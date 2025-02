Fact checked

La ministra de Sanidad, Mónica García, confirmó este viernes que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) votó en contra del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027. Sin embargo, lo que no destacó es que su propuesta no prosperó debido a la falta de apoyo de sociedades científicas, organizaciones y comunidades autónomas. Esto se debe a que el plan contempla una reducción del personal acreditado, estimada en un 10%, cifra muy inferior al ratio recomendado por Europa, como ha señalado Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM).

El vicepresidente del Consejo Interterritorial de Salud, consejero de Castilla y León y portavoz de las comunidades del PP, Alejandro Vázquez, ha explicado que al inicio de la reunión han pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que retirase el plan al no contar con el respaldo de las sociedades científicas ni con sus demandas, a lo que finalmente se ha visto forzada al no contar con el respaldo de las comunidades del PP ni del País Vasco, aunque el punto no se ha llegado a votar.

Por su parte, la consejera madrileña, Fátima Matute, ha dicho: «Hemos retrasado la aprobación del plan porque había problemas en el fondo y en la forma. Concretamente, las sociedades científicas han puesto de manifiesto que se han enterado de este plan por la prensa, que además adolece de fallos técnicos que querrían trabajar».

Al término de la reunión, la consejera ha reclamado a Mónica García una financiación específica para este plan y ha insistido en que no cuenta con el aval de las sociedades científicas.

La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) se quejó, en una carta remitida a la comisionada de Salud Mental, Belén González, de que el documento final, que no se les remitió, no recoge ningún incremento de profesionales como se les garantizó, sino todo lo contrario.

Otra de las medidas que no ha gustado, pero en este caso a los psicólogos, es que incorpora el diploma de Psicoterapia, que estos profesionales quieren abordar mejor con el comisionado por ser «de importancia capital para los usuarios del Sistema Nacional de Salud que necesiten un tratamiento psicoterapéutico».

Y advierten de que, por ello, debe de basarse en «un alto nivel de formación, calidad y en los principios éticos que siempre deben regular a las profesiones sanitarias».