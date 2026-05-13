Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Consultar síntomas en internet se ha convertido en un hábito cada vez más frecuente. Muchas personas buscan información sobre lo que les ocurre antes de acudir a consulta y, en algunos casos, llegan con una idea preconcebida tanto del posible diagnóstico como de cómo tratarlo. Cuando esa información se percibe como suficiente o fiable, no solo influye en la interpretación de los síntomas, sino también en la toma de decisiones, lo que puede llevar a recurrir a la automedicación.

La creciente disponibilidad de información sobre salud, junto con la proliferación de contenidos, ha favorecido la aparición de fenómenos como la cibercondría, también conocida como hipocondría digital.

Este término describe la tendencia a buscar síntomas en internet y a interpretarlos de forma que genera preocupación, ansiedad o una percepción distorsionada del estado de salud. Suele desarrollarse en forma de ciclo: la preocupación por un síntoma impulsa la búsqueda de información; esa búsqueda incrementa la ansiedad y, a su vez, intensifica la percepción de los propios síntomas, reforzando la necesidad de encontrar una respuesta inmediata.

De hecho, según datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), más del 60% de la población española ya utiliza internet para consultar información sobre su salud y un 30% lo hace antes de acudir a una consulta médica.

Confianza en herramientas digitales

En este contexto, la confianza en herramientas digitales también influye en la forma de interpretar la información disponible. Según datos del Cigna International Health Study, el 44% de los españoles valora positivamente el impacto de la inteligencia artificial en la atención sanitaria.

Esta percepción puede llevar a asumir que la respuesta obtenida es suficiente para identificar el origen de los síntomas y actuar en consecuencia sin acudir a un profesional, como, por ejemplo, con la medicación. En este sentido, según la última Encuesta Europea de Salud en España, el 15,58% de la población ya recurre a esta práctica.

«Muchos síntomas son comunes a distintas patologías y no siempre responden a una única causa, por lo que su interpretación requiere una valoración clínica completa. El tratamiento puede variar significativamente en función del diagnóstico, del historial del paciente o de la evolución del cuadro. Cuando una persona interpreta sus síntomas por su cuenta y actúa en consecuencia, aumenta el riesgo de utilizar medicamentos inadecuados o de enmascarar un problema de base. Esto puede retrasar el diagnóstico, dificultar su abordaje o provocar efectos adversos», explica la Dra. Daniela Silva, especialista en Medicina Interna y E Health Medical Manager de Cigna Healthcare España

Riesgos asociados al uso de medicamentos sin una valoración clínica

Uso frecuente o prolongado de analgésicos y antiinflamatorios sin conocer la causa. Es habitual recurrir a medicamentos como ibuprofeno o paracetamol ante dolores de cabeza, musculares o fiebre, asumiendo que son molestias puntuales. Sin embargo, cuando estos síntomas se repiten o el tratamiento se prolonga en el tiempo, pueden estar ocultando un problema de base que no se está abordando, lo que puede retrasar el diagnóstico, además de aumentar el riesgo de efectos secundarios, especialmente a nivel digestivo, hepático o renal.

Uso de antibióticos sin indicación médica. En algunos casos se utilizan antibióticos que han sobrado de tratamientos anteriores o se toman ante síntomas como dolor de garganta o resfriados, aunque no estén causados por bacterias. Esto no solo resulta ineficaz, sino que favorece la aparición de resistencias, lo que puede hacer que estos medicamentos pierdan eficacia cuando realmente se necesitan.

Combinación de medicamentos para un mismo síntoma. Es habitual tomar varios productos para aliviar síntomas como el resfriado o la gripe sin revisar su composición. Por ejemplo, algunos medicamentos combinados ya incluyen analgésicos, por lo que añadir otro puede implicar duplicar la dosis sin saberlo y aumentar el riesgo de toxicidad.

Automedicación basada en experiencias previas o recomendaciones externas. Repetir tratamientos que han funcionado anteriormente o seguir recomendaciones de terceros puede parecer una solución rápida, pero no tiene en cuenta que el contexto clínico puede ser diferente. Por ejemplo, un mismo dolor puede tener causas distintas en distintos momentos, lo que puede llevar a utilizar un medicamento inadecuado o retrasar la consulta médica cuando el problema requiere otro enfoque.