Siemens Healthineers se presenta a la cabeza de la tecnología PET/RM cifrando en un 65% la base instalada como proveedor, lo que corresponde a unos 250 equipos instalados en el mundo. En España, HM Hospitales fue pionero en 2014 con la instalación del primer Biograph mMR en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur. Desde entonces se ha impulsado la formación, investigación y aplicación clínica de esta tecnología de medicina nuclear en sus centros hospitalarios a través de la Cátedra de Investigación Siemens Healthineers con la que trabaja la Fundación de Investigación HM Hospitales.

La Dra. Lina García Cañama que es jefa de la Unidad de Medicina Nuclear del Hospital Universitario HM Puerta del Sur y directora de la Cátedra Siemens Healthineers PET-RM. Con una destacada trayectoria en medicina nuclear, ha liderado proyectos de investigación centrados en el uso clínico del PET/RM en Oncología, Neurología y Cardiología. OKSALUD entrevista a la doctora García en el marco del evento ‘Shape the New Era’ para saber más sobre el nuevo escáner PET/RM Biograph One presentado por Siemens Healthineers.

PREGUNTA.- Dra. García, usted participó en el evento “Shape the New Era”. ¿Qué reflexiones destacaría sobre el papel de la innovación tecnológica en el diagnóstico médico del futuro?

RESPUESTA.- La innovación es el pilar fundamental en el futuro del diagnóstico médico. Ya hemos visto cómo la imagen médica está en la actualidad muy condicionada por la inteligencia artificial, prueba clara es el gran avance tecnológico experimentado en el actual PET RM.

P.- El Biograph One ha sido presentado como una herramienta clave en el avance de la teragnosis. ¿Podría explicarnos en qué consiste esta técnica y qué aporta esta nueva tecnología en ese campo?

R.- La teragnosis es la combinación de diagnóstico y tratamiento con una misma molécula, que según se una a un isotopo de diagnóstico o de terapia se puede utilizar para ambas cosas. Esto es lo que se ha venido a llamar terapias dirigidas. En resumen, poder localizar la enfermedad y tratar exactamente lo que hemos diagnosticado consigue una gran precisión difícil de igualar por otras terapias no dirigidas.

P.- ¿Qué ventajas ofrece la integración de PET y resonancia magnética en un solo dispositivo frente a los sistemas tradicionales por separado?

R.- La simultaneidad de la técnica mejora significativamente el diagnóstico de la enfermedad sin duda, y no solo por el equipo, sino por la completa integración de los profesionales que se implican en el diagnóstico de los pacientes sometidos a dichos estudios.

Esto no solo lo he aprendido de mi propia experiencia, sino que lo van corroborando todas las publicaciones que han ido apareciendo durante los años de vida del PET RM.

P.- Se ha hablado mucho del potencial del Biograph One en el diagnóstico de enfermedades complejas como el cáncer o el Alzheimer. ¿Qué impacto clínico prevé que pueda tener en estos casos?

R.- Desde mi punto de vista, serán dos las grandes ventajas que impactarán directamente en la clínica de nuestros pacientes. Por un lado, el Biograph one es más rápido, lo que supone que se incrementa el número de pacientes que pueden someterse a esta prueba. Por otro, la mayor versatilidad del equipo permite hacer un estudio más completo y clarificador por lo que se conseguirán diagnósticos más certeros.

P.- Uno de los grandes retos en sanidad es reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento. ¿Cómo contribuyen el uso de inteligencia artificial y la automatización del flujo de trabajo a este objetivo?

R.- La IA ha supuesto una importante disminución en los tiempos de adquisición de las secuencias de RM, que es lo que marca la duración de la prueba. Además, nos va a simplificar los protocolos de los diferentes estudios, otra de las cosas importantes y complejas a la hora de poner en marcha nuestra máquina.

P.- Desde su experiencia en HM Hospitales, ¿qué mejoras concretas cree que puede suponer esta tecnología para los pacientes, tanto en términos de comodidad como de resultados clínicos?

R.- El nuevo PET RM permite a un gran número de pacientes que no podían someterse a esta prueba por la duración de la misma, acceder a ella.

Como profesionales, podemos añadir más secuencias de resonancia, que pueden ser la clave del diagnóstico, y una vez más, cambiar el manejo clínico del paciente.

P.- ¿Cuál cree que es el mayor desafío para incorporar tecnologías como el Biograph One en la práctica clínica habitual en España?

R.- Sé que la mayoría de las personas ante esta pregunta destacarían el coste de la prueba y no podemos desdeñar el aspecto económico, pero el mayor desafío al que nos enfrentamos los profesionales antes de adquirir el equipo, es tener un plan estratégico claro. Creo firmemente que con una buena planificación se puede conseguir el máximo rendimiento del equipo y del personal, lo que conllevará mejores resultados clínicos y muy probablemente un buen resultado en términos de coste-eficiencia.