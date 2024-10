Fact checked

Con la vuelta de los niños al colegio se multiplican los casos de gripe, una enfermedad que, en un año normal, afecta entre el 10 y el 20% de la población y provoca entre 3 y 5 millones de casos graves con alrededor de 650.000 muertes en todo el mundo. Por otra parte, se estima que entre 4.000 y 6.000 niños necesitarán hospitalización por gripe esta temporada en España. En este contexto, AstraZeneca ha puesto en marcha la campaña Escuela de Gripe, una iniciativa que tiene como objetivo concienciar sobre el impacto de la gripe e informar sobre las medidas de prevención para intentar evitar el contagio de la enfermedad entre los más pequeños y sus familias. Para ahondar más sobre este tema sanitario tan importante, en OKSALUD, hablaremos con el doctor Fernando Sánchez Perales, director médico del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa y presidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla La Mancha.

Pregunta. -¿Cuáles son los principales factores de riesgo para que un niño desarrolle complicaciones graves a causa de la gripe?

Respuesta.- Precisamente, lo que se ha visto es que la inmensa mayoría de las hospitalizaciones y complicaciones se producen en niños previamente sanos, sin factores de riesgo conocidos. Por eso se ha cambiado la estrategia de vacunar sólo a los niños de riesgo (con patología respiratoria o cardiaca previa, diabetes, celiaquía..), a una universal para todos los niños y niñas menores de 5 años.

P.- Qué tan efectiva es la vacuna contra la gripe en la población infantil y cuál es su recomendación en cuanto a la vacunación de los niños.

R.- Es una vacuna con un grado de efectividad aceptable, pero su eficacia depende en gran medida de conseguir altas tasas de vacunación, por ello es importante insistir en que se vacune a toda la población diana. La recomendación actual es que sea universal para todos, desde los 6 meses de edad hasta los 5 años, si bien, desde la Asociación Española de Pediatría, la vacuna antigripal en mayores de esa edad fuera de los grupos de riesgo, se considera recomendable con protección individual.

P.-¿Qué diferencias observan entre la temporada de gripe actual y la de años anteriores, especialmente después de la pandemia de covid?

R.-Durante la pandemia, igual que el resto de infecciones respiratorias se produjo una disminución de la incidencia para ir recuperándose a los niveles habituales en la actualidad.

P.- ¿Cuáles son las complicaciones más comunes que pueden desarrollar un niño con gripe y qué signos de alerta deben preocupar a los padres?

R.-Las más comunes son insuficiencia respiratoria por el propio virus y complicaciones bacterianas como neumonías, otitis, etc.

P.- Muchos padres dudan sobre si la gripe es realmente peligrosa para los niños. ¿Qué mensaje les daría?

R.- Realmente, debemos tener en cuenta que sólo con la información sobre el número de hospitalizaciones que se producen por este virus, y del número de muertes que se producen por gripe en niños previamente sanos sin olvidarnos de los inconvenientes de padecer fiebre, dolor muscular, cefalea durante varios días, son por sí mismo, mensajes suficientes que tienen que hacer reflexionar a las madres y padres.

P.- ¿Podría explicar las edades de vacunación y qué diferencia hay en la vacuna subcutánea de la inhalada de AstraZeneca?

R.- Existen vacunas indicadas para todas las edades desde los 6 meses. La vacuna intransal tiene bastantes ventajas, al ser de virus vivos atenuados, aplicándose por la puerta de entrada de la infección natural (la nariz) y consiguiendo ya una inmunización desde el origen, sin olvidarnos de la comodidad de administración, sin pinchazos y sin efectos secundarios relevantes. Lo único que debemos tener en cuenta es que sólo se puede administrar desde los 2 a los 18 años de edad.

P.- Además de la vacunación, ¿qué otras medidas preventivas recomiendan para reducir el riesgo de contagio en niños, especialmente en escuelas y guarderías?

R.- Las que ya conocimos durante la pandemia: evitar el contacto con secreciones, cubrirse la boca al estornudar o toser, la buena higiene de manos, etc.

P.- En el caso de que un niño presente síntomas de gripe, ¿en qué momento recomienda que los padres busquen atención médica?

R.- Siempre que haya afectación del estado general, (niño postrado aún con poca fiebre), signos de dificultad respiratoria (respiración agitada, con esfuerzo relevante, etc.), fiebre que persiste (ya que, aunque puede ser habitual tener fiebre alta durante más de 5-7 días, conviene estar alerta de la aparición de complicaciones), cefalea intensa que no cede, etc.