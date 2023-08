¿Enganchado al café?: los pasos para vencer la adicción a la cafeína

Fact checked

¿Bebes más de tres cafés cada día? Puede que no lo sepas, pero es probable que seas otro adicto a uno de sus componentes. Estamos hablando de la cafeína, evidentemente. Y a pesar de sus varios beneficios para el organismo, el consumo irresponsable podría causarnos todo tipo de problemas de salud. Por eso queremos enseñarte cómo vencer la adicción a la cafeína fácil y rápidamente.

De hecho, podrías ser adicto a la cafeína aunque nunca bebas café. ¿Cómo es posible? Porque hay otros productos famosos que llevan este ingrediente entre sus sustancias principales. Entre ellos las bebidas energéticas o carbonatadas que se venden en las tiendas.

¿Cómo tratar la adicción a la cafeína?

Como puedes ver, lo primero es ser honestos y hacer un análisis de qué comemos y bebemos, y analizar nuestra dieta. Si bien beber un par de cafés al día no tiene nada de malo, hay personas que inconscientemente beben tres, cuatro o cinco tazas. Sobre todo aquellos que están inmersos en sus trabajos y se sirven esta infusión -o las bebidas mencionadas- mecánicamente.

Entender el problema

Asumida la adicción, debes comprender por qué tu metabolismo te «pide» café varias veces al día. Diversas investigaciones, como la publicada en la revista Asian Journal of Psychiatry, afirman que la cafeína es una sustancia que puede provocar dependencia. Estos estudios detallan que el cuerpo se acostumbra poco a poco a ella y, si la abandonas, transitas en un período de abstinencia.

Seguimiento del consumo

Ya sabes que es normal sentirte mal cuando dejas la cafeína, y seguramente al principio te costará evitar o reducir la ingesta de café. Lo importante en estas primeras semanas es ir haciendo un seguimiento y observar cuáles son los progresos que estás logrando. Mientras consigas bajar el consumo de café, no necesitarás de ayuda profesional. De lo contrario, pídela.

Busca otras opciones

En el mercado hay opciones variadas al café tradicional, como el café sin cafeína. Puedes mezclarlos o alternar entre uno y otro. También puedes adoptar productos que nada tengan que ver con el café, como el agua de coco y las bebidas frutales o vegetales.

Evalúa si debes privarte o no de él

En última instancia, a medida que pasen las semanas y tu ingesta de café haya disminuido, deberás preguntarte si conviene o no que te prives de esta bebida. Algunos pueden controlarlo mientras que para otros es preferible olvidarse del café definitivamente. Recuerda que si es tu bebida favorita no tienes por qué privarte de ella, pero sí intentar no excederte de las dos tazas cada día.