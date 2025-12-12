Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Daniel Radcliffe, conocido mundialmente por encarnar a Harry Potter, ha hablado en distintos momentos de su vida pública sobre condiciones del neurodesarrollo y de salud mental: una forma leve de dispraxia (developmental coordination disorder), episodios de trastorno obsesivo-compulsivo en la infancia y su reflexión sobre rasgos hiperactivos que, a su juicio, hoy podrían haber sido diagnosticados como TDAH si hubiera nacido en otra época. A pesar de ello, su carrera no sólo no se ha detenido, sino que se ha reinventado con papeles heterodoxos y un discurso público de normalización y búsqueda de ayuda profesional.

Radcliffe contó por primera vez en público sobre su dispraxia en 2008, cuando reconoció que, de niño, tenía dificultades con tareas motrices finas como atarse los cordones o escribir a mano, algo que a veces se hacía visible en sus primeros años escolares. Esa revelación recibió cobertura internacional y desde entonces ha sido citada con frecuencia como ejemplo de figura pública que habla de una discapacidad del desarrollo con naturalidad.

Sobre el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), Radcliffe se abrió en entrevistas alrededor de 2012: relató conductas repetitivas y compulsiones en la infancia (por ejemplo, repetir frases bajo la respiración o tardar mucho tiempo en apagar una luz) y señaló que la terapia le había ayudado a controlar esos síntomas. En esos artículos recomendaba buscar ayuda profesional y normalizaba el tratamiento.

En entrevistas posteriores, como la publicada por The Guardian , Radcliffe comentó que se considera «bastante hiperactivo» y que, de haber nacido unos años más tarde, probablemente habría encajado en un diagnóstico de TDAH —una observación que matiza la diferencia entre rasgos personales y diagnósticos clínicos. Es decir: habló de la posibilidad y de la identificación retrospectiva, pero no afirmó taxativamente un diagnóstico de TDAH en su persona.

Dispraxia: qué es y cómo la describe Radcliffe

La dispraxia (o trastorno de coordinación del desarrollo) afecta la planificación y ejecución de movimientos. Radcliffe la definió como leve en su caso, y explicó que provoca torpeza en tareas cotidianas, que la mayoría da por hecho —atarnos los cordones, ciertos trazos de caligrafía— algo que le generó problemas escolares, pero no imposibilitó su rendimiento actoral. Él mismo ha comentado que estas dificultades le marcaron en la escuela, pero que, en el set, la disciplina del trabajo y la repetición de escenas son factores que le ayudaron a compensarlas.

Impacto práctico: Radcliffe ha dicho que, pese a la dispraxia, aprendió rutinas adaptadas (por ejemplo, estrategias para vestuario y preparación en plató) y cuenta con la paciencia y apoyo de equipos técnicos que minimizan el problema en el trabajo. En suma: la dispraxia le condicionó, pero no le bloqueó.

TOC en la infancia y la búsqueda de terapia

Radcliffe relató que los síntomas compulsivos comenzaron muy joven y que llegó a repetir interiormente lo que decía o tardar mucho en apagar una luz. Fue, según él, la terapia la que le permitió gestionar esas conductas. En varias piezas periodísticas se recoge su insistencia en que pedir ayuda profesional no es señal de debilidad, sino de responsabilidad, y que él mismo recomendaba la terapia a quien lo necesitara.

Mensaje público: su testimonio sirvió para visibilizar los trastornos de ansiedad en jóvenes y subrayar que el tratamiento (psicoterapéutico y, cuando procede, farmacológico) puede permitir llevar una vida profesional y personal plena.

¿TDAH? Una reflexión más que un diagnóstico

Radcliffe ha comentado en entrevistas que se reconoce en rasgos de hiperactividad: «soy bastante hyper», dijo, y en ese contexto añadió que quizá habría sido diagnosticado con TDAH si hubiese nacido unos años más tarde, cuando la comprensión y los criterios para el diagnóstico infantil se extendieron.

A pesar de las dificultades, Radcliffe se convirtió en una de las caras más conocidas del cine mundial desde la adolescencia. Tras Harry Potter trabajó en teatro, cine independiente y series, escogiendo papeles complejos y a veces incómodos, lo que indica que sus condiciones no le impidieron desarrollar ni su rango interpretativo ni su disciplina profesional. En encuentros ha subrayado que la fama fue un reto, y que lidiar con salud mental y presiones públicas fue una combinación difícil: en un momento posterior también reconoció problemas con el alcohol, de los que se apartó alrededor de 2010, para cuidar su salud.