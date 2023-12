Dr. Joaquín Martínez: «La terapia CAR-T está revolucionando el tratamiento de los enfermos hematológicos»

Fact checked

El doctor Joaquín Martínez López, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario 12 de Octubre, es catedrático de esta especialidad en la Universidad Complutense de Madrid –UCM-.

En 2016, asumió la Jefatura de Servicio de Hematología y Hemoterapia en el que comparte tareas clínicas, de gestión y de investigación. Su labor clínica se desarrolla en las consultas de pacientes con mieloma múltiple y de neoplasias mieloproliferativas, campo en el que es considerado un experto internacional. Desde que obtuvo este cargo, ha recibido siete premios Best In Class – BIC-, ha posicionado a la especialidad en el cuarto puesto del Monitor de Reputación Sanitaria –MRS- y ha sido designada como Centro Nacional de Referencia para la administración de terapias CAR-T.

Así, el director del Comité Científico de la Fundación CRIS Contra el Cáncer nos hablará en OKSALUD, sobre los nuevos avances y tratamientos de CART-T. Avances científicos que sin duda abren la puerta a terapias revolucionarias para combatir el cáncer.

Pregunta.- La investigación y la posibilidad de nuevos tratamientos oncológicos, principalmente, pasa por las CAR-T, pero a España no llegan…

Respuesta.- Las terapias CAR-T están revolucionando el tratamiento de los enfermos hematológicos. Se trata de terapias muy especiales, basadas en células vivas del paciente que utilizamos para combatir el tumor. El problema es que al ser tan especializadas y personalizadas tienen un alto coste, y por eso, la financiación es complicada. Nuestra sociedad debe hacer el esfuerzo para que estos tratamientos lleguen a nuestros enfermos.

P.- En el campo de la hematología, cómo encajan las CAR-T porque al parecer han desplazado de manera significativa al trasplante alogénico en pacientes con linfoma difuso de células B grandes.

R.- En linfoma, las células CAR-T está desplazando al trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, esto es debido a dos ensayos clínicos fase III randomizados que han demostrado que las cel CAR-T-CD 19 son más eficaces significativamente que el trasplante autologo de progenitores hematopoyetico.

El trasplante alogénico tiene una utilidad marginal en el tratamiento de los linfomas agresivos. Lo que queremos decir es que muchos de nuestros pacientes con enfermedad agresiva no tienen otras opciones de tratamiento, y los CAR-T son tratamientos que pueden ser muy beneficiosos para ellos.

P.- Estos nuevos tratamientos, ¿se van a poder utilizar en pacientes con linfoma folicular en recaída?

R.- Sí, están aprobados por la EMA desde hace ya casi dos años en base a dos ensayos clínicos fase II con resultados muy buenos en esta indicación de Linfoma RR a tercera línea. En España está pendiente de financiación todavía, por lo que nuestros pacientes actualmente no pueden acceder a ellos.

P.- ¿Por qué si en el campo de las CAR-T académicas, España está tan bien posicionada, no se permite que se generen en nuestro país? Sería más barato y además se podrían tener los tratamientos en un tiempo más corto.

R.-Las terapias CAR-T académicas son aquellas que se desarrollan y se producen en Instituciones sanitarias de nuestro país. No obstante, aún no hay capacidad en la actualidad para absorber la demanda, el sistema no está preparado todavía. Es importante contar con un sistema que combine los dos modelos: los CAR-T proporcionados por la industria farmacéutica y los que se crean en nuestras instituciones.

P.- Doctor, ¿qué son los trasplantes de progenitores hematopoyéticos cuya estrategia celular es tan importante?

R.-Los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, son la primera terapia celular, pero es una terapia que consiste en dar megadosis de quimioterapia y luego rescatar la toxicidad hematológica con células madres de donantes compatibles. Estos tratamientos son muy inespecíficos y tienen muchas complicaciones y su mortalidad es aún alta.

P.- La incidencia de las enfermedades hematológicas en nuestro país sigue creciendo y son múltiples las enfermedades que podemos padecer…, pero parece que no se nombran como otras patologías, ¿cómo deberíamos actuar en este caso?

R.- Al ser el 15% de los tumores, su relevancia a nivel social es menor. Sin embargo, su impacto social es muy importante porque muchas veces afectan a personas jóvenes y es cierto que su incidencia ha aumentado en los últimos años. ¿Qué hacer? Pues dar difusión entre nuestra sociedad. Precisamente esa es una de las cosas que la Fundación CRIS contra el cáncer está intentando hacer.