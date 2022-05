Día Internacional del té 2022: beneficios de tomar una taza al día

Este 21 de mayo se celebra el Día Internacional del té 2022, una bebida consumida en todo el mundo que posee cantidad de ventajas para nuestra salud. Descubre los beneficios de tomar una taza al día, pues te ayudará a renovarte por fuera y por dentro.

Sabemos que hay diversos tipos y todos tiene muchas propiedades y también sabores. En general, destaca por ser fuente de vitaminas y minerales, y de antioxidantes.

Por qué se celebra el día del té

Las Naciones Unidas señala que este día tiene lugar por la petición del Grupo Intergubernamental sobre el té para realizar mayores esfuerzos para ampliar la demanda, en particular en los países productores de té donde el consumo per cápita es relativamente bajo, y apoyando los esfuerzos por abordar la disminución del consumo per cápita en los países importadores tradicionales. Finalmente fue la Asamblea General quien decidió designar el 21 de mayo como el Día Internacional del Té.

Durante esta jornada se realizan diversidad de actos siendo los más importantes los dirigidos a promover y fomentar medidas colectivas dirigidas a llevar a cabo actividades en favor de la producción y el consumo sostenible de té.

Beneficios de tomar una taza de té al día

Permite combinar sabores y variedades

Por esto lo hace una bebida dinámica y versátil. En Nutritienda explican que cada tipo de té contiene matices y toques diferentes, por lo que lo ideal es ir probando hasta encontrar la opción perfecta para cada uno. Y lo mezclamos con alimentos tales como té con limón, con jengibre o con miel, entre otros.

Contra el envejecimiento

No solamente está bueno si no que también es usado dentro de la cosmética por cantidad de productos de belleza. Entre estos, está poder hacer una mascarilla facial casera. Por ejemplo, una mascarilla de infusión de té verde y harina de avena ayuda a reducir el exceso de sebo y a eliminar las impurezas en las pieles grasas.

Minerales, vitaminas, pocas calorías

Noelia Suarez, directora de comunicación de Nutritienda, ensalza las virtudes de esta bebida si todavía no conoces todo lo que tiene. “Apenas tiene calorías (si no le añadimos azúcar u otros alimentos calóricos), pero es muy rica en polifenoles, que son partículas antioxidantes, vitaminas del grupo B y un gran número de minerales, como el calcio, el flúor o el hierro. Hay muchísimas variedades, por lo que es casi imposible afirmar con rotundidad que a alguien no le gusta el té: seguro que solo es que aún no ha encontrado el que le va a enamorar”.