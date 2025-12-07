Fact checked

La migraña, todavía confundida por muchos con un simple dolor de cabeza, es en realidad una enfermedad cerebral de base hereditaria en la que el sistema nervioso procesa de forma anómala estímulos cotidianos como el estrés, los cambios hormonales, las alteraciones del sueño o las irregularidades en las comidas. Esa dificultad para habitualizarse a estímulos ordinarios desencadena crisis de dolor moderado o severo que pueden durar entre 4 y 72 horas, acompañadas de náuseas, fotofobia, sonofobia e incluso aura con alteraciones visuales, sensoriales o del lenguaje. Cuando los ataques superan los cuatro días al mes, los pacientes sufren además síntomas intercríticos —hipersensibilidad, inestabilidad, problemas de concentración— que deterioran profundamente la vida diaria.

A pesar de su enorme impacto, la migraña continúa infradiagnosticada y mal atendida. Muchos pacientes la normalizan, la automedican o desconocen que el especialista de referencia es el neurólogo, lo que retrasa el diagnóstico una media de seis años. La situación se agrava por la falta de formación específica en una parte del personal sanitario y por un arraigado sesgo de género que históricamente ha restado importancia a los síntomas cuando aparecen mayoritariamente en mujeres. Así, para hablarnos de esta enfermedad en OKSALUD, entrevistamos al doctor Roberto Belvis, jefe Clínico y director de la Unidad de Cefaleas y Neuralgias del Hospital de la Santa Creu i San Pau y la del Hospital Universitario Dexeus en Barcelona.

Pregunta.- ¿Cuál es hoy la definición más precisa de migraña y qué la diferencia de otros tipos de cefalea?

Respuesta.- Es una enfermedad del cerebro con base hereditaria en la que no existe ninguna lesión, sino que el cerebro procesa de forma diferente estímulos muy corrientes a los que no se habitúa bien (el estrés, alteración del ciclo menstrual, trastornos del sueño y del horario de las comidas…). Esta disfunción en el proceso de habituación a estos estímulos generalmente ataques de cefalea (dolor de cabeza) moderados/graves de 4 a 72 horas con náuseas, fotofobia (estorba la luz de forma grave), sonofobia (estorba el ruido), y en ocasiones aura (visión de luces, hormigueos en cuerpo y problemas para hablar). Cuando hay más de 4 días de migraña al mes, aparecen síntomas entre los ataques como hipersensibilidad a la luz, inestabilidad y problemas de concentración. Todos estos síntomas la convierten en la sexta enfermedad más discapacitante de a humanidad

P.- ¿Por qué la migraña sigue siendo tan infradiagnosticada a pesar de ser tan frecuente?

R.- Hay varias razones: la primera es una enfermedad muy frecuente en la que dos de cada tres pacientes tiene la forma episódica de baja frecuencia, lo que quiere decir que tienen menos de 4 días de migraña al mes y se toman sólo tratamientos en los ataques (anti-inflamtorios otriptanes). El otro tercio tiene formas de alta frecuencia o crónicas y queda un poco ocultado por los de baja frecuencia, por lo que es más fácil que conozcas a alguien con una migraña poco compleja que a alguien con una migraña más compleja. No obstante, hay que pensar que de los 5.100.000 ciudadanos con migraña, un tercio son muchísimo: 1.600.000 aproximadamente.

En segundo lugar, aproximadamente el 60% de los médicos que atienden a personas con migraña, desconocen los criterios diagnósticos de la migraña según la OMS, por ello hay una demora de 6 años en su diagnóstica cuando, no es una enfermedad difícil de diagnosticar en la mayoría de los casos.

En tercer lugar, todos sabemos que si la migraña fuera una enfermedad de predominio en hombres no estaría donde está. Estamos en transición entre un modelo históricamente paternalista y machista de la medicina a un modelo de decisiones compartidas con el/la paciente, independientemente de su sexo y género.

P.- ¿Qué señales deberían llevar a un paciente a consultar antes y no normalizar el dolor?

R.- Si alguien tiene un dolor en el pecho, sabe perfectamente que tiene que consultar a un profesional de la salud. Fue un triunfo de los cardiólogos que tardó años en impregnarnos a todos. ¿Por qué no se consulta por dolor de cabeza? Según la OMS, el 50% de los pacientes con migraña se autodiagnostica y no recurren a los profesionales de la salud, y en ocasiones consume analgésicos no indicados, obsoletos, peligrosos y que abusan de ellos. Muchos pacientes desconocen que el experto en migraña es el neurólogo y todos los pacientes deberían exigir ser derivados a Neurología a partir de 4 días de migraña al mes para recibir un tratamiento preventivo adecuado.

P.- ¿Cómo han cambiado los anticuerpos monoclonales y los gepantes el manejo de la migraña?

R.- Son los primeros medicamentos específicos de la migraña, es decir, diseñados para la migraña. Todos los anteriores preventivos fueron diseñados para otras enfermedades (epilepsia, vértigo, depresión…) y vimos que los pacientes que tenían estas enfermedades y migraña, conseguían efectos en ambas. No obstante, un 20% de los pacientes los abandonan por efectos secundarios cuando con los nuevos tratamientos el porcentaje de abandono no supera el 4%. Al año, sólo un 14% de pacientes siguen tomando los preventivos de antes, mientras que con los nuevos tratamientos (gepantes y anticuerpos monoclonales) hasta un 66% sigue tomándolos al año. La eficacia en reducir los días de migraña es muy superior, por lo que ahora sí, los neurólogos nos planteamos no reducir los días de migraña sino el freno de la migraña. No queremos que los pacientes tengan menos días de migraña, queremos que no tengan ninguno y con los nuevos tratamientos es posible.

P.- Las guías internacionales recomiendan su uso como primera línea. ¿Por qué existe tanta variabilidad entre países a la hora de aprobarlos?

R.- Todas las guías, incluso la española, ya recomienda su uso como primera opción a partir de 4 días de migraña al mes. No obstante, como bien dices, todos los estados los aprobaron con restricciones. En el caso de España, la Comisión Interterritorial de Precios de los Medicamentos (CIPM) del Ministerio de Sanidad implantó el criterio de sólo darlos a partir de 8 días al mes y como cuarta opción. EEUU y Rusia permiten desde hace años que sean primera opción y ahora, con los nuevos ensayos clínicos, Alemania y Portugal ya permiten que el criterio del médico prevalezca sobre el criterio económico y se puedan ofrecer como primera opción. Tenemos ya 3 ensayos clínicos aleatorizados que muestran que los gepantes y los anticuerpos monoclonales son más eficaces y seguros que los anteriores preventivos. Desde la Sociedad Española de Neurología y con la Asociación de Pacientes con Migraña y Cefaleas de Esapña (AEMICE) estamos intentando acceder al ministerio para informales de que con los resultados de estos ensayos se genera un auténtico problema ético

P.- En menores, ¿qué papel juegan los pediatras en la detección precoz?

R.- La migraña puede comenzar tan pronto en la vida como a los 4 años y es igual de frecuente en niños y en niñas hasta la edad de la primera regla que es cuando se dispara en la mujer y adquiere esa proporción de 3 mujeres afectadas por 1 hombre.

Por tanto, aproximadamente un 30% de los pacientes con migraña experimentan sus primeros ataques de migraña antes de los 18 años y el primer profesional de la salud al que van a solicitar ayuda es el pediatra. Explicar la enfermedad y como gestionar los factores que precipitan los ataques y los que la cronifican es fundamental desde la edad pediátrica. Como dijo en su época el conocido Dr. William Osler: «Hay que enseñar las enfermedades a las masas para que no tengan que consumir medicamentos».

P.- Europa señala que la mitad de los pacientes se automedica. ¿Por qué ocurre y cómo puede corregirse?

R.- El acceso a los analgésicos sin receta es cada vez más complicado y gracias a ellos estamos reduciendo la automedicación y el uso excesivo de fármacos Por otra parte, en Europa los pacientes no acceden a fármacos analgésicos que puedan generar dependencia como los ergóticos o los opiáceos: estos últimos son un gravísimo problema en EEUU como es sabido.

La migraña debe tratarse con antiinflamatorios o triptanes en el ataque, pero cuando hay más de 4 días de migraña al mes, hay que comenzar un tratamiento preventivo. Los neurólogos somos los profesionales de la salud que más luchamos contra el autotratamiento con analgésicos porque el abuso de los mismos es peligroso, como es sabido, pero, a su vez, ayuda a cronificar la migraña. Un antiinflamatorio o un triptan puede abortar un ataque de migraña, pero, paradógicamente, si tomas antiinflamatorios más de 15 días al mes o triptanes más de 10 días, se cronifica la migraña.

P.- ¿Qué avances espera en los próximos cinco años en prevención y tratamiento?

R.- Los gepantes y los anticuerpos monoclonales tienen como objetivo bloquear una sustancia transmisora del dolor que se llama CGRP. Las personas con migraña tienen el CGRP elevado en sangre, en lágrimas, en saliva… y las personas que están en migraña crónica lo tienen permanentemente elevado. Algún día una determinación de CGRP en un fluido corporal será el diagnóstico de confirmación de la migraña. Hoy, sin embargo, aún no es técnicamente posible, aunque se está investigando. Pero además, hay otros transmisores de dolor a los que estamos dirigiendo fármacos para bloquearlos. En este momento hay ensayos clínicos en marcha para bloquear algunos de ellos.