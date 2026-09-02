Estos son los químicos más dañinos para las células: uno está en los muebles que más preocupa a los científicos

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Están presentes en objetos y productos que forman parte de la vida cotidiana: muebles, tejidos, envases alimentarios, recubrimientos resistentes al agua y diferentes productos industriales. Son sustancias químicas a las que la población puede estar expuesta a través del medio ambiente y que pertenecen, en algunos casos, al grupo de los llamados disruptores endocrinos, compuestos capaces de interferir en el funcionamiento del sistema hormonal.

Ahora, un estudio realizado por investigadores del Instituto de Investigación Biomédica Catalunya Sud de Reus (Tarragona) ha puesto el foco en tres de estos contaminantes para analizar cómo afectan a células fundamentales de la respuesta inmunitaria. Los resultados muestran que no todos actúan de la misma manera: mientras uno presentó una toxicidad celular especialmente elevada, otro activó intensamente las defensas y un tercero apenas produjo alteraciones.

El trabajo, publicado en la revista científica Environment International, aporta nuevas pistas sobre la relación entre contaminación ambiental y sistema inmunitario y plantea interrogantes sobre algunos mecanismos biológicos que todavía no se conocen completamente.

Un mismo grupo de contaminantes, efectos muy diferentes

Una de las principales conclusiones de la investigación es que no se puede asumir que todos los disruptores endocrinos tengan el mismo comportamiento sobre el sistema inmunitario. Aunque estas sustancias comparten la capacidad de interferir potencialmente en procesos hormonales, sus efectos sobre las células encargadas de defender al organismo pueden ser muy diferentes.

Los investigadores observaron que determinados contaminantes pueden disminuir la viabilidad de las células inmunitarias y modificar las señales implicadas en la inflamación. Esto resulta relevante porque el sistema inmunitario necesita mantener un equilibrio muy preciso: una respuesta insuficiente puede dificultar la defensa frente a determinadas amenazas, mientras que una activación excesiva o desregulada puede contribuir a procesos inflamatorios.

El químico de muebles y tejidos que mostró mayor toxicidad

De los tres compuestos estudiados, el TDCPP fue el que presentó una toxicidad más elevada. Esta sustancia se ha utilizado como retardante de llama para aumentar la resistencia al fuego de determinados muebles, tejidos y productos industriales. En el estudio, la exposición al compuesto redujo la viabilidad de las células analizadas.

El resultado apunta además hacia un posible efecto inmunosupresor, es decir, una capacidad para disminuir determinadas funciones de las células encargadas de la respuesta inmunitaria.

No significa que la exposición cotidiana a muebles o tejidos que puedan contener este compuesto provoque directamente una enfermedad. Los resultados proceden de un estudio experimental sobre células y deben interpretarse dentro de ese contexto. Sin embargo, sí proporcionan una señal que justifica continuar investigando cómo puede comportarse esta sustancia en organismos vivos y qué importancia podría tener una exposición prolongada.

El PFOA activa las defensas

El segundo compuesto analizado fue el PFOA, utilizado históricamente en determinados recubrimientos destinados a proporcionar resistencia al agua, las manchas o la grasa.

En este caso, el comportamiento observado fue diferente. El compuesto produjo una activación «muy intensa» de las defensas celulares. Sin embargo, esa activación no se acompañó de un incremento de los niveles de las citoquinas, unas moléculas fundamentales para la comunicación entre las células del sistema inmunitario y para la regulación de procesos inflamatorios.

La aparente contradicción es precisamente uno de los aspectos que más interés despierta del estudio. Los investigadores consideran que podría estar actuando a través de mecanismos que todavía no están suficientemente identificados.

Por eso, los resultados abren nuevas líneas de investigación para determinar qué vías biológicas intervienen y cuáles pueden ser las consecuencias de esta respuesta inmunitaria.

Un tercer químico apenas alteró las células

El tercer compuesto estudiado fue el BPa, utilizado en algunos plásticos y en determinados recubrimientos de envases destinados a alimentos .A diferencia de los otros dos contaminantes, los investigadores observaron pocos efectos sobre las células estudiadas. El compuesto no mostró un daño significativo sobre su viabilidad, tampoco alteró de forma relevante las defensas celulares ni impidió la comunicación entre ellas.

El hallazgo resulta especialmente importante porque demuestra que la pertenencia a un mismo grupo de contaminantes no implica necesariamente que todas las sustancias tengan el mismo impacto biológico.

¿Qué son los disruptores endocrinos?

Los disruptores endocrinos son sustancias químicas capaces de interferir en el funcionamiento del sistema hormonal del organismo. Pueden encontrarse en diferentes productos de uso cotidiano y en determinados procesos industriales.

Su estudio ha adquirido una importancia creciente porque las hormonas participan en numerosas funciones del organismo. Además, algunos de estos compuestos pueden interactuar con diferentes sistemas biológicos, lo que hace necesario estudiar sus posibles efectos más allá del sistema hormonal.

Precisamente ahí se sitúa el interés de esta investigación: analizar si determinados contaminantes ambientales también pueden modificar el comportamiento de las células inmunitarias.