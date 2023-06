Fact checked

El covid ha dejado importantes daños para nuestra salud y a medida que va transcurriendo el tiempo y se evidencian nuevos estudios, los análisis muestran prevalencias altas en todo tipo de patologías. En este último informe, se detalla que los hombres que han padecido más de tres meses después el coronavirus, presentan un menor número de espermatozoides y el semen es de peor calidad, afectando de manera destacada la propia reproducción.

La directora científica de un grupo de clínicas reproductivas, Rocío Núñez Calonge, ha señalado que ha habido estudios previos que muestran que la calidad del semen se ve afectada a corto plazo después de una infección por covid, pero, hasta donde sabemos, ninguno ha seguido a los hombres durante un período de tiempo más largo.

«Asumíamos que la calidad del semen mejoraría una vez que se generaran nuevos espermatozoides, pero no es así. No sabemos cuánto tiempo puede tardar en restaurarse la calidad del semen y puede darse el caso de que la covid cause daños permanentes, incluso en hombres que sufrieron solo una infección leve», ha explicado la doctora Núñez Calonge.

Pero, ¿cuál es el tiempo mínimo en el que se demuestra menos movilidad de los espermatozoides? El estudio cuantifica en 100 días el tiempo que transcurre para que esa calidad se reduzca y se muestre menos cantidad. Así, los hombres tienen menos concentración y una menor movilidad de espermatozoides hasta más de tres meses después de haber sufrido una infección leve por covid, según los resultados de un trabajo multicéntrico español presentado en el 39 Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología en Copenhague (Dinamarca).

Los investigadores reclutaron, entre febrero de 2020 y octubre de 2022, para el estudio a 45 hombres que asistían a seis clínicas reproductivas en distintos puntos de España. Todos ellos tenían un diagnóstico confirmado de covid leve y las clínicas tenían datos de análisis de muestras de semen tomadas antes de que los hombres se infectaran. Se tomó otra muestra de semen entre los días 17 y 516 después de la infección.

La mediana de edad (promedio) de los hombres fue de 31 años, y la cantidad de tiempo transcurrido entre las muestras anteriores y posteriores al covid fue una mediana de 238 días.

Los investigadores analizaron todas las muestras tomadas hasta 100 días después de la infección y luego analizaron un subconjunto de muestras tomadas más de 100 días después.

Se encontró una diferencia estadísticamente significativa en el volumen de semen (un 20% menos de 2,5 a 2 mililitros), la concentración de espermatozoides (un 26,5% menos de 68 a 50 millones por ml de eyaculación), el número de espermatozoides por ml (un 37,5% menos de 160 a 100 millones por mililitro de semen), motilidad total, es decir, ser capaz de moverse (un 9,1% menos, del 49% al 45%), movilidad activa, es decir, capaz de moverse hacia delante (un 14,6% menos, del 41% al 35%) y el número de espermatozoides vivos (un 5% menos, del 80% al 76%).

La motilidad y la concentración total de espermatozoides fueron los más afectados. La mitad de los hombres tenían recuentos totales de espermatozoides que eran un 57% más bajos después de la covid-19 en comparación con sus muestras anteriores a sufrir el virus. La morfología de los espermatozoides no fue significativamente diferente.

El virus influye en la calidad

La doctora Núñez Calonge y sus colegas han observado que, en algunos hombres que acudían a clínicas en España para un tratamiento de reproducción asistida, la calidad del semen era peor después de la infección por covid que antes de la infección, aunque se habían recuperado y la infección era leve. Así que decidieron investigar si el virus había influido en la bajada de calidad.

«Dado que se necesitan aproximadamente 70 días para crear nuevos espermatozoides, parecía apropiado evaluar la calidad del semen al menos tres meses después de la recuperación de covid», ha explicado Núñez Calonge.

«El efecto continuo de la infección por covid en la calidad del semen en este período posterior puede ser causado por un daño permanente debido al virus, incluso en una infección leve. Creemos que los médicos deben ser conscientes de los efectos dañinos del virus en la fertilidad masculina. Es especialmente interesante que esta disminución de la calidad del semen se produzca en pacientes con infección leve por covid, lo que significa que el virus puede afectar a la fertilidad masculina sin que los hombres presenten ningún síntoma clínico de la enfermedad», ha subrayado Núñez-Calonge.

«El proceso inflamatorio puede destruir las células germinales al infiltrarse en los glóbulos blancos involucrados en el sistema inmunológico y reducir los niveles de testosterona al afectar las células intersticiales que producen la hormona masculina», ha afirmado.

También hay incidencia con el uso del móvil

Un nuevo metaanálisis de estudios sobre los efectos potenciales de los teléfonos móviles en la calidad del esperma, realizado por la Universidad Nacional de Pusan (Corea) revela nuevas evidencias que relacionan la calidad del esperma y el uso de móviles, informa EP.

Los teléfonos celulares han logrado acercar el mundo, haciendo la vida tolerable durante un momento muy difícil. Pero también tienen sus desventajas. Pueden tener efectos negativos sobre la salud. Esto se debe a que los teléfonos celulares emiten ondas electromagnéticas de radiofrecuencia (RF-EMW), que son absorbidas por el cuerpo.

En un esfuerzo por presentar resultados más actualizados, un equipo de investigadores dirigido por el profesor asistente Yun Hak Kim, examinó 435 estudios y registros publicados entre 2012 y 2021 y encontraron 18, que cubrían un total de 4.280 muestras, que eran adecuados para los análisis estadísticos.