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El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha realizado este junio la que ha presentado como la primera cirugía pediátrica de Europa con un robot de una sola incisión, un avance aplicado a un niño de 12 años al que se le extirpó un riñón y su uréter debido a una infección provocada por múltiples cálculos renales.

La intervención se ha llevado a cabo con un sistema robótico monoport, que permite operar a través de una única incisión de unos 2,5 centímetros. Esta técnica reduce el trauma quirúrgico al minimizar la apertura inicial y concentrar todos los instrumentos en un solo acceso, a diferencia de los sistemas tradicionales multiport, que requieren varias entradas en el cuerpo.

Los especialistas del centro explican que este tipo de cirugía resulta especialmente relevante en pediatría, donde la precisión y la reducción del impacto quirúrgico son fundamentales para la recuperación. En este caso, la patología del paciente —una infección renal derivada de la presencia de múltiples piedras— hizo necesaria la extirpación del riñón y del uréter afectados.

El hospital ha destacado además el potencial del nuevo sistema, que ya se está utilizando en distintas especialidades y que permitirá incrementar el número de cirugías robóticas anuales. También incorpora tecnología de «gemelos digitales», que reproduce virtualmente a los pacientes para mejorar la planificación quirúrgica, una innovación que los responsables del centro consideran clave para el futuro de la cirugía de precisión.

El robot utilizado, el Shurui Single Port (SP), es el único sistema monoport autorizado en la Unión Europea para uso pediátrico. Su desarrollo ha sido impulsado por la empresa Surgerii Robotics, cuyo director ejecutivo ha subrayado la importancia de que la tecnología «llegue al paciente en la práctica clínica real», destacando la colaboración con el hospital barcelonés como el inicio de una nueva etapa en cirugía robótica.

Riñón y uréter

La extirpación simultánea del riñón y el uréter, conocida como nefroureterectomía, es una intervención que se realiza cuando ambos órganos están afectados de forma irreversible, como en este caso por una infección severa asociada a la presencia de múltiples cálculos renales. Este procedimiento busca eliminar por completo el foco del problema para evitar complicaciones mayores, como infecciones recurrentes o daños en el resto del sistema urinario, y requiere una alta precisión quirúrgica, especialmente en pacientes pediátricos, donde la preservación de tejidos sanos y la reducción del trauma operatorio son prioritarias.