Fact checked

La farmacéutica Lundbeck ha anunciado los resultados positivos del ensayo con un doble diagnóstico de migraña crónica (MC) y cefalea por uso excesivo de medicación y el medicamento eptinezumab 100 mg o placebo que ha conseguido combatir estos efectos y mejorar los síntomas de estos pacientes. El ensayo evaluó la eficacia de este tratamiento como complemento a una breve intervención educativa para la prevención de la migraña.

Así, los resultados mostraron que eptinezumab logró el objetivo principal del ensayo: una reducción significativa en los días de migraña al mes (DMM) durante las primeras cuatro semanas, en comparación con el placebo. Los pacientes tratados con el medicamento de Lundbeck experimentaron una disminución promedio de 6,9 ​​días desde un punto inicial de 21 días de migraña al mes, mientras que el grupo de placebo mostró una reducción de 3,7 días.

Los resultados del ensayo también han confirmado el inicio temprano de su eficacia, con reducciones significativas en la gravedad del dolor y el uso de medicación aguda, lo que indica importantes beneficios para los pacientes afectados por migraña grave.

«En el trabajo añadimos la educación del paciente, que en sí misma es una estrategia terapéutica reconocida para pacientes con migraña crónica y cefalea por uso excesivo de medicación, a la perfusión intravenosa. Sin embargo, seguimos viendo una eficacia robusta, por lo que estamos muy satisfechos con los resultados. Estos subrayan su eficacia, al tiempo que destacan su potencial para mejorar rápidamente la vida de las personas que viven con migraña grave», asegura Johan Luthman, Vicepresidente Ejecutivo de la farmacéutica.

Investigación y Desarrollo de Lundbeck

Para la Dra. Rigmor Højland Jensen, profesora de la Universidad de Copenhague, directora del Centro Danés de Cefaleas y principal investigadora del ensayo, ha señalado que «estos resultados son buenas noticias para nuestros pacientes con migraña complicada por el uso excesivo de medicación. Y, de hecho, una gran proporción de pacientes que buscan nuestra atención para migraña de alta frecuencia o crónica también están agobiados por las consecuencias de tomar demasiada medicación, solo para experimentar que la medicación aguda funciona peor con el tiempo y en realidad agrava la migraña. Estos son algunos de los pacientes que necesitan tratamientos novedosos y específicos anti-CGRP para prevenir la migraña».

En cuanto a su seguridad, se evaluó en más de 2.000 pacientes adultos con migraña que recibieron al menos una dosis de eptinezumab. Las reacciones adversas más comunes (≥2% y al menos 2% o más que placebo) en los ensayos clínicos para el tratamiento preventivo de la migraña fueron nasofaringitis e hipersensibilidad. En PROMISE-1 y PROMISE-2, el 1,9% de los pacientes tratados con eptinezumab interrumpieron el tratamiento debido a reacciones adversas.

Eptinezumab ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) para el tratamiento preventivo de la migraña en adultos en febrero de 2020, y en enero de 2022, recibió la aprobación de comercialización en Europa. Hoy en día, se comercializa en más de 30 mercados a nivel mundial.

Migraña y la cefalea por uso excesivo de medicación

La migraña es una enfermedad neurológica compleja e incapacitante, caracterizada por episodios recurrentes de fuertes dolores de cabeza, que suelen ir acompañados de una serie de síntomas, como náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz o al sonido. La migraña es la segunda causa principal de años vividos con discapacidad (AVD) entre todas las enfermedades, y es la principal causa de AVD entre los pacientes de 15 a 49 años, según el estudio Global Burden of Disease.

Como el trastorno neurológico más prevalente en personas menores de 50 años, la migraña supone una carga tanto social como económica. En Europa, la migraña afecta a cerca de 50 millones de personas, costando a la economía 18.000 millones de euros anualmente, según el estudio Cost of Brain Disorders in Europe (Coste de los Trastornos del Cerebro en Europa), y esto sin contar con el coste indirecto asociado al presentismo (es decir, pérdidas de productividad debidas a la menor eficiencia de las personas que no están suficientemente enfermas como para ausentarse del trabajo). Las repetidas crisis de migraña, y a menudo el miedo constante a la siguiente, perjudican la vida familiar, social y laboral.

Además, el uso frecuente de medicación aguda para la migraña puede llevar a la sensibilización central y a la disminución de la efectividad de la medicación aguda, resultando en un ciclo vicioso de aumento del número de días de dolor de cabeza que requiere un aumento aún mayor del uso de medicación. La cefalea secundaria CUEM es una complicación común entre las personas con cefalea primaria como la migraña crónica.