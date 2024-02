¿Es bueno tomar suplementos de colágeno a diario?

Fact checked

Si hace tiempo que has escuchado noticias sobre productos que algunos venden como milagrosos, probablemente te hayas preguntado qué pasa si tomas suplementos de colágeno cada día. ¿Cuáles son los efectos en el cuerpo? ¿Realmente sirve para algo o es un mito?

Antes de entrar en los detalles, cabe aclarar que hablamos de forma específica de los suplementos hidrolizados; aquellos en los que previamente se ha descompuesto el colágeno para que el metabolismo pueda absorberlo y aprovecharlo con mucha mayor rapidez.

Beneficios de los suplementos de colágeno

Al tomar regularmente estos productos, que aportan la proteína más abundante en el organismo de los seres humanos y han sido diseñados para complementar carencias concretas, accedemos a algunos beneficios entre los que podemos citar los siguientes:

Mejoran la salud de la piel

Previenen la pérdida ósea

Alivian el dolor de las articulaciones

Ayudan a aumentar la masa muscular con el entrenamiento

Promueven un mayor bienestar cardíaco reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares

¿Por qué se habla tanto de ellos?

La popularidad de los suplementos ha crecido enormemente en los últimos tiempos porque los señalan como una efectiva solución para deshacerse de las arrugas y de otras deformaciones de la piel; tanto las que se generan con los años como las que se deben directamente a hematomas o patologías. La industria de los suplementos alimenticios ha posicionado al colágeno entre aquellos ingredientes de mayor demanda actualmente, como un modo de suplir la menor producción de colágeno desde los 25 años.

¿Qué dice la ciencia sobre tomar suplementos con colágeno?

Pero más allá de la industria, numerosos estudios científicos han abordado el efecto del colágeno industrial en los consumidores. Recogiendo un informe reciente publicado por Journal of Medical Nutrition and Nutraceuticals, obtenemos algunas conclusiones sobre la acción de los suplementos. La primera, que en las mujeres elevan los niveles de hidratación y elasticidad de la piel. Evidentemente, este efecto no es inmediato sino que los resultados se notaron a las ocho semanas de usarlos.

Respecto a otras leyendas urbanas, como que es efectivo para el acné y la celulitis, las mismas investigaciones dejaron claro que podría ser una buena alternativa para el tratamiento de la «piel de naranja». Pero no tiene ningún efecto contra los clásicos «granitos».

La misma fuente desvela que estos suplementos parecen contrarrestar las afecciones óseas. Deberán seguir profundizando en el tema, pero todo hace indicar que el colágeno en suplementos podría ayudar a los huesos.

Es decir, los beneficios con los que se publicitan son verdaderos. Pero eso no te habilita a tomar suplementos libremente.

¿Cuál es la cantidad diaria recomendada?

En el mercado puedes encontrar suplementos de colágeno en polvo, tabletas o pastillas. El más común de todos es el tipo en polvo. Expertos en la materia afirman que la cantidad de suplementos a utilizar dependerá de cuáles sean los objetivos buscados. Normalmente, de 2,5 a 5 gramos diarios deben ser suficientes. Si vas a consumir más, antes deberías consultar al doctor.

Los especialistas aseguran que uno de los peligros de estos suplementos es que, como su acción es acumulativa, podemos conocer sus efectos en cada paciente cuando han pasado algunas semanas. Así como los suplementos estimulan el colágeno natural al cabo de un par de meses, las reacciones adversas del cuerpo suelen tardar una cantidad de tiempo similar.

Pero si esas cantidades mínimas consiguen reducir las arrugas, no logran aliviar el dolor ni mucho menos evitar las arterias rígidas. Para tener resultados exitosos en esos casos, los voluntarios debieron consumir de unos 10 y unos 30 gramos respectivamente. Debemos insistir, por tanto, en no automedicarte con estos suplementos y visitar al médico con anterioridad.

¿Los suplementos de colágeno aportan más proteína que los alimentos?

Ésta es otra duda destacada. Son diversos los alimentos que contienen y aportan esta proteína, como la carne, los huevos, ciertos pescados azules, etc. Y está bien hacerse la pregunta porque, comiendo un trozo de 150 gramos de carne, ya obtienes el triple de aminoácidos que lo que te aporta un suplemento. El inconveniente de la carne son sus otros efectos en el organismo.

Por eso es esencial analizar cada caso. Todos los metabolismos son únicos, e incluso cuando la comida debería ser la fuente principal de colágeno de los seres humanos, hay individuos que tienen prohibidos los alimentos desde los cuales se obtiene.

Mencionado esto, para la mayoría de las personas una dieta rica en alimentos con colágeno cubrirá sus necesidades.

¿Existe algún efecto secundario al tomar colágeno?

La explicación de por qué para el común de los sujetos es conveniente una dieta generosa en colágeno y sin suplementos, ésta en algunos de los efectos secundarios de estos productos. En las pruebas, se ha detectado que pueden causar reacciones adversas.

El primero y quizás el menos importante es que tienden a dejar un mal sabor de boca que puede perdurar un par de horas.

Asimismo, la acidez y la diarrea no son nada extrañas en las semanas iniciales de tratamiento. Igual que las erupciones en la boca.

La plenitud o sensación de pesadez en el estómago es otra de las molestias que provocan los suplementos. Si percibes una gran incomodidad cuando comienzas a consumirlos, lo mejor es discontinuar su ingesta y visitar a un profesional.