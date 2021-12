Los padres desconfiados van por un lado, y la ciencia por otro. Hay que hacer algo para que se encuentren. Es lo que plantea un nuevo estudio publicado en JAMA, la revista científica de la Asociación Médica Americana. El trabajo muestra que cada vez hay más preocupación entre los padres sobre la seguridad de la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH), a pesar de que los datos al respecto son tranquilizadores, tanto los obtenidos antes de la aprobación como en los estudios que se han llevado a cabo posteriormente.

De acuerdo con los firmantes del artículo en JAMA, hay que poner en marcha «urgentemente» estrategias para desterrar la desconfianza y conseguir la mayor cobertura vacunal posible en Estados Unidos. El trabajo indaga en las ideas que la opinión pública tiene sobre la seguridad de la vacuna frente al VPH. A partir de un análisis de los datos recogidos en el Sondeo Nacional de Inmunización entre 2015 y 2018, los autores vieron que la proporción de padres que ha rechazado vacunar a sus hijos adolescentes en ese periodo, porque les preocupaba que la vacuna no fuera segura, ha crecido en un 79,9%. Por el contrario, las estimaciones del sistema nacional de vigilancia sobre seguridad de vacunas muestran que los informes sobre efectos adversos han sido cada vez menos: de 44,7 por 100.000 dosis administradas en 2015 a 29,4 por 100.000 dosis administradas en 2018.

Prevenir hasta seis tipos de cáncer

La vacuna frente al VPH es eficaz para prevenir hasta seis tipos de cáncer (cervical, anal, orofaríngeo, de pene, vaginal y vulvar). Aunque ya lleva una década siendo utilizada, la cobertura de la población en Estados Unidos sigue siendo mejorable. El 46% de los adolescentes que podrían estar inmunizados no tiene las vacunas al día; la cobertura en adultos de 18 a 26 es menor (21,5%).

Los padres que argumentan que no están seguros de si la vacuna es segura son cada vez más. Otras explicaciones, como que no está recomendada para sus hijos -por tener alguna condición que hace que sea desaconsejable, por ejemplo- que no sabían que había una vacuna para ese virus o que los jóvenes no la necesitan porque no mantienen relaciones sexuales, son de menor importancia. La que más pesa es la desconfianza.

En una carta que acompaña al nuevo estudio, profesores de las universidades de Duke, Wisconsin, Illinois y los institutos de Duke y Simmons para el cáncer recuerdan que se han administrado 135 millones de vacunas de este tipo en Estados Unidos «y las que quedan». Precisamente por eso les llama aún más la atención cuánto ha aumentado la preocupación por si es una vacuna segura. Consideran que esta vacuna en particular ha encontrado más escollos en su implantación que muchas otras vacunas infantiles.

El estudio que ahora se ha publicado es un «recordatorio», dicen, de que es posible que haya en circulación más medias verdades, exageraciones y propaganda sobre la vacuna que datos científicos.

Los autores han demostrado, con datos objetivos, que el perfil de seguridad de la vacuna ha mejorado en los últimos años, por eso los firmantes de la carta hacen hincapié en que los motivos para desconfiar son otros. Entre sus hipótesis está el hecho de que la vacuna previene una enfermedad de transmisión sexual, y hay padres que no quieren abordar este aspecto de la salud de sus hijos. También -indican- muchos médicos han sido más reacios a recomendarla, o lo han hecho con menos decisión, por esa circunstancia. La información sin aval de expertos y las medias verdades, además, circulan con fluidez en internet, han recordado.

«Mientras seguimos monitorizando y tomándonos muy en serio todos los posibles efectos adversos, y se llevan a cabo nuevos estudios sobre las vacunas, los científicos, los clínicos y el público no tiene que bajar la voz: podemos decir bien alto, gritando desde el tejado, que la vacuna frente al VPH es segura y previene el cáncer», terminan.