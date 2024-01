Fact checked

En invierno arrancan los síntomas típicos de los resfriados y de las alergias respiratorias: congestión, obstrucción nasal, estornudos, lagrimeo, picor de nariz y/o oídos… ¿Cómo saber si estamos ante un constipado o una rinitis alérgica o asma cuando nuestras vías respiratorias se hallan más sensibles ante el frío? Para saber más acerca de este tema, OKSALUD entrevista a Dolores Hernández Fernández de Rojas, especialista en Alergología y directora médico para el Sur de Europa de Allergy Therapeutics.

Las alergias, según la experta, afectan a más del 20% de la población y la prevalencia aumenta progresivamente desde hace décadas. Aunque hay muchos tipos de alergias (respiratorias, alimentarias, a picaduras, de contacto, laborales, etc.), las alergias respiratorias son las más frecuentes, más conocidas y estudiadas.

La inmunoterapia para el tratamiento de las alergias respiratorias se empezó a aplicar en el Reino Unido en 1911, mucho antes de conocerse bien los mecanismos de los procesos alérgicos. Desde entonces se han realizado grandes avances en esta forma de tratamientos, optimizando tanto su efectividad como seguridad.

España, relata Dolores Hernández, es un país líder tanto en el conocimiento científico de las enfermedades alérgicas como en el desarrollo y optimización de productos de inmunoterapia con alérgenos. Siete de los diez productores de alérgenos de la Unión Europea tienen plantas de producción en España.

PREGUNTA.- Congestión, obstrucción nasal, estornudos, lagrimeo, picor de nariz y/o oídos… ¿Qué síntomas son exclusivos de la rinitis alérgica en invierno para poderla diferenciar de un resfriado?

RESPUESTA.- A veces es difícil distinguir entre los síntomas del catarro común y la rinitis alérgica. No obstante, hay algunos datos que pueden sugerir que se trata de un proceso alérgico, como son el prurito nasal y ocular, las salvas de estornudos, la destilación nasal acuosa y la congestión, y enrojecimiento ocular, que se repiten a lo largo de los días y semanas, a veces intercalados con periodos de ausencia completa de síntomas. Sin embargo, los cuadros catarrales son más autolimitados en el tiempo y se suelen asociar a fiebre y/o cansancio general, síntomas que no se suelen producir en los procesos alérgicos.

P.- ¿Qué causa la aparición de estas alergias?

R.- En el invierno las alergias más frecuentes se deben con más frecuencia a alérgenos de interior, como son los ácaros del polvo, hongos de la humedad o incluso los epitelios de animales domésticos. Esto se debe a que al ser los días más cortos y fríos aumenta nuestra estancia en interiores, fomentando la exposición a estos alérgenos de interior.

Pero no hay que olvidar que hay especies vegetales que polinizan fuera de la primavera. En España las más características son las cupresáceas, que polinizan en los meses de diciembre, enero y febrero, pero con diferencias según áreas geográficas. También es relevante el polen de salsola, una amarantácea que poliniza al final del verano.

P.- ¿Cómo afectan las alergias respiratorias a la calidad de vida de las personas que las sufren?

R.- Las alergias respiratorias impactan enormemente la calidad de vida de las personas que las sufren, pues se trata de procesos crónicos y recurrentes que se manifiestan a lo largo de muchas semanas y meses. El no poder tener una ventilación nasal adecuada impacta no sólo durante el día y las actividades sociales, sino también durante la noche, dificultando el descanso. Además, algunos medicamentos utilizados para controlar los síntomas pueden inducir sueño y reducir el estado de alerta necesario para realizar actividades como el trabajo, estudios o la conducción de vehículos, etc.

P.- ¿Afectan de manera diferente a niños y a adultos?

R.- La rinitis o rinoconjuntivitis alérgica impactan tanto a niños como a adultos. En los primeros el impacto se produce sobre todo en el rendimiento escolar así como en las actividades habituales. También se ha demostrado el impacto en sus padres o cuidadores. En los adultos, como ya se ha mencionado antes, el impacto se produce en las actividades laborales y de ocio.

P.- ¿Cómo prevenirlas?

R.- Ante la sospecha de alergia respiratoria es importante consultar con un especialista en Alergología con el fin de establecer un correcto diagnóstico que ayude a poner en marcha los mecanismos para evitar las molestias o controlarlas y así minimizar su impacto.

P.- ¿Cómo controlar los síntomas?

R.- Hay medicamentos sintomáticos que ayudan a controlar los síntomas, una vez se han presentado. No obstante, con este tipo de tratamientos se soluciona el problema puntual, pero no se previene la reaparición de las molestias si persiste la exposición al agente que desencadena el proceso alérgico (ácaros del polvo, epitelios, hongos o pólenes).

Por este motivo, cuando las molestias son recurrentes, se recomienda realizar tratamientos con inmunoterapia con alergenos. Se trata de la única forma de tratamiento de las enfermedades alérgicas que consigue prevenir o minimizar la aparición de los síntomas alérgicos. Consiste en administrar dosis seguras de los alérgenos responsables de los síntomas con el fin de inducir protección cuando se produce la exposición a esos alérgenos.