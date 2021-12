Desde hace algún tiempo se demostró que las embarazadas podían vacunarse contra la covid sin problemas. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) colabora, junto a otras ocho sociedades científicas, en actualizar un documento donde los ginecólogos recomiendan a las embarazas una dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid.

En concreto, se recomienda una dosis de refuerzo a partir de los seis meses de la vacunación completa de ARNm (Moderna/Pfizer) y de los tres meses de AZ o Janssen.

Con ello, además, los médicos recuerdan que las mujeres embarazadas presentan mayor riesgo de Covid grave, ingreso en UCI, necesidad de ventilación mecánica y mujer que la población general, aunque el riesgo absoluto permanece bajo.

¿Cuándo se recomienda esta dosis de refuerzo?

En general, se recomienda que la administración de esta dosis de refuerzo se realice preferiblemente a partir de la semana 14 de la gestación.

¿Qué vacunas se van a administrar a embarazadas?

Este documento establece que, en el caso de que las primeras dosis de la vacuna hubieran sido de AstraZeneca o Janssen, se recomienda, la utilización de la vacuna de ARNm para la dosis de refuerzo.

Mientras que en aquellas embarazadas que no han recibido ninguna dosis hasta el momento, se recomienda igualmente la utilización de vacunas ARNm, independientemente de la edad de la gestante.

¿Dónde vacunan de la tercera dosis?

Como vemos, los ginecólogos recomiendan a las embarazadas una dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid. Así, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia creen que las administraciones deben promover el establecimiento de puntos de vacunación específicos para mujeres embarazadas en torno a los servicios de Ginecología y Obstetricia hospitalarios y/o Consulta de Matronas en los centros de salud en los que se pueda llevar a cabo la valoración individualizada correspondiente.

Se aboga entonces por un esfuerzo de promoción de la vacunación en la mujer embarazada y su entorno, facilitándose la administración de la vacunación a las gestantes a partir del segundo trimestre ante cualquier contacto con el sistema sanitario.

Vacuna efectiva

Ya se demostró en un estudio del Hospital General de Massachusetts, el Hospital Brigham and Women’s y el Instituto Ragon de MGH, MIT y Harvard y, publicado en la American Journal of Obstetrics and Gynecology, que tales vacunas sí son efectivas en mujeres embarazadas y lactantes.

La investigación suscita que también pueden transmitir anticuerpos protectores a los recién nacidos. Se concluye que las madres obtenían un nivel significativo de anticuerpos en los bebés, pero se desconoce lo que puede durar tal protección.