos y llegar a conseguir marcados y comprobar que los productos funcionan o no. En España no entramos en productos que sean mera investigación, aunque sí se hace en otros países. En la actualidad, tenemos una veintena de empresas que confían en Oftalvist para seguir recertificando productos y trabajamos en 54 ensayos clínicos multicéntricos.

Nueva apertura a la vista en Barcelona como nuevo proyecto, ¿cómo está desarrollándose?

El grupo HLA ha comprado un edificio en Barcelona que será puntero, será fundamentalmente de diagnóstico, no hospitalario al uso, pero sí que será un centro de diversas plantas, quirófanos, etc. Va a ser un centro de referencia a nivel de diagnóstico y a nivel quirúrgico. Espero que en los próximos meses podamos inaugurar este nuevo proyecto en Barcelona que me hace mucha ilusión, es una gran ciudad y a la que tengo mucho cariño, ya que mi padre era de allí.