El cerebro de las personas que se autolesionan gestiona de una forma diferente el dolor

Hasta ahora poco se sabía del motivo por el cual el cerebro de las personas con conductas autolesivas modula el dolor de una manera diferente. Un grupo de investigadores suecos aporta ahora nueva información que “podría servir de ayuda para las personas en tratamiento por autolesiones”, dicen los científicos en un artículo que acaba de publicar la revista Molecular Psychiatry.

La mayoría de las personas intentamos evitar el dolor. No obstante, algunos sujetos (particularmente adultos jóvenes y adolescentes) muestran conductas autolesivas. Las autolesiones están estrechamente relacionadas con otras condiciones que afectan a la salud mental como ansiedad y depresión, aunque ni de lejos todos los pacientes con estas enfermedades acaban haciéndose daño a sí mismos.

Karin Jensen, responsable del grupo de investigación del departamento de Neurociencia Clínica del Instituto Karolinska y firmante principal del nuevo estudio explica: «Hace tiempo que intentamos comprender cómo las personas que manifiestan conductas de este tipo se diferencian de otras, y por qué el dolor no es motivos suficiente para persuadirles de que no se hagan daño. Existen estudios realizados con anterioridad que mostraban que las personas que se autolesionan suelen ser menos sensibles al dolor, pero el mecanismo que explica esta diferencia no se comprende del todo».

Umbral del dolor más elevado

En este estudio, los investigadores examinaron los mecanismos para la modulación del dolor comparando el funcionamiento de los cerebros de 41 mujeres que se habían autolesionado en un mínimo de cinco ocasiones en el año previo con los de otras 40 que no lo habían hecho. Las participantes tenían edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. Se sometieron a pruebas relativas a la modulación del dolor en el Hospital Universitario Karolinska en dos ocasiones, en los años 2019 y 2020. En las sesiones se les pidió que puntuaran la intensidad del dolor que sentían al recibir estímulos intermitentes (unos con presión y otros con calor). Se midió su actividad cerebral durante la inducción de dolor usando imágenes obtenidas por resonancia magnética.

Los investigadores observaron que, de promedio, las mujeres que se autolesionaban tenían unos niveles de tolerancia al dolor más elevados que las participantes que se usaron como grupo de control para la comparación. Las imágenes del cerebro también mostraron diferencias en la activación de áreas cerebrales entre los dos grupos.

Comparada con la actividad de los controles, la de las mujeres que se autolesionaban mostraba un mayor número de conexiones entre áreas cerebrales que están directamente relacionadas en la percepción del dolor y en su modulación.

Otro hallazgo que los autores destacan es que la diferencia en la modulación del dolor no dependía de su duración, del número de veces que las participantes lo experimentaran, ni de durante cuánto tiempo las pacientes habían mostrado conductas autolesivas.

Utilidad del hallazgo en la clínica

Maria Lalouni, investigadora del Departamento de Neurociencia Clínica del Instituto Karolinska y co-autora principal del trabajo, explica: «Nuestro estudio sugiere que la modulación eficaz del dolor es un factor de riesgo de la conducta autolesiva».

Jens Faus, investigador que ha obtenido su doctorado por el proyecto de investigación que ha originado la publicación, ha dicho: «Estos hallazgos nos aportan información sobre las diferencias entre los cerebros de las personas que se autolesionan, un conocimiento que podemos usar para mejorar las medidas de apoyo a las personas que buscan terapia para conductas autolesivas y para poder explicar mejor a los pacientes por qué lo hacen y por qué necesitan tratamiento».

Entre las limitaciones del estudio, los autores incluyen el factor de que las mujeres con conductas autolesivas tienden a padecer más enfermedades psiquiátricas que los controles, así como un mayor consumo de fármacos (como antidepresivos) que podrían haber afectado a las observaciones de los científicos.