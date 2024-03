Fact checked

Varias asociaciones nacionales han mostrado su «preocupación» y han exigido «medidas urgentes» al Gobierno central y la Unión Europea (UE) ante una notificación emitida en el portal comunitario RASFF (Rapid Alert System Feed and Food) que alerta de la «presencia de Hepatitis A en fresas de Marruecos» detectada en un punto de entrada de España.

Según esta notificación, la decisión de riesgo es «serio» porque supera el «nivel máximo permitido ausencia/25g» de esta sustancia que, según ha denunciado AVA-Asaja en un comunicado, «supone un peligro para la salud pública y que puede haber aparecido en el alimento por regar las explotaciones con aguas fecales».

El virus de la hepatitis A se encuentra sobre todo en las heces y la sangre de una persona infectada. El virus está presente aproximadamente de 15 a 45 días antes de que presenten los síntomas y durante la primera semana de la enfermedad.

Esta enfermedad es una inflamación del hígado debida al virus de la hepatitis A (VHA), que se propaga principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada. A diferencia de las hepatitis B y C, ésta no causa hepatopatía crónica, pero puede ocasionar síntomas debilitantes y, en raras ocasiones, hepatitis fulminante (insuficiencia hepática aguda), que a menudo es mortal.

Usted puede contraer la hepatitis A si:

Come o bebe alimentos o agua que han sido contaminados por heces (materia fecal) que contienen el virus de la hepatitis A. Las frutas sin pelar, las verduras y los mariscos crudos, el hielo y el agua son fuentes comunes del virus de la enfermedad.

Entra en contacto con las heces o la sangre de una persona que en el momento tiene la enfermedad.

Una persona con hepatitis A le pasa el virus a un objeto o alimento debido al lavado deficiente de las manos después de usar el inodoro.

Participa en prácticas sexuales que implican contacto oral y anal.

No todas las personas tienen síntomas con la infección por hepatitis A. Por lo tanto, que muchas más personas están infectadas de las que se reportan o diagnostican.

Los factores de riesgo son, entre otros:

Viajes internacionales, especialmente a Asia, Sur o Centroamérica, África y el Oriente Medio.

Consumo de drogas IV (intravenosas).

Vivir en internados o asilo de ancianos.

Trabajar en las industrias de atención médica, alimentos o manejo de aguas residuales.

Consumir mariscos crudos, como ostras y almejas.

Otras infecciones comunes por el virus de la hepatitis son la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis A es la menos grave y la más leve de estas enfermedades, pero todavía puede ser peligrosa, señala Medline Plus.

Síntomas de hepatitis A

Los síntomas por lo general aparecen de 2 a 6 semanas después de estar expuesto al virus de la hepatitis A. Generalmente son leves, pero pueden durar hasta varios meses, especialmente en adultos:

Orina oscura.

Fatiga.

Picazón.

Pérdida del apetito.

Fiebre baja.

Náusea y vómitos.

Heces de color arcilla o pálidas.

Piel amarilla (ictericia).

Pruebas y exámenes.

En los exámenes físicos, se puede mostrar que se tiene un agrandamiento y sensibilidad en el hígado.

Así, se debe descansar y mantenerse bien hidratado cuando los síntomas sean más intensos.

Las personas con hepatitis aguda deben evitar durante este estado de la enfermedad y por varios meses hasta la recuperación, el consumo de alcohol y drogas tóxicas para el hígado, incluso el paracetamol (Tylenol).

Las comidas grasosas pueden causar vómitos y lo mejor es evitarlas durante la fase aguda de la enfermedad.

El virus no permanece en el cuerpo después de que la infección desaparece.

La mayoría de las personas con hepatitis A se recuperan al cabo de 3 meses como en este sentido explica Medline Plus. Casi todas las personas mejoran en 6 meses. No hay un daño permanente una vez que se ha recuperado. También puede contraer la enfermedad nuevamente. Hay un bajo riesgo de muerte. El riesgo es mayor entre los adultos mayores y las personas que han padecido de enfermedad hepática crónica.

Prevención

Siempre lávese muy bien las manos después de usar el baño, y cuando entre en contacto con la sangre, las heces u otro líquido corporal de una persona infectada.

Evite los alimentos y el agua que no estén limpios.

El virus se puede propagar más rápidamente en guarderías y otros lugares en donde las personas están en estrecho contacto. Un lavado minucioso de las manos antes y después de cada cambio de pañal, antes de servir los alimentos y después de usar el inodoro puede ayudar a prevenir tales brotes.

Vacuna hepatitis A

Las vacunas de hepatitis A son vacunas inactivadas; de forma que no pueden producir la enfermedad, pero sí mantienen su capacidad de estimular la producción de defensas (anticuerpos) frente a ella.

Las vacunas frente a VHA son muy seguras siendo las reacciones adversas más frecuentes las reacciones locales en el lugar de inyección (dolor, enrojecimiento e hinchazón), somnolencia, irritabilidad, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales (tales como diarrea, náuseas, vómitos) o fiebre.

Sólo se vacunará a personas con riesgo de infección. Se administrará una dosis y otra de recuerdo a partir de los 6 meses Se consideran personas de riesgo:

Enfermedad hepática crónica y alcoholismo crónico.

Trasplantados o en espera de trasplante.

Infección por VIH.

Riesgo de exposición: personas que se inyectan drogas, personas con conductas sexuales de riesgo (prostitución, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres) y personal ocupacional que viaja a zonas en las que hay altos niveles de infección.