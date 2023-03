Fact checked

«Rostro de Ozempic» es un término que se utiliza para describir el aspecto flácido y demacrado de la piel del rostro debido a la pérdida de grasa facial después de una pérdida de peso drástica. La frase aparentemente fue acuñada por un dermatólogo de Nueva York que se ha encontrado con varios pacientes que han tenido una flacidez notable en sus rostros luego del uso de Ozempic y medicamentos similares para perder peso, según el «New York Times».

Fabricado por Novo Nordisk, Ozempic (semaglutida) es un fármaco inyectable una vez a la semana que controla los niveles de insulina; está aprobado para su uso en diabéticos tipo dos por la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Algunos médicos han recetado Ozempic como un medicamento para bajar de peso fuera de lo indicado en la etiqueta para personas sin diabetes tipo dos, según Women’s Health. Los estudios, como el publicado en ‘The New England of Medicine’, han encontrado que los sujetos que tomaron el fármaco experimentaron una disminución del 14,9% en el peso corporal.

2,3 millones: esa es la cantidad de veces que se han visto publicaciones que usan #ozempicface en ‘TikTok’, con cientos de usuarios compartiendo sus historias de ‘cara de Ozempic’ o profesionales de la salud brindando información sobre el fenómeno.

La pérdida de peso sustancial puede hacer que las personas se vean más viejas como resultado de la piel arrugada y flácida. La pérdida de grasa mientras se toman medicamentos para bajar de peso como Ozempic ocurre en todo el cuerpo, no sólo en un área como la cara.

Contraprestaciones

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) recomienda los rellenos dérmicos (también conocidos como rellenos de tejidos blandos) para corregir la pérdida de grasa y la plenitud del rostro. Hay cinco formas de relleno aprobadas por la FDA , y la sexta forma es el uso de grasa corporal donada por uno mismo, que no requiere aprobación, según la AAD.

El estreñimiento, la diarrea, las náuseas y el dolor de estómago se encuentran entre los efectos secundarios más comunes de Ozempic. Los efectos secundarios más graves incluyen cáncer de tiroides y tumores. Para diagnosticar esto, el fabricante de Ozempic, Novo Nordisk, recomienda que un paciente se comunique con su médico de atención primaria si experimenta un bulto o hinchazón en el cuello, ronquera, dificultad para respirar o dificultad para tragar.contenido cotidiano que consume público de todas las edades.

Los agonistas del receptor GLP-1, incluidos Ozempic y Wegovy, están saltando a la fama como un avance importante contra la obesidad. Existen múltiples fármacos agonistas del receptor GLP-1 en el mercado hoy en día. Todos estos medicamentos suprimen el hambre y pueden conducir a una pérdida de peso significativa cuando se combinan con dieta y ejercicio.

El fármaco, comercializado bajo la marca Ozempic, cuesta alrededor de 900 dólares (unos 923 euros) por dosis y el interés despertado está causando que incluso haya falta de suministro en algunas farmacias para los pacientes con diabetes a los que va destinado.