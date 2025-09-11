Cuatro hospitales de Quirónsalud, entre los mejores del mundo en cinco especialidades médicas, según la revista Newsweek

Fact checked

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, el Centro Médico Teknon y el Hospital Universitari Dexeus han sido incluidos un año más en el ranking World’s Best Specialized Hospitals 2026 de la prestigiosa revista Newsweek, que recoge los mejores centros del mundo en 12 especialidades médicas.

En concreto, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz aparece entre los mejores hospitales del mundo en las especialidades de Neumología, Traumatología y Oncología, en las posiciones 122, 129 y 198 respectivamente. Por su parte, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid comparte ranking con este primero en las áreas de Traumatología y Oncología, ocupando las posiciones 123 y 245 respectivamente, y también figura entre los mejores del mundo en Cardiología, en la posición 236.

Asimismo, el Hospital Universitari Dexeus también está entre los mejores centros en las especialidades de Traumatología, en la posición 110, y en Ginecología, situándose en la posición 118. Y también en Barcelona, el Centro Médico Teknon se sitúa un año más entre los mejores centros del mundo en Oncología, en la posición 217.

Esta clasificación se determina mediante una encuesta mundial en la que se invitó a decenas de miles de profesionales médicos a dar recomendaciones en su área de especialización, así como teniendo en cuenta los datos de acreditación y las medidas de resultados comunicadas por los pacientes.

13 hospitales de Quirónsalud, entre los mejores del mundo a nivel global

Estos reconocimientos se suman a los otorgados por la revista a primeros de año, en la edición de 2025 de su ‘World Best Hospitals’, que incluyó a un total de 13 hospitales de Quirónsalud entre los mejores del mundo. Por un lado, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz repitió como uno de los doce centros españoles incluidos en la clasificación general de los 250 mejores hospitales del mundo, quedando entre los 200 primeros.

Además, el informe incluyó un ranking específico de los mejores centros por países. En el caso de España, la clasificación de los 100 mejores hospitales del país incluye un total de 10 centros de la red asistencial de Quirónsalud, nueve de ellos, en el top 50: Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (11º), Hospital Quirónsalud Barcelona (15º), Ruber Internacional (17º), Centro Médico Teknon (20º), Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (24º), Hospital Universitari Dexeus (28º), Hospital Quirónsalud Málaga (37º), Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón (39º), Hospital Universitari Sagrat Cor (44º) y Hospital Universitario Rey Juan Carlos (61º).

Asimismo, la revista Newsweek incorporó por tercer año consecutivo una clasificación de los mejores hospitales de Colombia, que incluye tres de los centros que conforman la red asistencial de Quirónsalud en este país: Centro Médico Imbanaco (6º), Clínica Medellín (22º) y Clínica del Prado (34º).

La revista Newsweek, fundada en 1933, lleva desde entonces informando sobre avances en medicina, ciencia y promoción de la salud, y cada año elabora diferentes informes para identificar y reconocer a las mejores instituciones sanitarias.