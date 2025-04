‘Stay Healthy’, un encuentro sobre salud mental y adolescencia de Quironsalud

Fact checked

Según el Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia 2023-2024, elaborado por UNICEF España y la Universidad de Sevilla, el 41% de los adolescentes en España ha experimentado o cree haber experimentado un problema de salud mental en el último año. De estos, más de la mitad no ha solicitado ayuda y uno de cada tres no ha compartido su situación con nadie. Las principales razones incluyen no saber a quién acudir, considerar que el problema no es importante o desear mantenerlo en secreto. Consciente de esta realidad, la Fundación Quirónsalud, a través de Stay Healthy, su programa educativo de promoción de hábitos saludables, ha organizado el evento Stay Healthy: salud mental y adolescencia.

Celebrado el pasado lunes 7 de abril, Día Mundial de la Salud, en el Espacio Fundación Pablo VI de Madrid, el encuentro ha reunido a más de 450 estudiantes de 13 a 16 años en charlas y talleres impartidos por profesionales sanitarios y expertos en salud mental, con el objetivo de dotarles de herramientas para mejorar su bienestar emocional.

El encuentro se ha celebrado como parte del programa educativo de la Fundación Quirónsalud, cuyo objetivo es promover los hábitos saludables entre adolescentes a través de diferentes talleres tanto presenciales como online dedicados a adolescentes y sus familias sobre nutrición, sueño, ejercicio físico, salud y medio ambiente, salud digital, adicciones a sustancias y salud mental. Stay Healthy utiliza el rigor científico, nuevos modelos pedagógicos y el entorno digital como canal para trasladar a los adolescentes la importancia de las decisiones que toman en su día a día y cómo estas repercuten en su salud a largo plazo.

El encuentro ha comenzado con la bienvenida institucional de Teresa Álvarez Perdices, gerente de la Fundación Quirónsalud. A continuación, el doctor Santiago Ovejero, jefe asociado del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, ha abordado con los asistentes los principales síntomas de alerta a la hora de detectar un problema de salud mental y profundizado en cómo los adultos podemos ayudar a los más jóvenes a estar más conectados con sus emociones: «Si veis que alguien está sufriendo, hablad con él. Y si no puede pedir ayuda, pedidla vosotros por él». Un recordatorio a los adolescentes de que la prevención también empieza con la empatía y el compromiso colectivo.

Uno de los momentos más inspiradores de la jornada ha sido el testimonio de Elena Montaño, de Fundación Integralia DKV y conocida en redes como @lamorenabionica y @entre_bionicas, quien ha compartido su experiencia personal como alguien que intentó quitarse la vida en la juventud, resaltando la importancia de la resiliencia y de cómo ser coherentes con nuestros pensamientos puede salvarnos. «La familia es nuestra red y el diálogo es esencial», recordó a los jóvenes. Su historia es una llamada a no rendirse y reconocer que «nuestro cuerpo es nuestra casa donde habita la vida y hay que cuidarlo siempre».

Posteriormente, los alumnos y alumnas de los centros educativos asistentes -St Anne’s School, IES Cardenal Cisneros, Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, IES San Isidoro de Sevilla, Colegio Claret y Colegio Rafaela Ibarra- han tenido la oportunidad de subir al escenario y trasladar sus principales dudas a los profesionales sanitarios de los distintos hospitales involucrados en la ocasión: además del doctor Ovejero (Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz), la enfermera Nerea Moreno (Hospital Universitario Ruber Juan Bravo), el psicólogo deportivo Arturo Gracia (Centro médico-quirúrgico Olympia), la neuróloga Dra. Rebeca Fernández (Hospital Universitario La Luz), la pediatra Dra. María Magdalena Hawkings (Hospital Quirónsalud San José), la nutricionista Belén García (Hospital Universitario La Luz) y la enfermera Marta Ruiz (Hospital Universitario Rey Juan Carlos), junto a la propia Elena Montaño.

Arturo Gracia recordó a los asistentes que «la vida nos exige una serie de habilidades que nadie nos enseña», subrayando que jornadas como la organizada por Stay Healthy son una valiosa oportunidad para empezar a adquirirlas. En línea con lo expresado por Teresa Perdices, gerente de la Fundación Quirónsalud, el profesional sanitario recalcó que «con que cada persona se lleve dos o tres aprendizajes ya es un gran paso». También remarcó la importancia de cuidar nuestro bienestar emocional a través de acciones cotidianas como practicar deporte en grupo y compartir momentos con los demás, esenciales para construir relaciones y reforzar la salud mental.

La doctora Rebeca Fernández, por su parte, recordó la importancia de pedir ayuda a los profesionales sanitarios y apoyarse en la familia, compartiendo un dato revelador extraído de un sondeo informal realizado entre los jóvenes de su centro hospitalario, en el que al preguntarles a quién acudían cuando se sentían mal, la respuesta más repetida fue: «ChatGPT». Un ejemplo claro de cómo las nuevas generaciones buscan apoyo en lo digital y de la necesidad de reforzar los vínculos reales, el acompañamiento profesional y el diálogo cercano.

La perspectiva colaborativa como clave del proyecto

Tras disfrutar de un pícnic saludable, los más de 450 adolescentes involucrados en el evento han podido disfrutar de varios talleres didácticos en equipo sobre la conexión entre la salud mental y la nutrición, salud digital, sueño, ejercicio físico y adicciones, para aprender sobre los aspectos básicos de la salud cumpliendo con el objetivo del programa educativo: impulsar la prevención para garantizar un futuro más saludable.

Además, han estado presentes los miembros de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, colaboradores habituales de Stay Healthy y cocreadores de la temática de Adicciones a sustancias, quienes resolvieron a los adolescentes las principales consecuencias legales del consumo de sustancias.

Como cierre de la jornada, el maestro y mago Xuxo Ruiz, galardonado con el Global Teacher Prize 2018, ha ofrecido una charla inspiradora en la que ha transmitido un mensaje motivador a los adolescentes sobre la importancia de comunicar cómo se sienten recalcando la importancia de compartir para sanar el mundo.

En ese sentido, Teresa Álvarez Perdices, gerente de la Fundación Quirónsalud, ha destacado la importancia de este tipo de eventos para impulsar el impacto en la salud de los jóvenes. «En Quirónsalud estamos profundamente comprometidos con el bienestar físico y emocional de los jóvenes y el cuidado de su salud en el corto, medio y largo plazo. La adolescencia es una etapa crucial en la vida, llena de cambios y desafíos, para la que es fundamental que cuenten con herramientas, recursos y espacios seguros donde puedan hablar abiertamente y, sobre todo, saber que no están solos», ha puntualizado. «Además, los adolescentes, como adultos del futuro, son responsables de su propia salud, por lo que debemos enseñarles que cuidar los hábitos saludables es una prioridad para vivir más y mejor en el corto, medio y largo plazo».

Stay Healthy

Stay Healthy es un programa de innovación educativa de la Fundación Quirónsalud, puesto en marcha en 2018, que promueve hábitos saludables entre adolescentes. A través de talleres presenciales y online dirigidos a jóvenes y familias, el programa abarca temáticas como nutrición, sueño, ejercicio físico, salud digital, adicciones y salud mental. Su metodología, basada en el rigor científico y en nuevos modelos pedagógicos, busca concienciar a las nuevas generaciones sobre cómo sus decisiones diarias afectan a su bienestar a largo plazo. Stay Healthy representa la contribución de la compañía a los ODS 3 (Salud y Bienestar) y ODS 4 (Educación de Calidad).