¿Cuál es el mejor horario para hacer ejercicio?: la respuesta la tiene tu cronotipo

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El momento del día en que se practica ejercicio puede ser casi tan importante como el propio entrenamiento. El estudio ‘Sincronización del ejercicio con el cronotipo en adultos de mediana edad con riesgo cardiometabólico: un ensayo controlado aleatorizado’, publicado en Open Heart que recoge BMJ Journals, concluye que adaptar la actividad física al cronotipo —la tendencia natural de cada persona a rendir mejor por la mañana o por la tarde— potencia los beneficios sobre la salud cardiovascular y el sueño en adultos sedentarios con factores de riesgo cardiovascular.

El grupo de 150 adultos de entre 40 y 60 años estudiado tenía al menos un factor de riesgo cardiovascular como hipertensión, sobrepeso u obesidad y una vida sedentaria. Los participantes siguieron un programa de 12 semanas de ejercicio aeróbico y de fuerza. Antes de comenzar, los investigadores determinaron el cronotipo de cada persona mediante un cuestionario específico y la medición de la temperatura corporal durante 48 horas.

Como resultado, el equipo de investigación encontró que entrenar en el momento más acorde con el reloj biológico resulta en una presión arterial sistólica más baja, glucosa en ayunas y colesterol LDL, así como un aumento en la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza muscular. También registraron una mejor calidad del sueño que aquellos que hicieron ejercicio en un momento inconsistente con su cronotipo.

Cuando el cuerpo está preparado

Los autores explican que el cronotipo influye en los ritmos circadianos que afectan la secreción de hormonas, la temperatura corporal, el metabolismo energético y el rendimiento físico. Hacer ejercicio cuando el cuerpo está biológicamente más preparado podría favorecer una mejor respuesta metabólica y cardiovascular.

Basándose en estos resultados, los autores, Arsalan Tariq, Mohammed Harris Khalid y Muhammad Ammar, sugieren que la evaluación del cronotipo debería incorporarse en las recomendaciones de ejercicio para personas con riesgo cardiovascular.

Aunque es necesario confirmar estos resultados en más estudios y con un seguimiento más prolongado, los investigadores concluyen que un horario de entrenamiento personalizado podría ser una forma sencilla de mejorar los programas de prevención cardiovascular.