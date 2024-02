Misterio resuelto: las calorías que debemos gastar al día

Fact checked

Si estás intentando bajar de peso, o al menos te lo has planteado como un objetivo a corto plazo, hay algunas preguntas que probablemente te estés haciendo. Entre ellas, ¿cuántas calorías debemos gastar al día para adelgazar? Al final, el déficit calórico es uno de los caminos que tenemos para llegar al peso ideal. Claro que no deberíamos forzarlo alimentándonos menos de lo necesario, porque hay que proveerle al cuerpo todos sus requerimientos nutricionales básicos.

La solución pasa entonces por alcanzar el déficit calórico comiendo de forma variada y saludable pero sumándole a esa dieta equilibrada el entrenamiento físico. Además, son muchos los ejercicios por los que puedes optar como un modo de que la relación entre calorías entrantes y salientes del organismo dé negativo a diario.

¿Cuántas calorías debemos gastar al día para bajar de peso?

La respuesta depende de múltiples factores, muy diversos entre sí. La edad, el género, el estilo de vida, etc., son sólo algunos de los factores que debes evaluar. El balance energético no es igual para todos los pacientes y por eso, más allá del análisis que haremos a continuación, sería perfecto si pudieras visitar a ese médico de confianza que sigue tu evolución a lo largo de los años. Si no tienes uno, consulta a un nutricionista para que elabore un plan según tu objetivo.

Si tomamos como ejemplo el caso promedio de un ser humano que está excedido unos 10 ó 15 kilos y quiere adelgazar hasta lograr el peso recomendado, aconsejamos quemar cerca de 600 calorías al día. El resultado de ello es que, al final de la semana, estará cerca de quemar unas 3.500 calorías. Un kilo.

Inevitablemente, lo rápido que quemes esas calorías tendrá que ver con el ejercicio que hayas elegido y la intensidad con lo que lo practiques.

Suponiendo que no sepas qué actividad escoger, a continuación van algunas de las alternativas por las que puedes optar para adelgazar de una vez por todas. Eso sí, por lo general es el entrenamiento aeróbico el más eficaz para bajar de peso. No estaría mal acompañarlo con un poco de ejercicio de peso o fuerza, pero procura que la base de tu actividad sea aeróbica y las sesiones duren como mínimo media hora. Así, tu organismo recurrirá a la grasa almacenada.

Running

Es seguramente el primer deporte que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en bajar de peso. Tal como creías, es uno de los mejores para tal propósito. Lo más interesante es que sólo te hace falta un par de zapatillas cómodas y con buena amortiguación, y tener cerca de casa o dirigirte a un parque amplio.

Transcurridas algunas semanas, notarás cómo la grasa de tu cuerpo se reduce y el estrés y la ansiedad te afectan menos que antes de salir a correr.

Para quemar unas 600 calorías, tienes que correr una hora. Pero si no puedes correr tanto, entonces simplemente camina. Con los días, aumenta la velocidad.

Saltar a la comba

En sólo un par de metros cuadrados en casa, o en cualquier espacio donde tengas el margen de movimiento suficiente, deberías saltar a la comba. Inmediatamente activarás tu metabolismo y fortalecerás los músculos involucrados, con la ventaja de que son muchos los grupos musculares involucrados.

Para quemar unas 600 calorías, tienes que saltar a la comba unos 45 minutos. Sí, se queman más calorías saltando a la comba que saliendo a correr.

Natación

Éste es uno de los deportes más completos que existen, y al tener un menor impacto en los huesos y las articulaciones se reducen las probabilidades de lesión. El principal beneficio de la natación es que acelera quemar entonces grasas, incluso cuando estás en reposo. Y luego están sus efectos positivos a nivel cerebral.

Para quemar unas 600 calorías, tienes que nadar una hora. Por supuesto, hablando de una sesión movida y no únicamente de juegos en el agua.

Pádel

Es una de las tendencias en deportes alrededor del mundo, y España no ha estado exenta de esta moda. Si le das una oportunidad, tonificarás tus músculos mientras pierdes poco a poco las reservas de grasa de la zona del abdomen. Asimismo, conseguirás mayor coordinación y, al divertirte, combatirás el estrés.

Para quemar unas 600 calorías, tienes que jugar al pádel una hora. Es lo que suelen durar los partidos, por lo que es un gran deporte de fin de semana.

Todos estos deportes son una manera eficaz de bajar de peso. Para adelgazar, recuerda que debes alimentarte con conciencia, priorizando los nutrientes.

A todo ello le debes sumar una dieta equilibrada. Lo de contar calorías por alimentos es un poco pesado realmente pero seguro que puedes encontrar la dieta perfecta y necesaria para poder bajar de peso. Consulta también a tu dietista o nutricionista sobre los pasos que hagas para que no hagas algo que no está en tus manos.