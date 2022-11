¿Estamos preparadas para ser mamás?

Fact checked

Tenía pendiente -por mi necesidad continua de explorar sobre la maternidad para poder como BabyPlanner seguir acompañando a mujeres embarazadas- ver Cinco Lobitos. Una película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, estrenada este año y ganadora, entre otros premios, de la Biznada de Oro a la Mejor Película Española en el Festival de Cine de Málaga, y por suerte he logrado hacer hueco y disfrutar de este maravilloso retrato sobre la maternidad.

Cinco lobitos es una película que nos muestra una maternidad real, repleta de grises y que denota lo tan poco preparada que llega Amaia (Laia Costa) a vivir la experiencia de convertirse en madre y entrar en un mundo completamente diferente al que le habían contado. Un pequeño baño de realidad que, representando a través de Amaia, nos muestra la situación que muchísimas mujeres viven cuando son primerizas.

Una mamá que se enfrenta a todo lo que puede presentársele a una mujer durante el posparto: dolores físicos; un inicio de la lactancia no acompañado y lleno de falsas creencias; una madre recientemente convertida en abuela que invalida, juzga, culpabiliza y desvaloriza; una pareja que ante la imposibilidad de conciliar decide en favor de su vida profesional; mucho sueño y agotamiento; una carrera laborar frenada y abandonada; una depresión posparto que ni ella misma sabe que tiene; mucha culpa, sentimientos de no suficiencia, soledad, aislamiento y una constante sensación de no poder más.

¿Es esto la maternidad real? Al reflexionar me doy cuenta que “la maternidad” no es ni la de color rosa que nos han contado ni tampoco la de Amaia, porque “la maternidad” no es una, ni única. Todas hemos tenido o tendremos un poquito de Amaia y un poquito de rosa en nuestras experiencias y por eso no podemos hablar de cómo es la maternidad en realidad. El ser mamá es una construcción propia y personal cargada de circunstancias y situaciones particulares que además son cambiantes y se van sucediendo en el momento.

Pero la buena noticia es que, y estoy convencida de esto, conocer sobre aquello que puede suceder, anticiparse, prepararse y planificar en función a eso puede ser determinante para la maternidad de cualquier nueva mamá.

¿Cómo habría sido la experiencia de Amaia si hubiera preparado su maternidad? ¿Cuántas circunstancias vividas, hubiesen sido diferentes? Por ejemplo, si hubiera tenido otro tipo de apoyo, si hubiera sabido a qué si enfrentaba, si hubiera tenido recursos y herramientas para desarrollarse no sólo como mamá sino como mujer tras el paso a la maternidad, si se hubiera sentido segura de sí misma…

Por supuesto que prepararse no la hubiera eximido al cien por cien de vivir sus grises, no hubiera pintado su maternidad de rosa y por supuesto no hubiera cambiado el rumbo de circunstancias familiares más ajenas a su poder de acción. Hubiera tenido que seguir conviviendo con las responsabilidades como hija que tan bien retratan la historia de Amaia, pero definitivamente hubieran cambiado su percepción y su realidad de su maternidad. Por eso, insisto y me atrevo a decir que las mujeres tenemos mucho que hacer antes de ser mamás para vivir una experiencia con más seguridades y herramientas y menos culpas y frustraciones.

Como asesora de futuras mamás, creo realmente que preparar la maternidad de forma consciente significa darnos la oportunidad de tomar el poder y cambiar rumbos, pero por supuesto hay trabajo que hacer. Todo esto no llega sólo, todo ese conocimiento y esa preparación previa hay que salir a buscarla. El embarazo es el momento de hacerlo, estos meses de espera no deben ser de espera sino de preparación porque es la forma en la que evitaremos darnos ese baño de realidad que nos refleja esta película

¿Qué es lo que debemos preparar para no vivir situaciones de posparto como las que muestra Cinco Lobitos?

Preparar el terreno práctico o logístico: Desde la nueva organización del hogar, los productos que pueden ayudarnos o facilitarnos tareas, los que ayudarán al bebé a desarrollarse hasta los tiempos y la organización necesaria para cada proceso, la vuelta al trabajo, tramites tras el nacimiento y más.

Preparar el terreno de la información y el conocimiento: Desde la alimentación y todo lo que conllevan las elecciones, los profesionales que acompañan los diferentes procesos, el cuidado y la preparación física, los métodos de crianza, el desarrollo del bebé, entre otros muchos temas

Preparar el terreno emocional: Aunque no seamos capaces de verlo previamente, esto puede llegar a ser la preparación más importante: Saber qué es lo esperable que suceda, qué emociones debemos naturalizar y cuáles otras deberían hacer saltar una alarma, quién y de qué forma pueden ayudar, qué decisiones familiares son importantes evaluar con tiempo, qué comunicar al resto de la familia y cómo poner ciertos límites, el volver a ser pareja y muchas emociones más que estarán ligadas al cambio de vida.

Cuando decidí escribir el libro Nace una mamá como una guía práctica para que las futuras mamás preparen su maternidad y sepan todo aquello en lo que deben pensar, todo lo que deben preparar y todas las decisiones que deben tomar para sentirse seguras de ellas mismas y preparadas para ser mamás, justamente pensaba que ninguna mujer tuviera que vivir la maternidad bajo esta realidad.

Es fundamental desterrar esa idea cultural de que las mujeres sabemos ser mamás por arte de magia en el momento en el que nace el bebé, porque la consecuencia de esto es como poco un comienzo muy difícil, solitario y frustrante. Afrontar un cambio en la vida tan importante que nos obliga a tomar tantas nuevas responsabilidades y generar tantos nuevos procesos requiere necesariamente de una planificación antes de la llegada del bebé.

Belén Marinone es baby planner y autora del libro del libro Nace una mamá.