Fact checked

El pasado viernes se reunió el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar, entre otros temas, el nuevo periodo invernal de enfermedades respiratorias. Como cada año vienen siendo habitual, las Comunidades Autónomas, llevan a cabo dentro de sus competencias, la previsión de este capítulo, como es la vacunación, entre otras medidas. Una vez más, dentro del intento de populismo de Mónica García y, una vez escuchadas las consejerías, la ministra señaló que para establecer los criterios comunes de actuación en gripe y Covid tomará «cuerpo definitivo el documento» hoy 17 de octubre en la Comisión de Salud Pública; para así, autorrogarse las medidas.

Por este motivo, entre otros, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, afeara a Sanidad que no facilitase documentos sobre sus proyectos normativos en CISNS: «Salimos con las manos vacías», advertía.

La máxima responsable de la Sanidad madrileña ha explicado que este cónclave resultó ser «muy administrativo» en el que el departamento que dirige Mónica García no facilitó a los consejeros los documentos y, por tanto, los responsables regionales no pudieron «estudiar ninguna de las cosas que han presentado».

«De todos los proyectos normativos que nos han informado no tenemos ninguno de los borradores de los documentos y no sabemos qué alegaciones o no han cogido», ha indicado Matute sobre un encuentro en el que, entre otras cuestiones, se ha puesto sobre la mesa el anteproyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad; el proyecto de RD que regula el procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del SNS, o el proyecto de RD por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias.

En España, la vacunación contra enfermedades respiratorias es una parte clave de la política de salud pública, especialmente para grupos vulnerables como personas mayores, personas con enfermedades crónicas y profesionales sanitarios. Las enfermedades respiratorias más relevantes en términos de vacunación incluyen la gripe, el covid, neumococo y bronquiolitis a los bebés.

La vacunación contra la gripe estacional se ofrece anualmente, especialmente en los meses de otoño, antes de que comience la temporada alta de contagios (entre octubre y diciembre). También se han implementado campañas masivas de vacunación contra el covid desde 2021, como la vacunación de refuerzo, especialmente para personas mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas, trabajadores de la salud y otros grupos de riesgo.

La vacunación contra el neumococo es crucial para prevenir la neumonía neumocócica y otras infecciones causadas por esta bacteria.