Un nuevo estudio ha demostrado que una píldora que combina tres medicamentos (3 en 1) de baja dosis, es más efectiva para bajar la presión arterial que el tratamiento estándar actual. Esta píldora, llamada GMRx2, contiene telmisartán, amlodipino e indapamida, y se toma una vez al día. En comparación con el tratamiento estándar, que suele empezar con un solo medicamento y luego agregar más si es necesario, GMRx2 mostró mejores resultados.

El estudio se realizó en Nigeria y fue dirigido por The George Institute for Global Health de Australia. Los resultados se presentaron en el Congreso 2024 de la Sociedad Europea de Cardiología y se publicaron en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA).

Después de 6 meses de tratamiento, las personas que tomaron la píldora GMRx2 tuvieron una reducción en la presión arterial de 31 mmHg, mientras que aquellos que recibieron el tratamiento estándar vieron una reducción de 26 mmHg. Esta diferencia es significativa y sugiere que la píldora GMRx2 puede ser más eficaz para controlar la hipertensión.

Además, al cabo de solo un mes, el 81% de los pacientes que tomaban GMRx2 tenía su presión arterial bajo control, en comparación con el 55% de los que seguían el tratamiento estándar. A los seis meses, el control de la presión arterial se mantuvo en un 82% con GMRx2 frente al 72% con el tratamiento estándar. Ambos tratamientos fueron bien tolerados por los pacientes, sin que se reportaran efectos secundarios graves.

El profesor Dike Ojji, uno de los investigadores principales del estudio, destacó que este enfoque puede ser especialmente beneficioso en países de bajos ingresos, donde es común que menos de una de cada cuatro personas logre controlar su presión arterial con los tratamientos disponibles. En países de altos ingresos, entre el 50% y el 70% de las personas logran controlar su presión arterial.

La hipertensión es un problema de salud muy común y se estima que más de mil millones de adultos en todo el mundo la padecen. La hipertensión es una de las principales causas de muerte, responsable de más de 10 millones de fallecimientos al año.

Este nuevo tratamiento, GMRx2, podría ayudar a reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos y derrames cerebrales, especialmente en países con menos recursos. Actualmente, GMRx2 está siendo evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su posible aprobación en el tratamiento de la hipertensión.

En el Congreso también se presentaron otros estudios que demostraron que GMRx2 es bien tolerada y que es eficaz para reducir la presión arterial en comparación con un placebo y con tratamientos convencionales de dos medicamentos.

El profesor Anthony Rodgers, del Instituto George, destacó la importancia de este avance, señalando que aunque existe un objetivo global de controlar la presión arterial en el 80% de las personas tratadas, ningún país ha logrado esto aún. Este estudio muestra que la píldora GMRx2 podría ser clave para alcanzar ese objetivo.

El profesor Anthony Rodgers, Senior Professorial Fellow de The George Institute y Chief Medical Officer de George Medicines, ha recordado que «existe un objetivo mundial de alcanzar el 80% de control de la presión arterial entre las personas tratadas, pero ningún país lo ha logrado aún. Con el ensayo Verónica, hemos demostrado el potencial de esta novedosa estrategia para alcanzar este ambicioso objetivo. Ha habido poca innovación en este campo, por lo que es gratificante ver que muchos años de investigación del Instituto George culminan en un tratamiento novedoso que utiliza medicamentos establecidos para abordar una necesidad no cubierta», concluye.