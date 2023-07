Los mitos y verdades que esconde la crema solar y que debes tener en cuenta

Fact checked

El verano está en plena efervescencia y por esto necesitamos siempre hidratarnos y aplicar la crema solar para no quemarnos la piel. Estos son los mitos y verdades que esconde la crema solar que debes saber.

Así pasarás mejor la ola de calor que protagonizan estos meses. Lo importante es proteger la piel como se merece.

Mitos y verdades que esconde la crema solar

Se debe aplicar media hora antes

Según tusole, esta afirmación es falda. Es decir, la absorción de la radiación ultravioleta de la crema protectora es efectiva desde el momento de la aplicación. Así que no hace falta que nos adelantemos. De todas formas siempre es mejor aplicarla antes de ir a la playa o piscina porque el sol ya nos toca desde que salimos de casa.

El protector solar nunca caduca

El mismo comenta que esto tampoco es verdad. La crema solar caduca y pierde eficacia, por lo que toca renovarla cada año. Lo que te pongas este año que hayas comprado ya el pasado, entonces no te servirá.

En exterior y en interior

Aunque parezca que no, esto es verdadero porque si no estamos expuestos directamente al sol, existen otro tipo de iluminaciones que también pueden dañar nuestra piel si no se protege. Y esto puede ser cuando estamos en un coche, dentro de una piscina con los cristales dando el sol y muchos otros lugares.

No necesito aplicarlo si mi maquillaje

Es otro error, porque no tiene nada que ver el maquillaje con los rayos del sol, que nos van a quemar igualmente. Lo mejor es no pasarnos con el maquillaje durante el verano, sobre todo si vamos a la playa. Pues lo importante es la crema solar.

Cuanta más crema, mucho mejor

Según tusole, esto es también falso. Porque realmente no es tanta la cantidad si no la frecuencia con que nos aplicamos la crema solar. De todas formas, y según explicó boticaria García en el programa de Ahora Sonsoles, de Antena 3, debemos poner dos dedos de crema en cada zona. Sea cuello, cara, piernas o brazos.

Se aconseja aplicar la cantidad de crema suficiente para cubrir las diferentes zonas del cuerpo cada 2 a 4 horas.

Como ves, hay determinadas cosas de las que podemos conocer menos porque no somos expertos. Y en este caso, es importante saber de qué forma es factible aplicar este protector solar para que nuestra piel no se queme no esté peor al cabo del tiempo.