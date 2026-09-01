España ya cuenta con un nuevo tratamiento para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

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La compañía biofarmacéutica GSK ha anunciado que, desde este martes, 1 de septiembre, ya está disponible en España Nucala® (mepolizumab), un anticuerpo monoclonal que se dirige a la interleucina 5 (IL-5), en adultos, como tratamiento de mantenimiento para la EPOC no controlada, caracterizada por un aumento de los eosinófilos en sangre, en combinación con un corticosteroide inhalado (ICS), un beta2-agonista de acción larga (LABA) y un antagonista muscarínico de acción larga (LAMA). La administración de este fármaco para los pacientes con EPOC se realiza por vía subcutánea cada cuatro semanas.

Tras la aprobación por parte de la Comisión Europea en febrero de 2026 y la autorización por parte de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) el pasado mes de julio, los profesionales sanitarios ya tienen desde hoy disponible esta nueva terapia para sus pacientes con EPOC en el Sistema Nacional de Salud.

Se trata de una nueva terapia biológica financiada en España para determinados pacientes con EPOC no controlada, que continúan presentando exacerbaciones a pesar de recibir triple terapia inhalada.

Esta indicación se suma a las otras cuatro enfermedades asociadas a la inflamación de tipo 2 subyacente para las que el fármaco ya está aprobado en Europa: asma grave eosinofílica, rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN), granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (GEPA) y síndrome hipereosinofílico (SHE). También ha sido aprobado para la EPOC en EEUU, Reino Unido y China, entre otros países.

En España, este fármaco cuenta con más de diez años de experiencia clínica en asma grave y un perfil de seguridad consistente, por lo que es una terapia bien conocida por los especialistas.

La EPOC afecta a más de 40 millones de personas en Europa y es la tercera causa de muerte en el mundo. Se estima que será la causa principal de ingresos hospitalarios a lo largo de la próxima década en todo el mundo. Este fármaco cuenta con datos de fase III preespecificados que muestran una reducción de la tasa anualizada de exacerbaciones que conducen a visitas al servicio de urgencias y/u hospitalización frente a placebo.

La aprobación en España de este nuevo tratamiento llega tras el visto bueno de la Comisión Europea, basada en los resultados positivos del ensayo fase III MATINEE, en el que el fármaco mostró una reducción estadísticamente significativa de la tasa anualizada de exacerbaciones moderadas/graves frente a placebo más tratamiento de referencia con triple terapia inhalada en un amplio espectro de pacientes con EPOC y fenotipo eosinofílico.

En el estudio MATINEE, mepolizumab mostró una reducción estadísticamente significativa del 21% de la tasa anualizada de exacerbaciones moderadas/graves frente a placebo en la población total; y se observó una reducción del 35% en las exacerbaciones que requerían hospitalización y/o visitas a urgencias. Además, en la población de pacientes que fue estudiada durante más de un año, se observó una reducción de un 43% en las exacerbaciones que requirieron hospitalización y/o visitas a urgencias. La incidencia de eventos adversos fue similar entre el fármaco y placebo (fármaco frente a placebo: 74% frente a 77%).

El ensayo MATINEE ha estudiado el fármaco en un amplio espectro de pacientes con fenotipo eosinofílico, incluyendo bronquitis crónica, enfisema aislado o una combinación de ambos, y se trata del único estudio de un tratamiento biológico en EPOC con datos de seguimiento de hasta dos años.

El Dr. David de la Rosa, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), ha señalado que «las nuevas opciones en el tratamiento de una enfermedad de las características de la EPOC son muy necesarias. La carga para los pacientes con EPOC, hoy en día, es muy elevada, especialmente para los que se enfrentan a exacerbaciones frecuentes e ingresos hospitalarios. La disponibilidad de nuevas opciones terapéuticas puede ampliar las alternativas de tratamiento para estos pacientes de la mano de un fármaco bien conocido por los neumólogos y cuyo perfil de eficacia y seguridad manejamos desde hace años en otras indicaciones».

Por su parte, el Dr. Francisco Javier Medrano Ortega, coordinador del Grupo de trabajo EPOC y Respiratorio de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), se ha mostrado convencido de que «la posibilidad de contar con un fármaco biológico como éste podría contribuir a reducir las hospitalizaciones asociadas a la EPOC, de acuerdo con los resultados observados en los ensayos clínicos, y esto es positivo no sólo para los pacientes y sus familiares, sino para todo el Sistema Nacional de Salud, dado que el número de hospitalizaciones asociadas a la EPOC tiene una tendencia creciente y su impacto asociado es muy elevado en la actualidad, y la previsión es que aumente en los próximos años».

«Desde la perspectiva de Atención Primaria, esta nueva indicación supone un paso adelante en el abordaje de la EPOC y en la mejora del control de la enfermedad. Esta es una de las enfermedades crónicas más discapacitantes. A medida que se agrava, resulta más difícil realizar las actividades cotidianas habituales, debido a la dificultad para respirar. Contar con un nuevo tratamiento que mejore la calidad de vida de estos pacientes es una buena noticia», señala el Dr. Leovigildo Ginel, coordinador del Grupo de Trabajo de Respiratorio, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).

Por su parte, la Dra. Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), indica que «las nuevas opciones terapéuticas permiten avanzar hacia un abordaje más personalizado de la EPOC, en el que Atención Primaria desempeña un papel clave en la identificación y seguimiento de los pacientes. Los avances que mejoran el control de esta enfermedad repercuten no solo en la calidad de vida del paciente, sino también en su entorno familiar y social».

Leticia de Luján, directora médica de GSK, ha afirmado que, con la nueva indicación de mepolizumab, «GSK sigue mostrando su compromiso para mejorar la vida de los pacientes con enfermedades respiratorias, poniendo a disposición de los profesionales sanitarios distintas opciones terapéuticas en enfermedades respiratorias. Gracias a esta nueva autorización, los pacientes españoles con EPOC eosinofílica no controlada pese a la triple terapia inhalada tendrán acceso a una nueva opción terapéutica cuya eficacia en la reducción de exacerbaciones fue evaluada en el ensayo clínico MATINEE. Esta nueva terapia biológica supone una oportunidad para los pacientes con EPOC en España que no están controlados pese a contar con una terapia inhalada optimizada».