Aunque en los últimos 40 años se ha duplicado su supervivencia, el cáncer de próstata sigue siendo el tumor más frecuente en varones -más de 30.000 nuevos casos anuales en España, según la Sociedad Española de Oncología Médica-, y el tercer tipo que más muertes causa en pacientes de este sexo -más de 6.000-. La razón es que generalmente se detecta en etapas tempranas, antes de que se extienda y provoque metástasis, en un 5%-10%, estos tumores se detectan cuando ya hay alguna metástasis o no responden a los tratamientos habituales.

Tratar a estas personas de manera adecuada supone todo un reto. Los tumores de próstata metastásico son muy diferentes entre pacientes, y eso puede hacer que respondan de manera muy diferente a los tratamientos. Por eso es esencial tener nuevas herramientas para clasificar mejor el tumor de cada paciente, y así definir la mejor estrategia para su tratamiento, algo que sólo puede conseguirse a través de la investigación.

Tratar mejor al cáncer no consiste solo en crear nuevas terapias, sino mejorar las estrategias que se usan para tratar a los pacientes o escoger de manera personalizada sus tratamientos.

Investigación a la vanguardia

La Fundación CRIS contra el cáncer lleva más de una década impulsando la investigación de dos de los mayores líderes mundiales en investigación de cáncer de próstata, el doctor David Olmos y la doctora Elena Castro, oncólogos e investigadores de la Fundación CRIS contra el cáncer y del Hospital Universitario 12 de Octubre. Recientemente han hecho una gran contribución a la personalización de las terapias de los pacientes de cáncer de próstata de mayor riesgo.

En un trabajo publicado en una de las revistas científicas más importantes en el área de cáncer, Annals of Oncology, el doctor Olmos y la doctora Castro demuestran que los pacientes que presentan ciertas mutaciones en su ADN -en los mecanismos de las células para arreglar el ADN cuando se daña- tienen peor pronóstico, recaen antes y responden peor a las terapias que pacientes sin estas mutaciones. Además, ciertas mutaciones concretas, en los genes BRCA1 y BRCA2 tienen un particular mal pronóstico.

Por eso, los autores ponen de manifiesto la importancia vital de hacer estudios genéticos a los pacientes de cáncer de próstata resistente o metastásico. Si se hiciesen de manera habitual, estos estudios permitirían identificar a los pacientes de mayor riesgo, personalizar mejor las terapias e incluso identificar pacientes que pudiesen entrar en ensayos clínicos en los que se estudien nuevas terapias.

Se trata de una nueva gran aportación de estos oncólogos al tratamiento del cáncer de próstata, que ya llevan años siendo referentes mundiales en la definición de las estrategias para tratar el cáncer de próstata, especialmente el de peor pronóstico. De hecho 5 de sus trabajos se consideran tan relevantes que se citan en las guías de la National Comprehensive Cancer Network, las guías de práctica clínica más utilizadas del mundo. Un paso más para personalizar el tratamiento de los pacientes con tumores de próstata más complicados.

La directora de la Fundación CRIS contra el cáncer, Marta Cardona, ha destacado «la importancia de los avances en la investigación para el cáncer de próstata». Y ha puesto en relieve «la colaboración público-privada en la dotación de recursos para la investigación y en el papel fundamental de la sociedad civil que se implica y compromete en la cura contra esta enfermedad recaudando fondos para la ciencia».

Y ha añadido que «pasos como este nos ayudan a avanzar en la personalización de los tratamientos de los pacientes con tumores más complicados, y ponen de manifiesto que la única manera de llegar a tratar mejor el cáncer es a través de la investigación».

El tumor silenciado por los hombres

El cáncer de próstata es el quinto tumor más diagnosticado del mundo, con más de 1.4 millones de casos anuales y 375.000 fallecimientos. En España, este año, se diagnosticarán, casi 31.000 casos -es el más frecuente en varones- y se registrarán más de 6.000 muertes. Por lo tanto, el cáncer de próstata es un problema de salud de máxima magnitud.

Pese a poder tratarse eficazmente en la mayoría de los casos, el cáncer de próstata encierra varios retos que requieren un esfuerzo coordinado de los investigadores para poder afrontarlos. Aunque en la mayoría de los casos se puede tratar, algunos casos son muy agresivos desde el inicio, y otros no responden a los tratamientos habituales.

Afortunadamente, en los últimos años, se han producido avances muy significativos que han llevado a la aprobación de nuevos fármacos en la enfermedad avanzada que prolongan la vida de estos pacientes y mejoran su calidad de vida.

Poco a poco se va logrando cronificar el cáncer de próstata metastásico, pero todavía hay pacientes que no responden a las terapias y todavía no disponemos de marcadores o factores predictivos para saber a qué pacientes se beneficiarán y a cuáles no. Para estos pacientes, la única opción es que la investigación dé con nuevos y mejores tratamientos.

Las estrategias de inmunoterapia, con excelentes resultados en otros tumores, todavía no muestran una gran eficacia en cáncer de próstata, si bien en los estudios se observan pacientes que sí responden a estas terapias. Es fundamental, por tanto, desarrollar métodos para poder identificar las características de los pacientes que responden. La investigación es la clave para lograr soluciones de cura contra el cáncer.

Detección precoz y la investigación

Los cánceres diagnosticados están en aumento por diferentes razones: crecimiento poblacional, aumento de la expectativa de vida y malos hábitos (alcohol, tabaquismo, vida sedentaria, contaminación, obesidad). Si se aplican programas de detección precoz y se aumenta la inversión en investigación, tal vez, pueda controlarse esta curva ascendente.

Para ello en la Fundación CRIS contra el cáncer llamamos la atención de los hombres con el objetivo de romper el silencio sobre el cáncer de próstata, visibilizar y normalizar la enfermedad rompiendo el tabú sobre las pruebas diagnósticas: el tacto rectal, el análisis de sangre PSA y la biopsia según resultados.

En el caso del cáncer de próstata son fundamentales: el factor edad, la raza étnica y la genética familiar. Y cabe destacar, que no siempre el cáncer da la cara mostrando síntomas, de ahí la importancia en los controles rutinarios.

Solo investigando pueden lograrse tratamientos efectivos contra el cáncer. La Fundación CRIS contra el cáncer financia, apoya y promueve a los mejores investigadores tanto a nivel nacional como internacional.

Proyectos CRIS de investigación

La Fundación CRIS contra el cáncer tiene muy claros estos retos, y por eso desde sus inicios apuesta por apoyar varios proyectos que abordan el cáncer de próstata desde diferentes enfoques para combatirlo de manera global.

Esta estrategia comprende dos ramas principales:

● 6 proyectos de cáncer de próstata que abordan las cuestiones clave del cáncer de próstata en sus diferentes etapas, desde la aparición de las células tumorales a las metástasis, pasando por la resistencia a los tratamientos.

● Proyecto CRIS de Cáncer de Próstata en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

● Proyecto CRIS de Evolución del Cáncer de Próstata en el Vall d’Hebron Institute of Oncology de Barcelona.

● Proyecto CRIS de Metástasis en Cáncer de Próstata en el CIC Biogune de Bilbao.

● Proyecto CRIS de Inmunoterapia en Cáncer de Próstata en el Hospital de la Princesa de Madrid.

● Proyecto CRIS de Resistencias en Cáncer de Próstata en el CIC Biogune de Bilbao.

● Proyecto CRIS de Microambiente en Cáncer de Próstata en la Universidad del País Vasco.

● Colaboración internacional con la Prostate Cancer Foundation para identificar a los mejores investigadores de cáncer de próstata de Europa e impulsar sus proyectos transformadores, afianzar la estrategia internacional de CRIS y crear una red CRIS de investigadores sobresalientes.

La Fundación CRIS contra el cáncer tiene un acuerdo con la Prostate Cancer Foundation, la mayor institución de investigación en cáncer de próstata del mundo, para premiar a investigadores líderes de próstata en países europeos. CRIS cofinancia estos premios, aportando el 50% de los 75.000$ anuales. El objetivo es impulsar la investigación de cáncer de próstata en Europa, afianzar la estrategia internacional de CRIS y crear una red CRIS de investigadores de prestigio. Todo con el aval de una institución de prestigio mundial, como la PCF.