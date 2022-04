El Dr. Alfredo Alonso Poza es un destacado Cirujano General con más de dos décadas de experiencia. Es Doctor Cum Laude por la Universidad de Valladolid, especialista en Cirugía Laparoscópica, Colorrectal y de la Obesidad.

Desde 2007 es el Jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital del Sureste de Madrid en Arganda del Rey y miembro de la Unidad de Obesidad del Hospital Ruber Juan Bravo. Es Miembro de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y autor de numerosos artículos para revistas científicas de ámbito nacional e internacional.

PREGUNTA.- ¿Se nace obeso o se hace uno obeso?

RESPUESTA.- Las personas se hacen obesas, si bien es cierto que existen algunas enfermedades genéticas y metabólicas que condicionan ya una obesidad infantil. Por regla general la causa general de obesidad es la adquirida por hábitos alimenticios excesivos, no adecuados (comida basura) o desordenados.

P.- ¿Cómo afecta la obesidad a la calidad de vida del paciente?

R.- Los pacientes obesos tienen una mayor probabilidad de sufrir determinadas patologías tales como diabetes, riesgo cardiovascular, hipertensión, hipercolesterolemia, trastornos digestivos, como el reflujo, y articulares, o respiratorios, como el síndrome de apnea del sueño, además de enfermedades dermatológicas por hongos, etc. y trastornos psicológicos.

P.- ¿Qué tipos de cirugías de la obesidad se practican?

R.- Se pueden llevar a cabo los siguientes tipos de intervenciones quirúrgicas:

● Restrictivas: Reduce el volumen del estómago produciéndose la pérdida de peso por la disminución de la comida que ingiere el paciente.

● Malabsortivas: Provocan una malabsorción de la comida a nivel del intestino, eliminándose por las heces.

● Mixtas: Combinan procedimientos de restricción y de malabsorción.

P.- ¿Cual es la menos invasiva?

R.- Dentro de las técnicas provisionales o temporales, la menos invasiva es la técnica del balón gástrico. Consiste en la colocación del mismo repleto de una solución salina con el fin de conseguir una disminución de la sensación de hambre y aumentar la de saciedad, y, así cambiar el hábito dietético en pacientes con obesidad moderada (IMC entre 30 y 40). También se utiliza en pacientes con obesidad severa (IMC >40) como paso previo a la cirugía bariátrica con la intención de disminuir el riesgo quirúrgico.

Este método, ampliamente utilizado desde hace años en todo el mundo resulta una técnica eficaz para reducciones de peso intermedios, evitando la cirugía, si bien aconsejamos que sea un cirujano el que realice este tipo de actuaciones médicas, puesto que es el que va a solucionar las muy escasas pero posibles complicaciones que puedan surgir.

P.- ¿Cuáles es el fin del tratamiento quirúrgico de la obesidad?

R.- La cirugía es necesaria porque es el único método que ha probado su utilidad a largo plazo para el control del obeso mórbido. No es un tratamiento cosmético. No consiste en quitar la grasa. La cirugía bariátrica consiste en reducir el tamaño del estómago, asociado o no a un procedimiento que impida la absorción de la grasa. La forma de comer cambia radicalmente. Así se reduce la ingesta de calorías y se asegura una dieta forzada al cambiar el hábito alimenticio obligando al paciente a comer pequeñas cantidades y tener que masticar bien.