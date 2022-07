El equipo de Urgencias de Quirónsalud Málaga detalla qué llevar en un botiquín de vacaciones

Estamos de vacaciones. Si es el caso, enhorabuena, llegó uno de los momentos más ansiados del año, pero «debemos ser precavidos porque allá donde vayamos corremos el riesgo de sufrir ciertos percances y, por supuesto, vienen con nosotros las posibles patologías de base que tengamos, por lo que hay que ir provistos de un botiquín de emergencias, así como llevar nuestra medicación habitual», explica el doctor Santiago Ramírez, médico de Urgencias del Hospital Quirónsalud Málaga.

Este médico nos ayuda a preparar un botiquín de primeros auxilios para irnos de vacaciones más seguros, en el que «lo primero que debe ir es lo que uno toma cada día». Aunque es de sentido común, el doctor Santiago Ramírez cree que es se suele olvidar y es necesario explicar que hay que distinguir entre dos bloques de pacientes o personas: quienes tienen una patología de base previa y quienes no.

«Obviamente, los pacientes que tienen patología de base, especialmente enfermedades metabólicas y cardiovasculares, como diabéticos e hipertensos, que requieren tratamientos crónicos, los pacientes pluripatológicos, personas con factores de riesgo cardiovascular, etc., deben llevar en el botiquín la medicación habitual completa en función de los días que vaya a estar fuera. Las enfermedades no entienden de vacaciones. Si padecemos una enfermedad, la enfermedad sigue ahí y si no se trata, aunque sea solo unos días, nos pueden dar problemas». Parece una perogrullada, pero el médico alerta de que es tendencia tan habitual como errónea que ciertos pacientes se olviden de tomar de forma correcta y completa su medicación durante las vacaciones.

El doctor no duda recomendar llevar un botiquín, al igual que recomienda tenerlo en casa, entendiendo este como una serie de fármacos y utensilios básicos para unos primeros auxilios, con cierta preparación y siempre dependiendo del sitio donde vayamos o de la época del año. «No es lo mismo ir a la montaña, a la playa, que a un camping en Málaga o a de viaje a Indonesia, pero siempre hay unos básicos imprescindibles». En este caso, que hablamos de vacaciones de verano, no debe faltar hidratarse bien y usar diariamente crema protectora solar. En esta época, también se presupone que tenemos más superficie corporal expuesta, por lo que, paralelamente, se recomienda llevar crema hidratante, así como crema y fármaco para las picaduras, roces y ciertas reacciones alérgicas, como antihistamínico y corticoides.

«Los antihistamínicos, ante lesiones frecuentes como posibles picaduras de insectos o picores por una leve reacción ante el roce con alguna planta, por ejemplo. Igualmente, estas reacciones pueden requerir un tratamiento antiinflamatorio, para lo que se recomienda llevar en el botiquín algunos corticoides como antiinflamatorio. En ambos casos, antihistamínicos y corticoides, tanto en crema como para vía oral», detalla el médico de Quirónsalud Málaga.

Tampoco debemos olvidar en este botiquín de primeros auxilios gel hidroalcohólico y guantes, a ser posible antes de hacer la cura, y agua oxigenada, clorhexidina o povidona yodada, para desinfectarla. además de gasas, apósitos, esparadrapo, parches protectores para rozaduras…

Básicos también en todo viaje «para cualquier tipo de dolor o como antitérmico: paracetamol e ibuprofeno, siempre como primera toma hasta consultar con el médico ante una posible continuidad de tratamiento. Y yo también recomiendo hacer uso de planchas congeladas para hacer uso de ellas en caso de algún golpe o contusión».

El doctor Ramírez advierte que «siempre hay que evitar la automedicación y tomar todos estos consejos como herramientas de primeros auxilios». El límite de su uso lo marca el acceso a un centro médico con relativa prontitud. «Si te pasa algo y tienes un centro de salud u hospital a cinco minutos, recomiendo acudir a él y consultar con un médico o enfermero de Urgencias, según el caso, antes de automedicarse o autotratarse. Indudablemente, si uno está en una sierra a dos horas de un centro médico, hay que actuar y aplicar este tipo de tratamientos básicos, pero siempre consultar con un médico si es necesaria una continuidad en el tratamiento», concluye.