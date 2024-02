‘En cáncer ninguna duda es tonta’: la guía que expone las preguntas más habituales de los pacientes

El doctor Rodrigo Sánchez-Bayonaha, oncólogo médico de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital 12 de Octubre y secretario Científico de SEOM, señaló que «nos creemos que los pacientes están más informados de lo que nos pensamos. Te das cuenta de que muchas de las cosas que has explicado no las has llegado a entender. Un 80 por ciento de pacientes que tiene dudas me parece hasta un porcentaje bajo, yo diría que el cien por cien, en el momento del diagnóstico, quien no tiene dudas. De qué sirve un tratamiento novedoso si el paciente no sabe por qué lo está tomando».

Por su parte, la doctora Elvira Mora, especialista en hematología y hemoterapia del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe, precisó que «a veces, les dices que no consulten en Internet porque no todos los pacientes son iguales y no todos los estadios no son iguales. Es importante hablar con el médico y no tenemos tiempo y hay que intentar crearlo».

La presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, señaló que en su experiencia, en muchas ocasiones, los pacientes «se van sin información de las consultas» no porque no se la den sino porque «no son capaces de entenderla y asimilarla». «Si miras en Internet, hay que mirar en las fuentes que son fiables porque todos miramos en Internet, pero es bueno dirigir a los pacientes hacia dónde buscar», ha añadido.

Preguntas que ofrecen más dudas