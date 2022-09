Dr. Yaiza Fernández: «La celiaquía y la infertilidad femenina pueden estar relacionados»

La celiaquía es una enfermedad autoinmune provocada por la ingesta de gluten y relacionada con una gran cantidad de enfermedades también autoinmunes, desde la diabetes al hipotiroidismo de Hashimoto. Los estudios también demuestran que celiaquía e infertilidad tanto masculina como femenina están relacionadas. De hecho, no es la única manifestación ginecológica de la enfermedad celiaca.

Infertilidad, abortos recurrentes y amenorrea son los síntomas más frecuentes en personas celiacas sin diagnosticar, según el Protocolo de Diagnóstico Precoz de Enfermedad Celiaca. Sin embargo, no son las únicas manifestaciones ginecológicas de esta enfermedad. Para desvelarnos nuevas respuestas sobre este tema cada vez más presente, hablamos con la doctora Yaiza Fernández Escobar. Ginecóloga en la Clínica Anthea Medicina Estética.

Pregunta.- ¿Afecta la celiaquía a la fertilidad femenina? ¿Por qué?

Respuesta.- La celiaquía implica una respuesta inmune en la que el sistema inmunológico de una persona reacciona de forma anormal a la presencia del gluten, atacando así a las paredes del intestino delgado. Esta respuesta puede a su vez contribuir a problemas de fertilidad, y a abortos espontáneos recurrentes.

Se han llevado a cabo diferentes estudios científicos en los que se ha analizado la enfermedad celíaca en pacientes que también presentaban infertilidad, y los resultados han sugerido que existiría una prevalencia mucho mayor en este grupo.

Todavía no está del todo claro por qué la celiaquía puede estar relacionada con la infertilidad, así como con otros problemas reproductivos. Aunque es cierto que existen algunos factores que pueden tener que ver, como la desnutrición, considerado como uno de los factores más importantes, especialmente si tenemos en cuenta que en algún que otro estudio se encontró que las mujeres con celiaquía que tenían problemas de fertilidad sufrían algún tipo de déficit nutricional, como por ejemplo anemia por deficiencia de hierro. Y, por otra parte, la autoinmunidad. Como hemos mencionado anteriormente, la celiaquía implica una respuesta inmune en la que el sistema inmunológico de una persona reacciona de forma anormal a la presencia del gluten, atacando así a las paredes del intestino delgado. Y esta respuesta puede a su vez contribuir a problemas de fertilidad, y a abortos espontáneos recurrentes.

P.- Hay mujeres celiacas que consiguen quedarse embarazadas. ¿Pueden llegar a tener problemas para llevar su embarazo a término?

R.- La enfermedad celiaca, no tratada, aumenta el riesgo de abortos espontáneos repetidos, partos prematuros y deterioro del crecimiento fetal con bajo peso al nacer y retraso del crecimiento intrauterino. Las mujeres celíacas controladas pueden tener un embarazo completamente normal.

P.- ¿Puede nacer el bebé con problemas de nutrición?

R.- Las mujeres deben saber es que si están embarazadas y padecen enfermedad celiaca no tendrán ningún problema en el embarazo, siempre y cuando estén diagnosticadas y no consuman ningún producto con gluten. También es importante aclarar que esta enfermedad no es hereditaria de una manera estricta. Es decir, la celiaquía no se hereda de padre a hijos, lo que sí se hereda es el riesgo de desarrollarla a través de la genética. Esto quiere decir que los hijos de padres celíacos tendrán más posibilidades de manifestar intolerancia al gluten.

P.- ¿Qué síntomas nos pueden hacer pensar que sufrimos celiaquía y que esta es la causa de nuestra infertilidad?

R.- Los síntomas más frecuentes de la enfermedad celíaca suelen ser pérdida de peso, diarrea crónica, anemia, distensión abdominal, retraso en el crecimiento, aparición de aftas bucales y, caída de cabello, entre otros.

Si a esto le añadimos infertilidad, abortos recurrentes y amenorrea, nos puede hacer pensar que estamos ante una mujer celiaca sin diagnosticar.

Por todo ello, muchos médicos aconsejan, ante la presencia de una infertilidad inexplicable, incluir un examen de detección de la enfermedad celíaca entre las pruebas a realizar, en especial si la mujer presenta algunos de los síntomas -o factores de riesgo- clásicos relacionados con esta.

Si bien es cierto que la relación entre dichas patologías es fuerte, no se ha demostrado la utilidad de realizar un cribado rutinario, dependerá del tipo de población y su prevalencia.

Por suerte hay esperanza. Y es que muchas mujeres con celiaquía no diagnosticada, previamente infértiles, pudieron finalmente concebir con éxito a un bebé después de haber sido diagnosticadas y tratadas con una dieta sin gluten.