Fact checked

Según Mayo Clinic, la salud femenina no tiene edad, las opciones de estilo de vida pueden reducir significativamente los riesgos para nuestra salud y colaborar en que las mujeres consigan vivir la vida que desean. Hacer ejercicio y mantener nuestra condición física, así como seguir una dieta saludable, pueden determinar un cambio en la salud de las mujeres.

La doctora afirma que la salud femenina es un tema que se encuentra muy presente en la actualidad y que sigue siendo necesaria más educación. Además, en la entrevista nos habla sobre mitos que siguen en la cabeza de las mujeres y que son completamente falsos.

Actualmente, según explica la doctora en entrevista a OKSALUD, existe un gran desconocimiento sobre la ginecología, incluso en las propias mujeres. Esto es lo que le ha impulsado a escribir «Conócete bien, cuídate mejor». Un libro en el que trata de que la mujer aprenda sobre su cuerpo para así conseguir cuidar mejor de él, «porque la prevención es el mejor tratamiento posible». A lo largo del libro engloba cinco bloques que logran ayudar a mujeres, e incluso a hombres, de todas las edades y situaciones:

Descubre tu cuerpo Todo sobre la menstruación Algo no va bien La salud sexual también es salud Mejor prevenir

PREGUNTA.- Háblenos de su profesión. ¿Por qué ginecología?

RESPUESTA.-Siempre se dice que dedicarse a la medicina es vocacional. Y, realmente, en mi caso –como en la inmensa mayoría de profesionales médicos- así es. Siempre me sentí muy intrigada acerca de cómo funciona el cuerpo humano, desde bien pequeña, y siempre me imaginaba dedicándome a algo para ayudar a las personas. Y conforme fui creciendo, lo tuve clarísimo.Y aquí surge algo interesante cuando consigues acceder a la facultad de medicina: la mayoría no sabemos realmente a qué especialidad dedicarnos al finalizar los estudios. Y cuando vas descubriendo las asignaturas, ahí es cuando ves cuál es tu auténtica vocación.

En el caso de la ginecología, me enamoró el hecho de que es una especialidad muy completa dedicada íntegramente a la salud de la mujer. Una especialidad muy amplia, con toda la parte ginecológica, la obstétrica, la patología mamaria… y, además, tienes la suerte de poder aplicar conocimientos de otras especialidades: dermatología, cirugía, endocrinología, radiología. Es imposible aburrirse, y es un placer poder indagar cada día -y poder ayudar a las mujeres- en su salud.

P.- ¿Cuál es la motivación que le ha llevado a escribir este libro?

R.- El gran desconocimiento que existe, incluso entre las propias mujeres, sobre la ginecología en general. Como indico en la introducción del libro, llegó un punto en que me di cuenta de la gran cantidad de mujeres –de jóvenes a mayores- que incurrían en las mismas preguntas, que incidían en las misma creencias erróneas, que buscaban confirmar mitos «de toda la vida»… que en conjunto solo las alejaban de tratar sus problemas y de mejorar su salud ginecológica de un modo efectivo. Esto me llevó a las redes sociales, a través de la cuenta @hello.gyn en Instagram, precisamente para tratar la ginecología desde todas sus vertientes. Y de ahí he tenido la gran suerte de poder dar el salto a «Conócete bien, cuídate mejor» de la mano de Planeta.

P.- ¿Qué es lo que quiere conseguir con el libro? ¿En qué puede ayudarnos a las mujeres?

R.- Acercar la ginecología al público en general y ofrecer las herramientas para que toda mujer sepa qué sucede con su cuerpo en todo momento, lea las señales de alarma y ponga en práctica los consejos para prevenir y cuidar de su salud ginecológica.

Para ello propongo un viaje de autoconocimiento, partiendo primero de qué es y cómo funciona nuestro aparato reproductor, para luego ir descubriendo las patologías más frecuentes (trastornos menstruales, infecciones, endometriosis, síndrome de ovarios poliquísticos, miomas, etc), hablamos también de sexualidad femenina (otra de las grandes olvidadas), de búsqueda de embarazo y anticoncepción. Para mí, lo más satisfactorio del libro es que no solo ofrezco el qué, sino que también el cómo. Y es que, en la última parte del libro, las lectoras pueden encontrar herramientas para cuidar su salud ginecológica y evitar que aparezcan los problemas.

P.- ¿Cuál es el público objetivo del libro?¿Se centra en información para adolescentes o mujeres adultas?

R.- «Conócete bien, cuídate mejor» es un libro pensado para las mujeres, de adolescentes a mayores, porque repasa todas las etapas vitales de la mujer y su sexualidad. Pero lo he escrito pensando en cualquier persona interesada en ginecología, también hombres. Y es que los hombres tienen parejas, hermanas, amigas, hijas… y es importante que ellos también sepan más acerca de lo que afecta íntimamente a las mujeres de su vida.

P.- ¿Por qué cree que hay tanto desconocimiento sobre la sexualidad femenina?

R.- La ginecología ha sido la gran olvidada en la divulgación médica mediática, pero también entre las propias mujeres. Y eso ocurre porque durante muchas generaciones se ha estigmatizado la sexualidad femenina y los problemas ginecológicos, y la hemos convertido en un tabú, en algo que se ocultaba o que se disfrazaba tras mitos y falsas creencias.

Por suerte, con internet y las nuevas generaciones, cada vez se está tratando con más naturalidad. Sin embargo, hay un punto negativo en esto y es que tal vez estamos ahora expuestas a demasiada información, que no siempre esta es de calidad, con lo que hay que tener mucho cuidado con las fuentes que se consultan.

P.- ¿Cuáles son las preguntas o dudas más frecuentes en consulta?

R.- Cada paciente viene con su propio motivo de consulta y este depende mucho de la franja de edad, pero en general se pregunta mucho acerca de los anticonceptivos hormonales y de sus efectos secundarios; sobre el virus del papiloma humano y los efectos sobre el cuerpo, su diagnóstico y tratamiento; el dolor de regla, sobre todo entre mujeres jóvenes; y todo lo relacionado con las mamas, que suele generar mucha preocupación.

P.- ¿Puede desmentirnos algún mito sobre la salud sexual femenina y el cuerpo de la mujer? ¿Cuáles son los 5 top-mitos en la lista? ¿Y el top-one?

R.- La menstruación copa los primeros primeros lugares del TOP de mitos. Uno de los más frecuentes es que tener la regla te desintoxica, que elimina toxinas del cuerpo, cuando no es así. Otro es que, si la regla no te viene, se te acumula dentro. También que la regla duele, y no es así. Un dolor menstrual que impide hacer vida normal o viene acompañado de otros síntomas, no debemos considerarlo como algo normal, y constituye un motivo de consulta. Algo similar ocurre con las relaciones sexuales: tampoco es normal que exista dolor con la penetración.

También hay mitos relacionados con los anticonceptivos. Por ejemplo, es frecuente que las pacientes crean que el sangrado que tienen cuando toman anticonceptivos hormonales es una regla. En realidad, no es una auténtica menstruación sino lo que llamamos un sangrado por deprivación, ya que el eje hormonal se encuentra en reposo cuando tomamos este tipo de anticonceptivos. Por eso también muchas chicas se asustan o preocupan cuando con algunos anticonceptivos hormonales no presentan sangrado, y en cambio es algo completamente normal. Otro mito relativamente frecuente en relación a los anticonceptivos es que engordan. Se han realizado estudios y no se ha encontrado una asociación significativa entre el aumento de peso y la toma de la píldora.

También se suele creer erróneamente que la ovulación ocurre el día 14 del ciclo. Esto es así cuando tu ciclo es de 28 días, pero la realidad es que cada mujer tiene una duración variable del ciclo menstrual de entre 25 y 35 días aproximadamente, por lo que la ventana fértil no es exactamente la misma de una mujer a otra.

O, por último, se cree que hay que lavarse la vagina para evitar infecciones, cuando es al revés. La vagina se limpia sola, no hace falta que usemos jabones o cremas: ella misma se limpia y se regula. Simplemente, con el agua que cae mientras nos duchamos, es suficiente. Si la lavamos demasiado, no solo estaremos llevándonos todo «lo malo» que pueda haber dentro, sino también nuestra microbiota vaginal, que es precisamente quien nos protege de los patógenos.

P.- ¿Qué consejo da a las mujeres?

R.- Me gustaría aprovechar para invitar a todas las mujeres a que pierdan la vergüenza al hablar o tratar sobre su salud ginecológica, ya que hablar las cosas es la única forma de conocerlas, y conocernos es el primer paso para cuidarnos.