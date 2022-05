Si has notado la presencia de uno o varios lunares en las zonas cercanas a tu ojo, no te preocupes. Es lo que se conoce como peca o nevus ocular, una pequeña pigmentación, sumamente habitual en los humanos, pero que sólo se suele distinguir al ver con atención.

Esta coloración particular, que recuerda inmediatamente a las pecas que tenemos en el rostro, son en realidad muy semejantes a los lunares de la piel, y en la mayoría de los casos de tipo benigno.

Conviene hacer esta aclaración cuanto antes porque, como los lunares, hay que mantener la alerta en caso de observar algún cambio de tamaño o de forma que pudiera avisar sobre un melanoma, la principal complicación del nevus ocular, y que requiere una consulta médica de suma urgencia.

¿Por qué salen?

Sus causas son diversas, pero la principal es por los melanocitos, que al parecer no acaban de distribuirse bien y salen en forma de peca dentro del ojo. Estas células, según la American Academy of Ophthalmology, producen melanina, el pigmento que da color al cabello, a la piel y a los ojos. La mayoría de las veces, los melanocitos se distribuyen igualmente por todo el tejido del organismo. Sin embargo, a veces estas células pueden agruparse y formar un nevo.

Dicho esto, casi siempre los nevus son asintomáticos, y aunque pueden aparecer a cualquier edad, generalmente están presentes en las personas desde el nacimiento, o bien surgen durante etapas muy específicas, como la niñez y la adolescencia, acompañándoles por el resto de sus vidas.

¿Cómo detectar la presencia de un nevus ocular?

Normalmente, un nevus ocular se ve a simple vista, pero eso es únicamente en los casos en los que están ubicados en la parte exterior del ojo. El problema son los internos, localizados en las pupilas. Para distinguirlos, hace falta pedirle al oftalmólogo de confianza que las dilate, y busque los nevus utilizando unas lentes especiales, que estos profesionales tienen, pero no así nosotros en casa.

Por lo tanto, el asunto es que no podemos confiarnos totalmente en lo que nosotros mismos vemos en el espejo.

¿Qué causa los lunares en el ojo?

La explicación de estos lunares está en unas pequeñas células, llamadas melanocitos, que producen melanina, un pigmento que está detrás de la coloración de la piel, el cabello y los ojos, claro. Aunque este pigmento tiende a distribuirse homogéneamente en el cuerpo, de vez en cuando pueden producirse agrupaciones concretas en zonas específicas, de las que nacen los lunares, y también estos nevus oculares.

¿Son peligrosos?

En general no supone un peligro tener nevus oculares, pero ante cualquier mancha o forma irregular que se presente en cualquier parte del cuerpo, ojo incluido, es mejor que sea revisada por el médico.

Normalmente debe haber un control para comprobar ver que no se pueda transformar en un melanoma y convertirse en maligno.

¿Cuál es su tratamiento?

Según la American Academy of Ophthalmology, la mayoría de los nevos no necesitan tratamiento puesto que no afectan la visión ni representan problemas de salud.

Pero sí hay que tratarlos cuando crecen y pueden indicar melanoma. En algunos casos es necesario la cirugía pero siempre que sea algo maligno, de lo contrario no hace falta. Según esta academia, el tratamiento puede incluir radiación, cirugía, terapia con láser, o extracción del ojo.

¿Cuándo puede ser maligno?

Cuando hay determinados cambios que se producen en esta especie de peca. Por un lado, se ve porque vemos que va creciendo, mientras que hay una pequeña mancha al lado de color amarillento, también cuando vemos que va cambiando de color, y especialmente cuando hay dolor en el ojo y una pérdida de visión.

¿Necesitan tratamiento las pecas de los ojos?

Como decíamos, la mayoría de las pecas en los ojos son inofensivas. Pero, al igual que los lunares, algunos nevus pueden deformarse con el paso del tiempo, circunstancias en la que debemos acudir rápidamente al profesional en salud ocular para que haga un examen profundo de la zona.

Si el oftalmólogo lo considera oportuno, te pedirá que te sometas a una serie de estudios para descartar, o confirmar, que se trate de un melanoma, y así poder actuar como sea necesario.