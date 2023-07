Fact checked

El aumento de garrapatas en verano debido al calor, es un problema grave en algunas zonas del territorio español. En el litoral de Barcelona ya lo consideran una plaga que afecta a unos 30 municipios del área metropolitana de Barcelona y en ciudades como Zaragoza o Valladolid, los ayuntamientos han actuado para eliminar el exceso de garrapatas que se cree es consecuencia de la gran proliferación de conejos y del calor de estos días pasados.

Las garrapatas pueden transmitir bacterias que causan enfermedades, incluyendo la enfermedad de Lyme que, según el director médico de Biosalud y miembro de la Comisión Gestora de Turismo Sanitario de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), el Dr. Mariano Bueno, es la patología infecciosa y multiorgánica más frecuente transmitida por la picadura de garrapata al infectar el organismo con la bacteria Borrelia burgdorferi.

El diagnóstico de la Enfermedad de Lyme es difícil y complejo porque puede presentar una gran variedad de síntomas que suelen parecerse a los de otras enfermedades crónicas. Por eso, para diagnosticarla, se requieren pruebas muy especializadas que detecten la presencia de la bacteria en el organismo y de esta manera se pueda aplicar un tratamiento adecuado para la enfermedad.

Para transmitir la enfermedad de Lyme, es necesario que la garrapata esté adherida a la piel de la persona durante al menos 36 horas y además, pueden transmitir muchas más enfermedades, ésta y otras cuestiones referidas a la picadura de la garrapata, son las que nos resuelve el Dr. Mariano Bueno en esta entrevista concedida a OKSALUD.

PREGUNTA.- ¿Cuáles son los síntomas de una infección causada por una picadura de garrapata?

RESPUESTA.- Por lo general, los síntomas aparecen entre los 3 y 30 días después de la mordedura de la garrapata, aunque el promedio es de alrededor de 7 días. Se caracteriza por:

Una erupción cutánea típica en forma de diana, llamada eritema migrans, aunque a veces son simplemente reacciones de enrojecimiento cutáneo. Esta erupción suele aparecer en el lugar de la mordedura de la garrapata infectada y se expande con el tiempo. Este eritema puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. A veces crece gradualmente durante varios días y puede llegar a una anchura de 30 cm o incluso más. Puede que se sienta caliente al tocarlo, y a veces produce picor o dolor . Incluso puede palparse una zona dura. Otros síntomas comunes de esta etapa son fiebre no muy alta, fatiga, dolor muscular y/o articular, cefaleas e incluso rigidez en el cuello.



P.- ¿Cuánto tarda una persona a la que han picado en darse cuenta de que tiene la enfermedad de Lyme producida por la picadura de garrapata?

R.- El paciente de Lyme crónico tarda con frecuencia hasta 10 años en ser diagnosticado. Muchos tienen diagnósticos erróneos, incompletos o simplemente no tienen ninguno, y son derivados al psiquiatra por no encontrarles por qué tienen los síntomas que padecen. Hay que tener en cuenta que el 50% de las garrapatas están infectadas, según un estudio realizado hace unos años en Alemania. Además, es muy complejo el diagnóstico, puesto que el Lyme cursa con una inmunosupresión crónica que tiene como consecuencia que en el 85% de los casos, las pruebas normales de serología salen negativas, a pesar de estar la infección.

Hay que realizar pruebas especializadas. Afortunadamente, desde hace un par de meses, contamos en España con el laboratorio más especializado de Europa en esta enfermedad, LymeCheck Lab, dedicado en exclusiva al diagnóstico del Lyme, con pruebas mucho más fiables. Hasta hace poco teníamos que enviar las muestras de nuestros pacientes a Estados Unidos, pues aquí no teníamos las pruebas más adecuadas. Aun así, el diagnóstico es complejo y requiere mucha experiencia.

Me gustaría dar un consejo a los lectores. Si tiene síntomas variados, que afectan a varias partes del organismo, y a pesar de sus intentos, no consigue un diagnóstico, piense que es imprescindible descartar un Lyme crónico, especialmente también en los casos en que ha sido diagnosticado de alguna enfermedad autoinmune y sobre todo si el tratamiento que le han prescrito no acaba de mejorarle. El Lyme no respeta fronteras, niveles económicos ni culturales. Y cuanto antes se inicia un tratamiento personalizado y con un enfoque amplio, más posibilidades hay de curarse.

P.- ¿Qué enfermedades pueden transmitir las garrapatas a través de sus picaduras, además de la enfermedad de Lyme?

R.- Pueden transmitir varias enfermedades más como:

Fiebre recurrente transmitida por garrapatas : Es causada por bacterias del género Borrelia que se transmiten a través de la picadura de garrapatas blandas (Ornithodoros spp.). Esta enfermedad se caracteriza por episodios recurrentes de fiebre, dolor muscular y de cabeza, y puede ser grave si no se trata adecuadamente. Encefalitis : Causada por virus transmitidos por garrapatas infectadas, como el virus de la encefalitis de garrapatas (TBEV) o el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (CCHFV). Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, mareos, confusión y pueden progresar a problemas neurológicos muy graves. Ehrlichiosis y anaplasmosis : Son causadas por bacterias que infectan los glóbulos blancos y se transmiten a través de la picadura de garrapatas infectadas. Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, fatiga y dolores musculares y articulares. Babesiosis : Es causada por parásitos que infectan los glóbulos rojos y se transmiten a través de la picadura de garrapatas infectadas. Los síntomas pueden incluir fiebre, fatiga, dolor de cabeza y dolor muscular. Fiebre botonosa o exantemática mediterránea y cuadros afines : aparece de repente fiebre, malestar general, dolores articulares y musculares, fotofobia… Es además muy típica la presencia, en el lugar de la mordedura, de una escara o mancha de color negro. A los 3-5 días del comienzo de la fiebre suele aparecer una reacción cutánea que puede afectar a todo el cuerpo, aunque lo más frecuente es brazos y piernas, siendo típica la afectación de las palmas y plantas de manos y pies. Se pueden producir lesiones gangrenosas distales por la intensa inflamación de los vasos sanguíneos que se produce. Las especies involucradas en el desarrollo de fiebre botonosa y cuadros similares en España son Rickettsia. conorii y massiliae (transmitidas por la garrapata marrón del perro), y Rickettsia monacensis (transmitida por Ixodes ricinus, garrapata del ciervo). DEBONEL/TIBOLA : son las siglas de Dermacentor-borne-necrosis-erythema-lymphadenopathy y de tick-borne-lymphadenopathy. Es una de las enfermedades transmitidas por garrapatas más frecuente en España. A diferencia del resto de enfermedades cuyo vector es la garrapata, se produce durante los meses fríos del año (de noviembre a primeros de mayo), en los que está activo el vector (hembras de las garrapatas D. marginatus). Los agentes causales son la Rickettsia slovaca y la Rickettsia rioja, y con menor frecuencia Rickettsia raoultii. Es más frecuente en niños y género femenino. La mordedura se produce en el cuero cabelludo o al menos en la mitad superior del organismo. Aparece a los días de la mordedura una lesión con un exudado de aspecto melicérico en el punto de la picadura que evoluciona rápidamente a escara, de mayor tamaño que la de la fiebre botonosa, rodeada de un eritema y con presencia de linfadenopatía regional dolorosa. La mitad de los pacientes presentan fiebre de unos 37 – 37.5 ºC y excepcionalmente ≥ 38 °C). En la zona de la escara se desarrolla con frecuencia una alopecia durante meses o incluso años. Fiebre africana : se produce en viajeros al África Subsahariana. Se produce por la Rickettsia africae.



P.- ¿Cómo es posible que se pueda morir a causa de una picadura de garrapata hoy en día? Como parece ser en el caso de la periodista de Canal 7 que falleció el pasado mes de junio.

R.- Pues la verdad, no tengo la información clínica del caso, pero por lo que se ha publicado, todo parece indicar que se trataba de la Fiebre Crimea Congo que puede ser transmitida por la picadura de una garrapata. Sí, parece mentira que en pleno siglo XXI pasen estas cosas, pero desgraciadamente sí pasan. Por eso es importantísima la divulgación de estas enfermedades por los medios de comunicación, y eso es lo que tratamos de hacer desde la Fundación SOSlyme, informar a las autoridades sanitarias de lo que está ocurriendo. No queremos alarmar a la población, simplemente que deben invertirse más recursos en el diagnóstico y sobre todo, enseñar a la población a prevenir las picaduras de garrapatas. No podemos salir al monte en chanclas y pantalón corto. Y debe incluirse toda esta información en los programas formativos del grado de Medicina, pues no se da, y es imprescindible que el médico conozca la realidad de las enfermedades transmitidas por vectores. En Alemania, por ejemplo, a los niños desde los tres años se les instruye en cómo retirar una garrapata que les haya picado.

P.- ¿Cuáles son los síntomas más comunes de una infección por picadura de garrapata? ¿Se pueden confundir con otras enfermedades?

R.- Los síntomas que pueden aparecer en momentos cercanos (horas o pocos días) tras la mordedura de una garrapata los hemos comentado antes. Ahora creo que es muy importante reconocer los síntomas que pueden aparecer después de varios meses e incluso muchos años después. Es lo que denominamos Lyme crónico. Es muy invalidante. Para la vida laboral, profesional y familiar del paciente y también afecta mucho a su familia y entorno más próximo. Con frecuencia presentan síntomas de: fatiga crónica y severos problemas cognitivos; cuadros de fibromialgia; dolores articulares, incluida artritis y problemas neurológicos y neurodegenerativos varios. Además, a veces ponen en marcha enfermedades autoinmunes que pueden ir desde una tiroiditis de Hashimoto hasta una esclerosis múltiple o una colitis ulcerosa. Incluso en niños hay casos de autismo producidos por un Lyme y en adultos, hay casos de Alzheimer que son enfermedad de Lyme producida por la picadura de una garrapata.

P.- ¿Cuál es el protocolo de tratamiento recomendado para las personas que han sido picadas por una garrapata y podrían estar infectadas?

R.- Muy buena pregunta. Pero antes vamos a aclarar qué tenemos que hacer ante una mordedura de garrapata. Debemos ponernos en contacto rápidamente con un centro especializado. Nosotros en Biosalud recibimos llamadas constantes desde abril a octubre de personas que les acaba de morder una garrapata y qué deben hacer.

Tenemos que hacer, por este orden:

Quitar la garrapata con una pinza , y preferiblemente con los ganchos que actualmente se pueden encontrar en algunas farmacias. Cuanto antes soltemos la garrapata, mejor. El tiempo aumenta las posibilidades de infectarse. No verter ni alcohol, gasolina, calor, ni nada de nada. Jamás hay que desprenderla con nuestros dedos. Guardar la garrapata y enviarla para hacer una PCR y saber si está infectada o no. Si no lo está, es imposible que nos haya infectado. Si esto no es posible, contactar con Fundación SOSlyme a través del teléfono 623305171 o en el mail: [email protected] . Realizar un análisis en un laboratorio especializado como Lymecheck-Lab y realizarnos la prueba LymePLEX, independientemente de que tengamos o no síntomas. Una vez cogida la muestra, si se trata de un adulto, iniciar terapia de 1 mes con Doxiciclina, 100mg mañana y noche y combinarlo con un probiótico lo más completo posible (separando su toma al menos 2 horas del antibiótico) para proteger la flora intestinal. En los niños se utiliza la Amoxicilina, pues las tetraciclinas están contraindicadas. Si terminado este tratamiento o en su transcurso, aparecieran síntomas, debe ponerse en contacto de forma inmediata con un especialista en Lyme . No sirve sólo un médico, debe estar especializado en Lyme.

P.- ¿Cómo evitar su picadura y cuáles son las formas más efectivas para detectar la presencia de garrapatas en el cuerpo?

R.- Es fundamental tener siempre en casa un spray específico contra garrapatas, y unos ganchos para en su caso, soltarla de nuestra piel. En general, lo que recomendamos en Biosalud y en la Fundación SOSlyme cuando vamos a estar en zonas donde pueda haber garrapatas es: