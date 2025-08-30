Córdoba da un paso adelante en el uso de CAR-T para investigación

Fact checked

El laboratorio GMP (del inglés ‘good manufacturing practices’ o ‘buenas prácticas de fabricación’) de la Unidad de Terapia Celular del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha obtenido una nueva autorización para investigar con linfocitos T modificados genéticamente. Los linfocitos T son un tipo de glóbulos blancos que se producen a partir de células madre en la médula ósea. Su función es proteger el organismo de infecciones y eliminar células cancerosas. También se les llama células T y, aunque con menos frecuencia, timocitos.

Esta certificación, avalada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, acredita la seguridad en la manipulación, procesamiento y almacenamiento de organismos modificados genéticamente, en concreto células CART-CD19, para el tratamiento de pacientes con neoplasias hematológicas (diversos tipos de cáncer que afectan a células de la sangre) de estirpe B, lo que le permitirá fabricar medicamentos en investigación para un ensayo clínico en esta patología.

La autorización se suma a la ya disponible por el SAS en el Laboratorio GMP de la Unidad de Producción y Reprogramación Celular del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, para la manipulación, procesamiento y almacenamiento de organismos modificados genéticamente, en concreto células CART-CD19 para el tratamiento de linfoma no Hodgkin y CART-BCMA para el mieloma múltiple.

La red de terapias avanzadas de Andalucía

La Red GMP del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) cuenta con una cartera de 17 medicamentos de terapias avanzadas activos en la actualidad, entre los cuáles se encuentran productos de terapia celular, de terapia génica y de ingeniería de tejidos.

La coordinación de esta red de laboratorios la lleva a cabo la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas (RAdytTA) de la Fundación Progreso y Salud. Es una iniciativa en la que colaboran expertos de diferentes campos, y que tiene como objetivo impulsar y desarrollar la investigación y la fabricación de medicamentos en terapias avanzadas que puedan ofrecer alternativas terapéuticas a enfermedades para las cuales no hay tratamientos en la actualidad.

Para el desarrollo de este tipo de medicamentos, basados en la terapia celular, terapia génica y en ingeniería de tejidos, existe una red de 10 laboratorios GMP en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla; uno de los cuales únicamente tiene fines formativos (ubicado en el centro de simulación clínica de Granada).

Andalucía ha fabricado ya más de 1.330 dosis de medicamentos de terapias avanzadas en espacios que cumplen los requisitos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Estas dosis han servido para ofrecer una alternativa terapéutica y mejorar la calidad de vida de los pacientes del SAS, beneficiando a más de 900 personas en ensayos clínicos, bajo autorización de uso compasivo o como parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en hospitales públicos andaluces, como en los casos de la piel artificial para grandes quemados o los condrocitos para lesiones articulares.