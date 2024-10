Fact checked

En marzo de 2023, los sanitarios de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dijeron basta ya, al ministerio de Sanidad de Mónica García, por su desidia administrativa y abandonar un sistema sanitario cada vez más precario. Así comenzó la mayor huelga del sector en nuestro país. Más de un año y medio después, nada ha cambiado, el sistema en estas dos provincias agoniza y ahora, incluso, la ministra ha exigido a las dos autonomías que sean ellas las que retengan y contraten a médicos, cuando esa responsabilidad recae exclusivamente en el Ministerio.

El Partido Popular en el Senado ha pedido explicaciones durante el pleno de este martes a la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre «su exigencia a Ceuta y Melilla de retención y contratación de médicos» a lo que la ministra ha contestado que se trata de «un error administrativo a la hora de enviar una misiva».

«Le pregunto si realmente se trata de desconocimiento de la situación o de un claro desprecio a las comunidades de Ceuta y Melilla, ¿cómo nos pide retener y contratar talento si sabe que esto recae en las administraciones de su Ministerio?», ha declarado la senadora popular Cristina Díaz Moreno.

Sin embargo, Mónica García, no ha terminado de doblegar su error ante tal exigencia y ha contestado tajantemente que «las consejeras de Ceuta y Melilla, aunque no tienen responsabilidades o competencias en sanidad, sí las tienen en salud».

La senadora del PP ha asegurado que la ministra «les pidió por escrito a las comunidades la fidelización de los MIR ofreciéndoles plazas de interinidad y contratos de tres años», a pesar de que, «hasta ahora, el Ministerio solo ha ofrecido contratos de sustitución y de horas acumuladas, vacaciones o bajas».

«¿Qué estabilidad es esa que nos ofrece? Señora García, 27 asesores en su Ministerio, sólo tiene usted la gestión directa en Ceuta y Melilla y no sabe nada sobre la situación sanitaria que estamos viviendo. Se dedican a manipular los datos para ocultar una realidad insostenible, son el Tezanos de la sanidad. Nos faltan pediatras, dermatólogos, traumatólogos, oncólogos, radiólogos, cardiólogos. En cuanto a los enfermeros, la cifra frente a la media nacional, y ya no le digo la europea, es alarmante, no pueden más. Señora ministra, están jugando con nuestra salud y esto es muy serio. Está a punto de cumplir un año en el cargo y no ha hecho absolutamente nada», ha advertido Cristina Díaz.

En este sentido, la senadora popular ha acusado a García de «haber derrochado millones de euros en equipos que no pueden utilizar por falta de personal, tanto en Ceuta como en Melilla». «Dos millones en el robot Da Vinci, 2,5 en la resonancia 3 Tesla, 1,5 en la sala de hemodinámica. Para un único uso, colgar abrigos y batas. Esto es una gestión irresponsable, señora ministra. Si no es capaz de hacerlo, mejor váyase enseguida o cambie a quienes le endulzan esta situación», ha concluido.

Plantillas envejecidas

En Ceuta y Melilla aseguran que sufren la menor tasa de médicos por habitante de España, con una de las plantillas más envejecidas. La Unión Europea ha calificado los sistemas sanitarios de Ceuta y Melilla como los peores de todo el Estado y el INE ha publicado que padecen la menor esperanza de vida de toda España.

En el último año, médicos de otras comunidades autónomas del territorio español han convocado huelgas, pero al contrario que en el caso de Ceuta y Melilla, fueron resueltas en cuestión de días, mientras que en las ciudades autónomas han superado los nueve meses.