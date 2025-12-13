El exceso de peso cuadruplica el riesgo de artrosis de rodilla

Fact checked

Una persona obesa tiene entre 2 y 4 veces más posibilidades de tener artrosis de rodilla. Según datos de la Sociedad Española de Reumatología (SER), en España hay más de 7 millones de personas que viven con esta condición, que se caracteriza por una degeneración (desgaste) del cartílago que protege las articulaciones y actúa como un amortiguador. La artritis, por el contrario, tiene como característica principal la inflamación de la articulación, su forma más frecuente y conocida es la artritis reumatoide.

Por otra parte, la artrosis es una enfermedad muy frecuente. Se estima su prevalencia en torno al 29,35% en mayores de 40 años, lo que supone más de 600 millones de personas en el mundo. Además, se considera una de las principales causas de dolor crónico y discapacidad, y se prevé que aumentará de forma considerable en las próximas décadas debido al envejecimiento de la población y a la epidemia de obesidad.

No se sabe exactamente de qué forma el exceso de peso influye en la artrosis. Eso sí, está claro que pesar más hace que las articulaciones tengan que soportar una mayor carga, por ejemplo en las rodillas, y eso puede promover el deterioro del cartílago.

Se calcula que la fuerza de unas tres o seis veces el equivalente al peso corporal se ejerce sobre las rodillas cuando caminamos, y los kilos afectan directamente a estas articulaciones, pero también se ha visto que un mayor peso está relacionado estadísticamente con el deterioro de las articulaciones de las manos, lo que sugiere que hay un elemento relacionado con la circulación y, en general, con todo el cuerpo.

La obesidad, un factor clave

En palabras de Cristóbal Orellana, reumatólogo del Hospital Universitari Parc Taulí (Sabadell, Barcelona), la obesidad es un factor que influye en gran medida ya que se ha demostrado que el riesgo de sufrir artrosis en personas obesas puede aumentar entre 2 y 4 veces, especialmente artrosis de rodilla y cadera: «Esto se debe tanto al mayor desgaste mecánico sobre las articulaciones que soportan carga como al efecto inflamatorio del tejido graso. Asimismo, este incremento también se ve en adultos jóvenes e incluso en adolescentes con obesidad, puesto que la combinación de sobrecarga e inflamación puede acelerar el desgaste articular desde edades tempranas».

Además, el especialista ha afirmado que «el sobrepeso y la obesidad pueden influir en la eficacia de los tratamientos para la artrosis. Cuando hay un exceso de peso tratamientos como analgésicos, fisioterapia o infiltraciones pueden ofrecer alivio solo parcial o durante menos tiempo. Además, la inflamación asociada al tejido graso puede reducir la respuesta del organismo a algunos tratamientos haciendo más difícil controlar el dolor y la progresión de la enfermedad».

Mejorar los síntomas

Las personas con obesidad suelen obtener mejores resultados cuando combinan los tratamientos habituales con la pérdida de peso, ya que esto disminuye la sobrecarga y mejora la respuesta a la rehabilitación. «Aunque la artrosis ya establecida no desaparece, perder peso es una de las intervenciones más efectivas para evitar que avance y para recuperar parte de la función perdida», ha destacado el Dr. Orellana.

Francisco J. Blanco, de la Universidad de La Coruña, otro de los expertos que ha participado en el reciente V Curso SER de Artrosis, se ha referido a las pruebas científicas sobre los beneficios derivados del ejercicio terapéutico bien pautado y la pérdida de peso en artrosis de rodilla y cadera. A su juicio, «no son complementos: son el pilar del tratamiento. Los programas combinados de educación, ejercicio y autocuidados, a menudo en formato presencial o digital, han demostrado mejorar dolor, función y calidad de vida».