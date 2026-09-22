Septiembre pone el foco en el Alzheimer: cómo afrontar los cuidados cuando la enfermedad afecta a toda la familia

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El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una fecha que busca dar visibilidad a una enfermedad que no solo afecta a quien recibe el diagnóstico, sino también a las personas que forman parte de su entorno más cercano.

El Estudio Sanitas sobre Alzheimer 2026 refleja esta dimensión familiar: el 64% de los españoles considera que el Alzheimer es una enfermedad que cambia la vida de toda la familia. El diagnóstico puede implicar cambios en las rutinas, nuevas responsabilidades y decisiones sobre los cuidados que conviene empezar a abordar cuanto antes.

Cuando llega el diagnóstico, también surgen muchas preguntas:

¿Qué cuidados necesita la persona? ¿Cómo organizar el día a día? ¿Será posible mantenerla en casa o hay que empezar a pensar en centros especializados en Alzheimer? Son algunas de las cuestiones que pueden aparecer cuando una familia se enfrenta por primera vez al Alzheimer.

Los datos del estudio muestran que existe una importante necesidad de orientación. El 83,7% de los españoles necesitaría orientación o se sentiría perdido ante un diagnóstico de Alzheimer en una persona cercana, mientras que solo el 12,5% tendría claro cómo organizar los cuidados.

A esta falta de información se suman otras barreras para pedir ayuda. Entre las principales aparecen la falta de recursos económicos, señalada por el 55,3%; el sentimiento de responsabilidad familiar y el desconocimiento de los servicios disponibles, ambos con un 55%. Estas dificultades pueden hacer que algunas familias intenten asumir por sí solas unas tareas que pueden hacerse cada vez más exigentes.

Cuidar al familiar también significa cuidar al cuidador

El papel de la persona cuidadora puede abarcar desde acompañar a las consultas médicas y supervisar determinadas rutinas hasta ayudar con la alimentación, la higiene o las actividades cotidianas. A medida que progresa el deterioro cognitivo, estas necesidades pueden aumentar y requerir una atención más frecuente.

Esta responsabilidad también puede afectar a la organización de la vida diaria. El 34,2% de los españoles considera que compatibilizar los cuidados con el trabajo o la vida personal es el aspecto más difícil del cuidado, mientras que el 44,5% cree que las personas cuidadoras suelen aprender sobre la marcha.

El estudio de Sanitas muestra que el 94,5% de los encuestados considera que cuidar de una persona con Alzheimer afecta tanto a la salud física como a la emocional de quien ejerce como cuidador. Contar con apoyo también puede facilitar que los familiares mantengan su propio bienestar y afronten el cuidado durante más tiempo. Además, el 79,6% considera que el cuidado profesional de una persona con Alzheimer debería incluir apoyo psicológico para la familia desde el primer día.

La preparación empieza incluso antes de que las necesidades sean muy elevadas. El 44,8% considera que una familia debería plantearse contar con apoyo profesional desde el diagnóstico, mientras que el 66,8% cree que la mayoría de los hogares no están preparados para cuidar de forma segura a una persona con Alzheimer a medida que avanza la enfermedad.

Reconocer las señales y consultar a tiempo

Otro de los aspectos que recoge el estudio es el conocimiento de las primeras señales de alerta. Solo el 17,6% de los encuestados afirma que sabría identificar claramente los síntomas que justificarían una consulta médica por un posible deterioro cognitivo.

Además, el 63,6% considera que pensar que los olvidos son normales por la edad puede retrasar la consulta médica. Algunas señales reconocidas por los participantes son la desorientación en lugares conocidos, los olvidos frecuentes que afectan a la vida diaria y la dificultad para realizar tareas habituales.

Ante cambios persistentes en la memoria, la orientación o la capacidad para desenvolverse en actividades cotidianas, la valoración de un profesional sanitario puede ayudar a determinar qué está ocurriendo y qué pasos seguir.

Diferentes alternativas según las necesidades

Las necesidades de cada persona y de cada familia pueden cambiar con el tiempo. Entre las alternativas se encuentran el apoyo profesional en el domicilio, los centros de día o la atención residencial, además de otros recursos sanitarios y sociales.

Sanitas Mayores cuenta con centros y unidades especializadas en la atención a personas con deterioro cognitivo y demencias, en los que se ofrece una atención adaptada a las necesidades de cada persona y orientación a las familias. Sus equipos trabajan teniendo en cuenta la evolución de la enfermedad y el grado de autonomía de cada persona. En concreto, los centros especializados en Alzheimer de Sanitas pueden ofrecer una atención adaptada a las personas con Alzheimer y proporcionar orientación a sus familias. Cuentan con profesionales y programas dirigidos a atender las necesidades de las personas con esta enfermedad, teniendo en cuenta su evolución y grado de autonomía.

A través de Sanitas Mayores, las familias pueden conocer diferentes servicios y alternativas de atención para personas mayores, además de información sobre sus centros.

Una atención personalizada para cada etapa

El estudio señala que, entre los principales beneficios que los españoles relacionan con una atención personalizada, se encuentran el cuidado asistencial y médico profesionalizado, la atención y vigilancia constante y los ejercicios adaptados.

Planificar los cuidados permite valorar las opciones con tiempo y adaptar las decisiones a la evolución de la enfermedad. También puede ayudar a repartir responsabilidades entre los miembros de la familia.

Junto a las necesidades asistenciales, siguen existiendo ideas equivocadas sobre el Alzheimer. El 64,8% de los encuestados considera que la enfermedad continúa asociada a conceptos erróneos. Entre las ideas más extendidas aparecen la creencia de que solo afecta a la memoria y la consideración de que forma parte normal del envejecimiento.

El Alzheimer implica cambios que pueden alcanzar a toda la familia. Por eso, disponer de información desde el diagnóstico, conocer las señales de alerta y buscar orientación profesional puede ayudar a organizar los cuidados y afrontar las distintas etapas de la enfermedad con recursos adecuados para la persona afectada y para quienes la acompañan.