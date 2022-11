Fact checked

Es normal que, en determinadas etapas de la vida, entonces haya dolores en distintas partes del cuerpo. Esta es la mejor manera de evitar el dolor de espalda durante el embarazo. Son diversos trucos que debes poner a prueba de inmediato.

Una postura correcta en el descanso, en el porteo y durante la lactancia, indispensables para mantener el dolor a raya.

Cómo evitar el dolor de espalda durante el embarazo

Hasta un 80% de las mujeres embarazadas sufre dolor de espalda en algún momento de su embarazo. Normalmente las molestias son osteomusculares, dorsalgias, lumbalgias y, en general, dolores de espalda.

Gema Magdaleno, matrona y asesora de Boppy, comenta que esto pasa por «los cambios que conlleva el aumento de volumen de la tripa de la mamá». Pues, tras tener al bebé, suelen tener su causa en «los esfuerzos que realiza la madre dando el pecho, cogiendo al bebé o empujando el carrito», entre otros.

Cuidar la postura

La experta da a conocer que en los primeros meses en la vida de una madre lo ideal es tener en cuenta la postura que adopta durante la lactancia. Si realizamos estas acciones correctamente, podremos disminuir el dolor y el riesgo de lesiones corporales.

Ejercicio físico diario

Otra recomendación es hacer ejercicio cada día pero siempre adaptado al embarazo y según lo que comenten los médicos. Puede ser andar, nadar, realizar yoga…

No aumentar mucho de peso

A veces resulta complicado, pero otras no, así que siempre es mejor no ganar mucho peso durante el embarazo. Normalmente se recomienda no superar los 13 kg en todo el embarazo.

Usar cinturón lumbar

Es otra de las recomendaciones que se pueden hacer para evitar que la espalda duela más durante esta etapa. Este cinturón lumbar debe sujetar bien la espalda y la zona pélvica para repartir bien el peso.

Utilizar una almohada de descanso para dormir

Es algo que se suele recomendar durante esta etapa para una mayor comodidad.

Cambiar de postura

No es nada bueno mantener siempre la misma postura y por esto es importante moverse, salir a pasear y otros.

Otros consejos