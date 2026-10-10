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La tristeza es una de las manifestaciones más conocidas de la depresión, pero no siempre ocupa el primer plano. Algunas personas continúan con su rutina mientras pierden progresivamente el interés por aquello que antes disfrutaban, se muestran más irritables o sienten que cualquier tarea requiere un esfuerzo excesivo.

En este contexto, alrededor del 14,6% de la población mayor de 15 años presenta algún tipo de cuadro depresivo y el 8% sufre depresión severa, según la última Encuesta de Salud de España publicada por el INE. Pese a ello, reconocer las señales resulta complejo cuando el malestar no se expresa mediante una tristeza evidente y aparecen otras alteraciones que se confunden con estrés, cansancio o problemas físicos.

«La depresión puede manifestarse mediante un estado de ánimo bajo, pero también a través de la pérdida de interés o capacidad para disfrutar de actividades habituales, falta de energía, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, problemas de concentración o diversas molestias físicas para las que no siempre se encuentra una explicación médica. Por ello, es esencial observar si estos cambios persisten en el tiempo, especialmente cuando se mantienen durante dos o más semanas, y si conllevan un impacto significativo en la vida personal, familiar, social o laboral para valorar un posible episodio depresivo», explica Carlos Atef Harkous, jefe de servicio de Salud Mental del Hospital Blua Sanitas Valdebebas.

Por otro lado, conviene prestar atención a los cambios respecto al funcionamiento habitual de la persona más que a la presencia aislada de una única señal. «Dejar de proponer planes, contestar cada vez menos a los mensajes, abandonar aficiones o sentir indiferencia ante acontecimientos que antes generaban ilusión son detalles a tener en cuenta si aparecen de forma sostenida», añade Harkous.

Ante esta situación, Virginia del Palacio, psicóloga de Blua de Sanitas han elaborado un listado con señales que pueden indicar la necesidad de una valoración profesional.

¿Cuándo hay que acudir a un profesional?

Posponer decisiones muy sencillas. Elegir qué comer, responder un correo, pedir una cita o resolver una gestión cotidiana puede convertirse en algo desproporcionadamente difícil. Este bloqueo ante decisiones que antes se tomaban casi de forma automática puede estar relacionado con dificultades de concentración, planificación o toma de decisiones.

Cambiar la forma de interpretar los propios errores. Una equivocación pequeña o un contratiempo habitual empiezan a vivirse como una prueba de incapacidad personal. Conviene prestar atención cuando aparece una autocrítica mucho más intensa de lo habitual o una sensación persistente de no estar haciendo nada suficientemente bien.

Reducción progresiva de objetivos y proyectos personales. A veces la depresión se manifiesta mediante una pérdida de motivación que lleva a abandonar actividades, objetivos o proyectos que anteriormente resultaban significativos.

Mostrar una visión negativa del futuro. Más que tristeza, algunas personas empiezan a hablar como si las cosas fueran a salir mal de antemano o como si cualquier esfuerzo tuviera poca utilidad. Hay que tener en cuenta si esta forma de anticipar lo que viene supone un cambio respecto a su manera habitual de pensar. También puede aparecer la sensación de que las cosas no mejorarán o de que los esfuerzos personales tendrán escaso efecto sobre el futuro.

En las personas mayores, la identificación puede ser más compleja porque la depresión puede expresarse con apatía, pérdida de iniciativa, quejas físicas, ansiedad, alteraciones del sueño o dificultades cognitivas, sin que predomine una tristeza manifiesta. «Estos cambios no deben atribuirse automáticamente al envejecimiento. Es importante valorar su inicio y evolución, el impacto funcional, las enfermedades concomitantes, el dolor, el duelo, el consumo de alcohol y los medicamentos, y realizar el diagnóstico diferencial con delirium y trastornos neurocognitivos. También debe explorarse de forma directa el riesgo de suicidio, que puede pasar inadvertido», expresa Miriam Piqueras, directora médica de Sanitas Mayores.

Los especialistas recuerdan que la presencia aislada de alguna de estas señales no implica necesariamente la existencia de una depresión. Situaciones de estrés, enfermedades físicas, procesos de duelo u otros acontecimientos vitales pueden producir manifestaciones similares. Cuando estos cambios persisten o interfieren en la vida cotidiana, es recomendable realizar una valoración profesional.

Detectar estos cambios permite estudiar su origen y ofrecer un abordaje individualizado. Si los síntomas persisten, causan sufrimiento o interfieren en la vida diaria, es recomendable consultar con un profesional sanitario. Ante ideas de muerte o suicidio, una planificación autolesiva, una incapacidad marcada para cuidarse o un empeoramiento brusco, debe buscarse atención urgente. Sanitas dispone además de Cuida tu mente, el servicio digital de psicología integrado en Blua y orientado a la prevención y al cuidado de la salud emocional, que facilita el acceso a recursos de apoyo y atención profesional en función de las necesidades de cada persona.