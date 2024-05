Fact checked

«Cuanto más ejercicio mejor» es un mantra que se repite en la mente de aquellos que no son conscientes de la importancia del descanso, el bienestar o la salud reproductiva. Según un estudio publicado en la revista Reproductive BioMedicine Online, sólo el 14% de los hombres jóvenes que van al gimnasio tienen presente la repercusión que puede tener su rutina deportiva sobre la fertilidad. El Dr. Maurizio De Rocco, médico andrólogo de los centros de referencia en andrología y medicina reproductiva Fertilab Barcelona y Fundació Puigvert, revela que «el porcentaje de hombres que pierden su capacidad reproductiva por culpa de las rutinas de gimnasio intensas no es preocupante, pero eso no quita que haya que tener mucho cuidado».

Según explica el especialista, los hombres que se ven afectados por este fenómeno son aquellos cuyas rutinas, «sean del tipo de deporte que sean, muy exigentes y duras». Hablamos de entrenamientos diarios de horas de duración, unas prácticas que pueden «afectar a la producción hormonal endógena», apunta. No obstante, este hecho no perjudica sólo a los hombres: también se dan casos de mujeres que tienen el sistema hormonal desregulado debido a la intensidad del deporte realizado. «La diferencia entre mujeres y hombres es que ellas pueden notar que algo no va bien gracias a la falta o irregularidad de la menstruación. En cambio, los hombres no son tan conscientes porque carecen de señal física que alerte de este cambio hormonal», señala.

Pero el problema va más allá del volumen y la intensidad del ejercicio físico realizado, y es que las dificultades para concebir también se relacionan con la toma de suplementos cuyos componentes juegan en contra de la salud reproductiva de los hombres. Según el estudio anteriormente mencionado, el 79% de los hombres jóvenes encuestados afirman consumir suplementos proteínicos, unas sustancias que «pueden alterar el equilibrio entre andrógenos y estrógenos, incidir en las hormonas e influir en la fertilidad debido a la actividad estrogénica de estas sustancias», comenta el especialista. La toma de estos esteroides anabolizantes acercan a aquel que los toma a sus deseos estéticos, pero «su producción de testosterona queda inhibida, el consumidor deja de producir espermatozoides, se puedan llegar a encoger sus testículos a largo plazo y aumenta su riesgo de calvicie».

La fertilidad

Ante esta situación de desconocimiento en materia de salud fértil y reproductiva, el Dr. Maurizio De Rocco pone énfasis en la necesidad de «concienciar ya no sólo sobre el vínculo entre fertilidad y deporte, sino sobre la fertilidad en general». Así, destaca que «es un patrimonio que hemos de preservar y cuidar», por lo que es imprescindible siempre tener en cuenta cómo pueden afectar a la fertilidad los cambios que hagamos en la rutina y el estilo de vida. Para concluir señala que, «en la mayoría de los casos, con una buena alimentación y un ejercicio físico moderado, disponemos de la energía suficiente como para mantener un estilo de vida que permita estar fuerte, sano y que no tenga consecuencias negativas en la fertilidad». Se trata de algo importante a tener presente, especialmente en el caso de los hombres, que no perciben síntomas acerca de su nivel de fertilidad, ya sea bueno o malo.